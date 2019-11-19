【古蹟保育．二】評級無用　香港古蹟的求生記

在1,444幢歷史建築名單及新增項目名單中，現時有37幢建築物已被拆卸，當中包括一棟一級歷史建築、七棟二級或擬議二級歷史建築，以及29棟三級或擬議三級歷史建築。 被拆卸的一級歷史建築是建於1927年的何東花園，原址在歌賦山山頂道，曾被列為暫定古蹟，與位於山頂司徒拔道、2008年避過拆卸的景賢里有着截然不同的命運。 「故事是會消失的，我的印象是香港消失了很多說故事的建築物。你拆走一個建築，也就毀掉了一個故事。」曾任古諮會委員的鍾寶賢說。

承接上文︰【古蹟保育．一】從發掘到消失 那些埋藏在磚瓦間的香港故事

曾被評為一級古蹟的何東花園，在原業主的堅持下也難逃拆卸一劫。（李澤彤攝）

人人說起景賢里，都以為是政府「換地」有為，但一問知情人士便得出另一個答案。早在2004年，景賢里業主有意將物業招標出售，長春社發起「一人一元」運動，希望買下大宅保育，並要求政府把其列為法定古蹟。此事曾在古諮會的會議上討論，但業主取消招標後，事情又再一次擱下。直到2007年7月，業主將物業轉售，新業主在兩個月後開始拆卸大宅，政府才急忙引用條例，把景賢里列為暫定古蹟，叫停拆卸工程。翌年，政府宣布景賢里為法定古蹟，並與業主協議換地，以大宅旁邊一幅同樣面積的土地，換取大宅及整個景賢里土地。

李少文憶起，當時只不過是「好彩」—湊巧看到工人圍起竹枝木板，鑿碎大宅的琉璃瓦頂及紅磚外牆，她立馬拍下照片予相熟的媒體，報道引起公眾廣泛討論，迫使政府將其列為暫定古蹟。整個過程拖拉數載，直到推土機進入大宅，並開始拆走屋頂，政府才急急回應。

兩者都屬私人擁有物業，何以何東花園被拆，景賢里最終能夠留下？主要原因之一是何東花園只是一級建築，景賢里則是法定古蹟，而法定保護只適用於有條例保護的法定古蹟及暫定古蹟，其餘評級不在此限。

景賢里成功留下，但因活化計劃遲遲未啟，至今仍未完全對外開放。（黃永俊攝）

保育為何要等有心人？

景賢里的僥倖，某程度上是源自業主與政府達成共識，可見政府不敢隨意觸碰私人歷史建築，避免作巨額賠償及面對長久的法律訴訟，故最終要靠業主答允換地，但這種情況在香港罕見。然而，即便旺角雷生春是業主主動聯絡政府捐贈，整個過程也用了近三年時間。

「我們有需要檢討保育私人歷史建築的政策，包括就公共資源動用的程度和方式制訂更具體的機制和準則，以及研究是否需要透過城市規劃，以加強保育私人擁有的歷史建築。」2013年《施政報告》針對文物保育，尤其是針對私人產權歷史建築提出上述建議，其後古諮會應政府邀請協助檢討歷史建築保育政策，並邀請顧問研究各地的相關政策。

古諮會參考顧問報告後，完成了《歷史建築保育政策檢討報告》，內容與2004年的文物建築保護政策檢討類近，報告曾建議長遠應研究為現行的評級制度賦予法律地位，但到現在「只聞樓梯響」。明年古諮會將舉行集思會檢討評級策略，那會否帶來一個新改變？

（香港01製圖）

與我們那一代人重視發展至上不同，（我們一代）認為物質很重要，覺得什麼都要拆走，要建多一點商場、高樓去改善生活質素。當周圍都變成商場，周圍都變成同一個模樣，不是年輕一代想見到的。

目睹一棟棟有故事的建築被拆去，原地築起一座座高聳的商業大廈，鍾寶賢主動提起，那些年爭取保留皇后碼頭、菜園村的青年，他們愈來愈關心社會保育議題，「是在找另一種價值觀，那是一種對生活的選擇、對社會公平的看法。與我們那一代人重視發展至上不同，（我們一代）認為物質很重要，覺得什麼都要拆走，要建多一點商場、高樓去改善生活質素。當周圍都變成商場，周圍都變成同一個模樣，不是年輕一代想見到的。」

只是，近年這城的故事愈來愈多人發掘了，在發展巨輪下將要犧牲的歷史建築卻仍未能一一留下。「香港是一個商業社會，我們沒有辦法奪走別人的產權。外國有heritage trust（古蹟信託基金）收購及保育歷史建築。但在香港，買下歷史建築是很昂貴的，試想像trust fund（基金）要有幾大呢？社會要平衡公帑的運用，（公帑）應否用於老人福利或醫療開支？現在的衛奕信基金只可以做修繕，只可以做研究。」

誰抹走香港大城小事？

香港的故事太多，發掘故事的人太少。

在鍾寶賢眼中，歷史是人民的根。對城市的感情輕重，是否感覺自己是城市的一部份，在於是否了解這城的故事。

像香港仔天后廟，普遍說法是由漁民籌錢興建，希望得到天后娘娘保佑出海平安，漁穫豐足。鍾寶賢多次與水上人訪談，翻閱不少舊報紙，發現距離不遠的索罟灣天后廟才是「真」漁民拜祭的寺廟。香港仔的天后廟是屬於陸上人，從其捐獻碑上的名字便可得知。當時用木船的漁民會隨風向從香港仔碼頭出發到蒲台島捕魚，索罟灣是中途站，漁民會上岸補給，也順道拜祭天后。每年香港仔天后廟的天后誕，眾人會抬着天后像沿大街小路遊行，但是索罟灣的則不然，漁民在廟前水域爬龍舟給天后看。

香港的歷史文化多元，即使同是天后廟，都有截然不同的故事。（楊晴攝）

「如果我們做得慢，故事會漸漸湮沒。這些故事我們都是由看報紙得悉，或是與不擅文字記錄的水上人聊天知道。香港人來自四方八面，每個人都有自己的故事，有些人手上有多點資源，便可以保護自己的故事，讓相關的歷史故事進入政府的檔案記錄。」鍾寶賢說。

故事是會消失的，我的印象是香港消失了很多說故事的建築物。你拆走一個建築，也就毀掉了一個故事。

皇都戲院去年正式被申請強拍，它會留下還是成為另一座商業大廈，仍屬未知之數。

2008年，政府推出「歷史夥伴活化計劃」，邀請非牟利社企承接政府的歷史建築，冀改建及活化成有價值的文化地標。第一批活化計劃的項目—芳園書室開幕四年，卻因人流不足而關館。

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上文節錄自第189期《香港01》周報（2019年11月18日）《磚瓦間埋藏的香港故事 誰定古蹟去留》。

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