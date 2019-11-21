救人反被斥「吃人血饅頭」　曾鈺成灑淚：慚愧未能給年輕人找出路

「你（曾鈺成）怎樣確保警方不會粗暴對待學生？」「你（傳媒）跟著我出去就知道，如果食催淚彈咪我食先囉。」——理大衝突第二晚（11月18日），立法會前主席曾鈺成與多名不同政見的社會賢達到場斡旋，成功勸服近百名留守者和平撤離，令校園避過一場流血衝突。這份超越黃藍的承擔、和平理性的精神，本是當下香港亟需展現的節操；可是，「食不到」催淚彈的曾鈺成，反而被斥「吃人血饅頭」、意圖製造分化、謀為區選加分。 曾鈺成昨日（11月20日）接受《香港01》專訪時數度哽咽，說自己當刻「根本諗唔到咁多」，一心只想帶領留守者脫險，「有人說我吃人血饅頭，那就說個夠吧我無所謂，但有誰真心想過這些小朋友將來怎麼辦？」談及有人批評他「送人去死」，他更激動灑淚，坦言內心歷經掙扎；至於有人多謝他「救了學生」，他也甚感慚愧，直言不知道怎樣才能為迷途的年輕人找條出路。

曾鈺成冒險到理大「救人」後，反被斥「吃人血饅頭」、「為選舉盤算」，他接受《香港01》專訪時數度哽咽。（高仲明攝）

「可能是我傻吧。」一個很本能的決定，卻引發滿城陰謀，還落得腹背受箭，曾鈺成也開起了自己的玩笑，指著旁邊一件民建聯黨友為他準備的防箭背心說：「事情來得很突然，助理怪我沒有告訴她我要去理大，否則就讓我穿著以防中箭。但原來在裡面無事，出來才要穿，很多箭飛過來，背心也擋不了。哈哈哈。」

這個玩笑瞬間化解了幾分鐘前的尷尬——分享了「營救行動」的來龍去脈之後，談及他目前被勇武陣營批評是「吃人血饅頭」、「為建制粉飾」、「某區選加分」，他笑了笑說，「我不介意，我這麼說好像故作清高，但事實是，我當時最大心願就是不要有傷亡流血事件。真不好意思，這事說起來我都會有些激動。」停頓兩秒後，他哽咽了起來：「我是教師出身……你見到這些學生……你怎麼忍心……看到他們前途盡毀呢？」然後，他啞著聲，斷斷續續地講了幾分鐘。

「有個女學生哭到停不下來，說自己應該考mid-term，沒有準備要坐10年牢……還有個20歲的，很害怕地問，跟我出去會否被捕、會否被吿暴動罪？我說要看證據，沒有犯法的話不用怕。她回說，攝影機拍著她丟汽油彈。我心想，你做咩事要去掟汽油彈呢？你知唔知道要承擔幾大後果？但我也只能對她說，要為自己的行為負責。結果，她就不願意跟我離開了。」曾鈺成說，當他幾經周折到達理工大學李嘉誠樓平台，看著那一個個徬徨無助又驚慌失措的年輕人，百感交集湧上心頭，「在現場你真的會明白，為何很多校長老師，會被罵他們『偏幫』學生。」

曾鈺成聯同多名不同政見的社會賢達到理大與示威者對話，最後成功勸服近百人和平離開，避免流血衝突。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

「深藍的罵我，說我帶他們出來，是為暴徒開脫。可是，我帶他們出來，不是讓他們脫罪，而是脫離危險。因為他們在裡面待得越久，就越保障不了人身安全。」深藍的罵他「為暴徒開脫」，深黃的也罵他「送人去死」，他很清楚自己深陷這種「兩面不是人」的處境，而這也不是一天兩天的事了。

「我帶第二批人出來的時候，有些示威者指罵我，『曾鈺成，你帶他們去死！你們知不知道，他帶你們去坐牢！』其實，他的說法，也不完全錯。雖說他們不是自首、認罪、投降，但你知道你勸他們出去，是將他們交給警方，你也知道警方會拘捕他們，甚至可能檢控……所以你說，我當時最關心的是什麼？有人說我吃人血饅頭，那就說個夠吧，我無所謂，但有誰真心想過這些小朋友將來怎麼辦？我真的相信，很多人是一片純情地進入理大去支援抗爭者，沒有想過後果。無論他們是否被誤導，但眼見他們被拘捕被判刑，你總不可能說他『抵死』！」

他很掙扎，說就像教師永遠會面對「教」與「罰」的矛盾一樣——懲罰的目的在於教育，但總有學生屢勸不改，倘若開除對方固然是最大的懲罰，但也等同放棄教育對方、變相承認自己教育的失敗，但不開除又會令人質疑無規無矩，「社會如是，警方警告大家幾時之前要離開，否則將一律控以暴動罪，可是你不走，非要等到警方兌現它的警告，你能怎麼辦呢？我不是說他們犯了錯而無需承擔罪責，但就這樣放棄他們嗎？我作為教師，我能怎麼辦呢？」

曾鈺成坦言，作為教師，他實在不忍心放棄學生。（高仲明攝）

「被罵的同時，我也收到很多鼓勵。有人說多謝我，但我覺得很慚愧，因為我不知道怎樣才能給迷途的年輕人找一條出路……」這段時間以來，每每看到警察和學生對峙，總不免閃過曾經出現在歷史書籍和新聞報道中的畫面。他連連致歉：「真係好醜怪，但我一想起那些學生，就會忍不住……我出來時，問一個非理大的大學生有何訴求，他說沒有訴求；我再問他來理大做什麼，他說支持同學，還說『我現在的訴求就是平安無事』。他還是個大學生，更何況中學生！」他再度灑淚，說這幾幕揮之不去，隨後從褲袋抽出手帕，擤了擤鼻涕，待情緒平復，就講起前文提及那個「中箭」的雙關玩笑。

