【魔雪奇緣2．影評】新魔法世界觀強化　惟鋪排失色

《魔雪奇緣2》(Frozen II)相信是大家最期待的年末大作,今次故事除了集中兩位風靡全球的主角Elsa和Anna,小白、基斯托夫及馴鹿亦繼續插科打諢,大放笑彈。電影場景由冬季的冰天雪地,轉為秋日的楓葉處處,甚至上天下海、入迷霧出山洞。續集的魔法元素大大強化,世界觀也拓展得更宏大,今趟魔法之旅令人耳目一新。然而,所謂期望愈大、失望愈大,本片仍逃不掉新不如舊的定律—只宜視為老少咸宜的娛樂作品。 撰文︰李美

首集《魔雪奇緣》熱遍全球,原創歌曲《Let It Go》居功至偉,成功做到「以歌帶戲」。過去迪士尼許多童話作品,均譜出一首首膾炙人口的經典歌曲,向世人展示其講故事與做音樂的綜合實力。食髓知味,今次續集再以海量曲目貫穿全片,卻嫌走火入魔,歌曲過多及過長,這是迪士尼罕有的敗筆。歌曲目的主要有二,一是帶動劇情,二是牽動情感,例如《美女與野獸》的《Be Our Guest》及其共舞主題曲。至於本片,兩者堪稱失諸交臂,僅予人「為唱而唱」、「為歌而歌」之感,還不時干擾劇情節奏。

今次續集再以海量曲目貫穿全片,卻嫌走火入魔,歌曲過多及過長,這是迪士尼罕有的敗筆。(《魔雪奇緣2》劇照)

新作的歌曲《Into the Unknown》的設定有趣,許是不想延續「隨它去」的消極吧,故轉為強調勇於前進、積極冒險。可是,正正由於本片定位冒險為主、感受為次,加上用掉不少篇幅塑造新魔法世界觀,以致情緒營造上嚴重不足,許多時感情鋪排尚未到位就「起歌」,是故,歌曲根本無助牽動劇情高潮。況且,相對《Let It Go》深刻講述Elsa由絕望到釋懷的心理轉折,歌詞豐富多變,《Into the Unknown》面對「未知呼喚」的內心自述,則顯得太過淺白、太過單調,很大程度僅靠重複高呼副歌來洗腦。

歌曲既失準,「彩蛋」亦突兀。戲裏唱出《Into the Unknown》時的背景畫面,便出奇地跟《Let It Go》相似。Elsa為救世界變成冰雕,再由Anna將她救回,情節無疑倒模前作。本集「食老本」沾前作的光,還在於小白忽然「谷阿莫」上身,牽強地重溫上集綱要。Elsa對抗敵人時左右開弓的魔法,特效亦似曾相識。凡此種種,無非想勾起集體回憶。基斯托夫在片中的獨唱,大玩懷舊MV風格,亦跟整齣作品格格不入。

Elsa和Anna,小白、基斯托夫及馴鹿亦繼續插科打諢,大放笑彈。(《魔雪奇緣2》劇照)

迪士尼近年愛玩「世界觀電影」,本片試圖在Elsa魔法來源方面補白,包括引入風、火、水、土的自然之靈,又加插她與Anna所屬阿德爾人(Arendellian)與被霧封閉的北烏卓人(Northuldra)之間淵源。只可惜,為了塑造新世界觀,四大元素的收服和解過程冗長,尤其冒險關卡式設計與故事主線關聯薄弱。電影不單要壓縮主角戲份,就連兩族的前塵矛盾,如興建水壩如何損害棲息地,其解說鋪排也極之不足,最後更恍如落雨收柴,草草落幕。

談到劇情,本片交代並不清晰,犯駁之處亦不少。譬如魔靈早就知悉陰謀,又有能力騷擾遠方的阿德爾人,何以一開始僅降下迷霧籠罩魔法森林,牽連無辜的北烏卓原住民被困?到了三十多年後的今日,魔靈又緣何忽然出手,彷彿想毀掉阿德爾人,或引導Elsa等人前去解開死結?雖然童話故事劇情實無深究必要,但迪士尼既矢志延伸世界觀,誠應將一切交代透徹。

迪士尼近年愛玩「世界觀電影」,本片試圖在Elsa魔法來源方面補白,包括引入風、火、水、土的自然之靈。(《魔雪奇緣2》劇照)

追本溯源,或可歸咎本片份屬「集體創作」,而非承襲原著童話故事,所以劇情難免凌亂鬆散,不同段落均似東拉西湊。然而,兩姊妹各執一國的結局,則相信早有安排:上集Anna在愛情與親情中選擇了姐姐,Elsa則在孤獨的情感中選擇了愛和國民。

來到今集,兩人變得更加成熟,一個從姐姐手上繼承王位,但依舊開朗地與愛人和國民共同生活;一個則從世俗中解放自己,移居與自然和魔法共存的森林—換言之,她倆一方面忠於內在自我,另一方面又與外在環境達致和諧。電影始終沒有為Elsa安排伴侶,算是順應近年的女權主義,展示女性獨立自主的一面,也鞏固「冰雪女王」的孤高形象。

《魔雪奇緣2》在言志上確勝前作,非但強調了積極正面態度,又涉環保、種族、和平共處等議題,但本片的其他方面,包括訊息的鋪陳,皆略為遜色。

