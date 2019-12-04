【校園政治．上】政治走入校園　能否完全禁絕？

一石激起千重浪，修訂《逃犯條例》引發的衝突不斷升溫，網民呼籲全港「三罷」，教育局亦因交通癱瘓宣布停課。反修例運動持續近半年，抗爭無處不在。自9月開學日起，除大學校園外，各種表達政治訴求的行動也如雨後春筍般在中學湧現。有論者認為「政治歸政治，教育歸教育」，呼籲別將政治帶進校園；亦有提出政治與教育互為表裏，「不談政治」剝奪了學生權利。教育與政治之間的爭論縈繞不散，如何疏理箇中關係，正是這場社會風波中不可迴避的一課。

香港中文大學傳播與民意調查中心發表「反逃犯條例修訂示威」現場調查報告，團隊自6月9日至8月4日在全港多個反修例運動現場進行12次問卷調查，一共收回6,688份問卷。研究發現，參與者以年輕人為主，大部份介乎20與30歲，其中19歲或以下的參加者介乎6%至15.6%，反映不少學生曾經參與示威活動。

教育與政治之間的爭論不休，有論者認為「政治歸政治，教育歸教育」，呼籲別將政治帶進校園；亦有提出政治與教育互為表裏，「不談政治」剝奪了學生權利。（資料圖片／鄭子峰攝）

早於開學前，政務司司長張建宗發表網誌，指出鼓吹校園罷課會令寧靜、和諧、安全和包容的學習環境受到破壞，對學校和師生造成巨大壓力，「學校絕不是表達政治主張或訴求的地方，更不應成為政治角力的場地……罷課行為只會干擾學校的日常運作和剝奪學生的正常學習機會，將社會繃緊氣氛延至校園，影響學生學習情緒，對我們下一代的健康成長絕無好處。」

及至9月，中學生紛紛走入大眾視線，成為鏡頭下的主角：學生手築人鏈、組織靜坐罷課、佩戴頭盔參加早會、戴上防毒面具叫喊口號高歌，以行動表達政治訴求。隨着暑假結束，抗爭運動走入校園。數十名家長表示憂慮，響應網上號召，在中環遮打花園集會，並拉起「反洗腦，拒絕政治入侵校園」橫額。活動召集人劉可澄提出「五大訴求」，指教育局應嚴懲違反專業操守的校長及教師，加強監管或撤銷通識科，並促請教育局跟進政治入侵校園問題。她呼籲教師應教導學生守法，而非灌輸洗腦政治訊息。

自9月開學起，中學生走入大眾視線，成為鏡頭下的主角，學生佩戴頭盔參加早會、戴上防毒面具高歌，撐起雨傘叫喊口號，組織罷課及築人鏈活動，以行動表達政治訴求。（資料圖片／鄭子峰攝）

當大眾提出校園應與政治絕緣時，曾否思考何謂「政治」？先賢孫中山提出，「政者，眾人之事也；治者，管理也」；哲學家亞里士多德在《政治學》指出「人類天生是政治動物」，處於群體的大眾會對正義社會有所追求；政治哲學家漢娜˙鄂蘭（Hannah Arendt）則提出政治是所有平等且自由的人共同參與，集體討論及決定關乎大眾的重要事務。只要我們活於群體中，便無法迴避政治。

政治污濁，學生尚未成熟？

9月初，小西灣中華基金中學有學生籌組罷課，辦學團體負責人、前校監伍淑清表示，會勒令參與罷課的學生退學及辭退參與的教職員。翌日，校外有近百名校友及同區學生到場聲援，在校門外默站及高叫口號。有人批評為扼殺學生自由，製造白色恐怖。

10月初，聖保羅男女中學校董會向家長發信，批評學生在校外戴口罩靜坐屬違法，學校有責任指導學生如何以合法方式表達意見。校方強調所有人均不可利用學校作平台，在校內宣示政治立場，未經批准，不可以學校名義舉辦活動，違者一律視為違反校規，將面臨紀律處分。12所中學反修例關注組隨即發表聯合聲明，批評校董會以保護為名、打壓為實，箝制學生表達意見。

自開學日起，各種表達政治訴求的行動如雨後春筍般在中學湧現。如何疏理政治與教育的關係，正是這場社會風波中不可迴避的一課。（資料圖片／盧翊銘攝）

校園作為學習的公共領域，形形色色的政治早在日常運作及課堂中上演，例如學校的班會及學生會，通識科及公民教育科亦是學生接觸政治議題及相關理論的途徑。學校或基於校譽、社會壓力，不希望學生參與社會運動或公開宣示政治立場，並以各種理由阻止學生發聲，但避而不談及強力打壓，只會換來更大的反撲。

教育界立法會議員葉建源認為，學校禁絕學生表達意見，只會釀成正面衝突。他建議學生有需要可表達訴求，校方宜採取軟性態度。例如學生在上課前或放學後於校園外築人鏈，其表達方式並未干擾學校運作，校方應予以尊重。學校可派教師觀察情況，如學生與附近居民出現糾紛，可嘗試調解，以保護學生人身安全。

中學校長會主席鄧振強亦表示，校園作為社會的縮影，學生亦是社會一份子，當社會環境動盪，校園少不免受到牽連。他理解學生因社會躁動而影響情緒，並認為學校可適時提供支援及採取柔性方法處理。

他舉例說，大部份學校均容許學生張貼不涉及仇恨、暴力、失實或政治動員性質的文宣，例如寫有「香港人加油」的海報，這有助學生從正面角度表達訴求，疏導情緒。

只要海報內容不涉及政治動員及仇恨暴力，不少學校都容許學生設置「連儂牆」。（資料圖片／盧翊銘攝）

「良心理政」成員、教育心理學家黃宇昆認為，年輕人與成年人最大差異，在於人生經驗與負擔。他指出，若認為青年投入社會運動只是出於盲動，無異向他們「扣帽子」。

他強調，年輕人熱衷社會運動的原因千絲萬縷。在校園內推行通識教育，提供了機會予學生了解社會，培養公民意識。在校園外，年輕人接收資訊的渠道多不勝數，社交通訊軟件的訊息促使他們產生許多想法及行動。

上文節錄自第191期《香港01》周報（2019年12月1日）《當政治走入校園 師長如何應對》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。