箭從何來？這一切還得從兩個月前說起。

眼見修例風波遲遲未能平息，曾鈺成由9月開始主動「超越黃藍」，聯絡一些「可以傾到偈」的「中間人」，想凝聚溫和理性的聲音，以搭建「調解平台」，緩和社會紛爭。後來局勢反覆，有人認為「調解」已經過了氣，眾人一直未有正式聚首開會。直到理大衝突第二天下午4點，由他牽頭的這10多位不同政見的「有心人」，包括港大法律學者張達明、前財政司司長政治助理羅永聰、民主思路前成員黃梓謙及麥嘉晉、監警會前委員鄭承隆、以及一名政府官員和建制元老等，鑑於衝突升溫、形勢迫切，終於召開首次會議。

期間有人聽說理大氣氛越來越緊張，同時曾鈺成也透過助理收到自稱是「守護孩子」朱姓義工的求助信息，指留守者中有一班「細路」好驚，當中包括一名輕度智障的孩子，希望他幫忙說服他們撤離現場。他隨即把訊息告知與會者，大家一致同意提供協助，以免流血傷亡。行動經鄭承隆通知警方並獲得支持後，一行人在傍晚7時許已抵達紅磡火車站，後來又轉移陣地到Hotel Icon，幾經周折終於晚上11時由康莊道進入理工大學，到李嘉誠樓平台與聚集的留守者對話。

11月18日下午，有示威者打算由理大校園突圍，但都會被警方制服。（資料圖片 / 李澤彤攝）

「警方曾經擔心示威者會捉我做人質，所以不贊成我進去，後來經過溝通才願意放行。」曾鈺成說，他當時誤以為朱姓義工代表組織向他求救，但到了現場才發現有人很抗拒留守者跟他離開。曾鈺成等人便先去遊說其他學生，後來在一小時內，分批帶出了近80個人，包括向他求助的朱姓義工和輕度智障人士。

這份超越黃藍的承擔，本是香港亟需展現的節操；然而，在撕裂嚴重的當下，卻被扭曲成另一個模樣。

「我當時只想避免流血，根本不想引起是非。」不料，互聯網旋即瘋傳，曾鈺成不惜冒險現身，全因朱姓義工是國務院前總理朱鎔基的孫女「朱媛」云云；到他澄清該義工並非權貴子女而是普通市民，勇武陣營又質疑他的「營救行動」是吃人血饅頭，意圖製造分化、謀為區選加分等等。

「我自己提出『特赦』後，黃藍都鬧到我趴喺度，我的黨友也不太高興。但我完全理解，臨近選舉，他們一定會考慮對選民的影響。我就跟黨友說，要割席或譴責，我都沒有問題，就讓他們用智慧去決定最有利選情的應對，後來他們也出來講民建聯不認同我的說法。」日前才因「特赦論」令黨友不太高興的曾鈺成坦言，根本從沒知會民建聯有關籌建「調解平台」事宜，黨友也是透過新聞才得悉他參與了「營救」一事，幸而黨內反應相對正面，淺黃淺藍也都認為是件好事。

曾鈺成正搭建「調解平台」，冀集結更多理性中立的力量，為香港解困，也為年輕人找出路。（高仲明攝）

「我不敢說自己樹了面旗，但我們的確希望有後續行動，可以超越黃藍，集結越來越多有心人，透過民間對話修補社會撕裂。」到底是「真正和理非」，還是「超級中間人」，曾鈺成都還沒想好該為「調解平台」貼上什麼標籤，但他透露，早有不少市民向他提議由他牽頭，去壯大這股中立理性的力量，好讓他們為這躁動的社會一盡己責。至於為什麼是他——民建聯創黨主席曾鈺成來牽頭？「可能我被某些人罵的地方，正正是這些人接受的地方，例如有人說我立場不鮮明、牆頭草，但也有人認為這是，他們樂見的第三條路或者第三把聲音。」

不怕令黨友尷尬嗎？不怕被深藍罵「軟弱」、不怕被深黃罵「分化」嗎？「如果你真的相信一些原則，你會更有毅力去克服困難，而我始終相信『一國兩制』。遇到任何矛盾、不管人家怎樣罵我，我都會退回這條底線去想，只要我的做法有利『一國兩制』，我就心安理得。我到今天依然認為，願意接受『一國兩制』的人，不能夠被當成『敵人』，儘管大家對於如何落實有不同看法，但絕對不是敵人。包括現在的學生，當成敵人的話，就什麼都沒得談了。難道真的要把他們全部都捉去坐牢嗎？始終要給他們一個支持『一國兩制』的機會吧。」

「理大的事情也讓我有了別的想法。我很希望年輕人明白，有些矛盾，不一定要訴諸激進暴力，而是可以利用『和理非』的方法和智慧去解決。而眼前的衝突紛爭，和深層次矛盾是分不開的，我們除了搭建和談平台，是否可以呼籲不同政治背景的人士，把香港的問題都攤開來，教育、房屋、貧富懸殊……讓大家一起形成對社會矛盾的共識呢？」

言下之意，由曾鈺成牽頭的「有心人群組」，打算搞N個「乜乜大辯論」？「對啊。這樣可以嗎？如果議題出得準的話，大家願意試一試嗎？我常常懷念諮詢、起草《基本法》的那個年代，社會很踴躍討論，每隔一個禮拜就開會，北京也派官員下來，大家拋出不同的方案，像開武林大會一樣，吵得面紅耳赤，可是，談著談著，還真的凝聚了共識、談了一些方法出來。」

和平，理性，務實，勇敢的香港人們，我們可以回到過去嗎？我們可以一起走下去嗎？