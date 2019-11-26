【決戰中途島．影評】由頭打到尾的流水賬戰爭片

第二次世界大戰是荷里活挖不盡的題材，最新作品是《決戰中途島》（Midway）。與過去不同，導演擺明車馬不拍攝人文色彩濃厚的「戰爭片」，而是秉承主流大片風格，大場面才是主菜，由頭打到尾。毫無疑問，本片娛樂性十足，但亦有如流水賬，動作場面未見創新，僅屬觀眾過目即忘之作，並非具野心的新經典。 撰文︰李美

導演羅倫艾曼力（Roland Emmerich）以科幻動作片聞名，作品包括《天煞地球反擊戰》、《明日之後》、《2012》等，可謂商業片能手。早於2000年，他亦拍過講述美國獨立戰爭、氣氛傾向嚴肅沉重的《孤軍雄心》。今次他再執導戰爭題材，豈料以娛樂效果先行，反而更像《珍珠港》，全片側重狂轟濫炸，毫無言志之意，跟二戰片《鄧寇克大行動》的新銳拍法，更有極大差距。

《決戰中途島》親赴空軍基地拍攝，惟戰爭場面側重狂轟濫炸，與其說是為還原歷史，不如說是為強化娛樂效果。（《決戰中途島》劇照）

但話說回來，在處理大場面方面，本片確見盡功架，片長137分鐘亦無太多冷場，動作戲碼佔了全片超過一半，務求以密集方式麻醉觀眾。若追求視覺效果，不難盡興而歸。相對《珍珠港》花近兩小時作文戲鋪排，直到最後一小時才到武戲戲肉，《決戰中途島》則爽快得多。在劇情配合下，開場首15分鐘已出現大空襲場面，觀眾很快「進入狀態」，特別是戲中的戰爭場面亦較1976年的《中途島戰役》壯觀，並利用電腦特效重構許多「貌似不可能」的場面。

雖云本片並無言志，惟這種不言志也是一種言志。因為，電影縱然重現了美國史上最光輝的戰役之一，卻無大肆渲染大美國主義，又或妖魔化日軍，難得地做到平實客觀，與導演的前作宣揚「美國是救世主」大不相同。可惜，電影亦僅此而已，事前「一張白紙般」的觀眾，若想增進對二戰、中途島之戰的認識，又或以為電影會反思戰爭，則是抱着美麗的誤會。

電影由美國處理情報失誤、日軍成功偷襲珍珠港談起。（《決戰中途島》劇照）

以劇本論，本片在情節處理方面無疑較貪心，因為所涵蓋的部份並不限於「決戰中途島」。電影由美國處理情報失誤、日軍成功偷襲珍珠港談起，再提到美國展開空襲日本東京的反擊行動，直至最後壓軸的一小時才是中途島之戰的主戲。如果電影一開始就講中途島，電影難以由頭打到尾。可是，這種「掛羊頭，賣狗肉」的安排，本已甚為突兀，更遑論只為滿足「為打而打」的動作戲碼。

始終，上述三場重大歷史事件均能獨當一面，足夠分別開拍三齣電影，甚至可發展為電視節目系列來解說。然而，將此塞進同一齣戲，即使片長逾兩小時，亦難免水過鴨背，何況還要預留時間打打殺殺。片中的歷史交代僅達「起承轉合」之效，不論是精密的情報戰，以及各式海空較勁，並沒怎樣展開詳談。

影縱然重現了美國史上最光輝的戰役之一，卻無大肆渲染大美國主義。（《決戰中途島》劇照）

至於戲中角色，同樣屬於「為交代而交代」。中途島之戰涉及不少歷史人物，好像傳奇機師Dick Best、時任美軍太平洋艦隊司令Chester W. Nimitz、居功不少的情報官Edwin Layton及日本海軍大將山本五十六等，他們每一位無疑皆可專書詳述。即使電影幕前陣容星光熠熠，找來美、日兩地知名影星演出，包括Ed Skrein、Woody Harrelson、Patrick Wilson及豐川悅司等。可惜礙於劇本過分「重武輕文」，加上須處理的角色眾多，以致他們的發揮空間少之又少。最終一眾「歷史明星」僅在片中「行行企企」，面目模糊。

《決戰中途島》卻予人「消費」戰爭之感，甚至似是「發災難財」。（《決戰中途島》劇照）

電影將如此豐富的歷史大事、歷史人物集中一起，結果淪為「堆砌」，這包括堆砌大場面，從而為動作戲碼服務，繼而將娛樂效果推到極致。戰爭在電影、歷史，甚而對人類的意義，肯定不為挑起感官刺激，故題材使然，戰爭片往往都是具深度的作品。《決戰中途島》卻予人「消費」戰爭之感，甚至似是「發災難財」。不論是親到空軍基地，抑或建構1:1的航母等，相關實景拍攝與其說是為了「還原歷史」，不如說是為了「強化娛樂」。

真正還原歷史的電影，重點不在「形而下」的視覺場面，而在「形而上」的心靈層面。

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上文刊登於第190期《香港01》周報（2019年11月26日）《《決戰中途島》娛樂十足的流水賬戰爭片》，網上標題為編輯重擬。

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