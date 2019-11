法蘭克福書展現場觀察︰協作平台出現　個人出版不「個人」

Amazon Publishing及其推出的個人出版平台Kindle Direct Publishing作為電子個人出版的橋頭堡之一,在這些年的法蘭克福書展都擺設場館辦講座,促進個人出版交流。Kindle在書展期間亦有頒發Storyteller獎項。有公司針對作者辦出版工作坊「Single-Source Publishing: from Word to XML and Beyond」,教授如何把單一的原生內容轉換及發放至多種不同電子格式的技術,以配合現今讀者的接收渠道。

撰文︰若山