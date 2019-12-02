【魔雪奇緣2．影評】新魔法世界觀強化　惟鋪排失色

《魔雪奇緣2》（Frozen II）相信是大家最期待的年末大作，今次故事除了集中兩位風靡全球的主角Elsa和Anna，小白、基斯托夫及馴鹿亦繼續插科打諢，大放笑彈。電影場景由冬季的冰天雪地，轉為秋日的楓葉處處，甚至上天下海、入迷霧出山洞。續集的魔法元素大大強化，世界觀也拓展得更宏大，今趟魔法之旅令人耳目一新。然而，所謂期望愈大、失望愈大，本片仍逃不掉新不如舊的定律—只宜視為老少咸宜的娛樂作品。 撰文︰李美

首集《魔雪奇緣》熱遍全球，原創歌曲《Let It Go》居功至偉，成功做到「以歌帶戲」。過去迪士尼許多童話作品，均譜出一首首膾炙人口的經典歌曲，向世人展示其講故事與做音樂的綜合實力。食髓知味，今次續集再以海量曲目貫穿全片，卻嫌走火入魔，歌曲過多及過長，這是迪士尼罕有的敗筆。歌曲目的主要有二，一是帶動劇情，二是牽動情感，例如《美女與野獸》的《Be Our Guest》及其共舞主題曲。至於本片，兩者堪稱失諸交臂，僅予人「為唱而唱」、「為歌而歌」之感，還不時干擾劇情節奏。

今次續集再以海量曲目貫穿全片，卻嫌走火入魔，歌曲過多及過長，這是迪士尼罕有的敗筆。（《魔雪奇緣2》劇照）

新作的歌曲《Into the Unknown》的設定有趣，許是不想延續「隨它去」的消極吧，故轉為強調勇於前進、積極冒險。可是，正正由於本片定位冒險為主、感受為次，加上用掉不少篇幅塑造新魔法世界觀，以致情緒營造上嚴重不足，許多時感情鋪排尚未到位就「起歌」，是故，歌曲根本無助牽動劇情高潮。況且，相對《Let It Go》深刻講述Elsa由絕望到釋懷的心理轉折，歌詞豐富多變，《Into the Unknown》面對「未知呼喚」的內心自述，則顯得太過淺白、太過單調，很大程度僅靠重複高呼副歌來洗腦。

歌曲既失準，「彩蛋」亦突兀。戲裏唱出《Into the Unknown》時的背景畫面，便出奇地跟《Let It Go》相似。Elsa為救世界變成冰雕，再由Anna將她救回，情節無疑倒模前作。本集「食老本」沾前作的光，還在於小白忽然「谷阿莫」上身，牽強地重溫上集綱要。Elsa對抗敵人時左右開弓的魔法，特效亦似曾相識。凡此種種，無非想勾起集體回憶。基斯托夫在片中的獨唱，大玩懷舊MV風格，亦跟整齣作品格格不入。

Elsa和Anna，小白、基斯托夫及馴鹿亦繼續插科打諢，大放笑彈。（《魔雪奇緣2》劇照）

迪士尼近年愛玩「世界觀電影」，本片試圖在Elsa魔法來源方面補白，包括引入風、火、水、土的自然之靈，又加插她與Anna所屬阿德爾人（Arendellian）與被霧封閉的北烏卓人（Northuldra）之間淵源。只可惜，為了塑造新世界觀，四大元素的收服和解過程冗長，尤其冒險關卡式設計與故事主線關聯薄弱。電影不單要壓縮主角戲份，就連兩族的前塵矛盾，如興建水壩如何損害棲息地，其解說鋪排也極之不足，最後更恍如落雨收柴，草草落幕。

談到劇情，本片交代並不清晰，犯駁之處亦不少。譬如魔靈早就知悉陰謀，又有能力騷擾遠方的阿德爾人，何以一開始僅降下迷霧籠罩魔法森林，牽連無辜的北烏卓原住民被困？到了三十多年後的今日，魔靈又緣何忽然出手，彷彿想毀掉阿德爾人，或引導Elsa等人前去解開死結？雖然童話故事劇情實無深究必要，但迪士尼既矢志延伸世界觀，誠應將一切交代透徹。

迪士尼近年愛玩「世界觀電影」，本片試圖在Elsa魔法來源方面補白，包括引入風、火、水、土的自然之靈。（《魔雪奇緣2》劇照）

追本溯源，或可歸咎本片份屬「集體創作」，而非承襲原著童話故事，所以劇情難免凌亂鬆散，不同段落均似東拉西湊。然而，兩姊妹各執一國的結局，則相信早有安排：上集Anna在愛情與親情中選擇了姐姐，Elsa則在孤獨的情感中選擇了愛和國民。

來到今集，兩人變得更加成熟，一個從姐姐手上繼承王位，但依舊開朗地與愛人和國民共同生活；一個則從世俗中解放自己，移居與自然和魔法共存的森林—換言之，她倆一方面忠於內在自我，另一方面又與外在環境達致和諧。電影始終沒有為Elsa安排伴侶，算是順應近年的女權主義，展示女性獨立自主的一面，也鞏固「冰雪女王」的孤高形象。

《魔雪奇緣2》在言志上確勝前作，非但強調了積極正面態度，又涉環保、種族、和平共處等議題，但本片的其他方面，包括訊息的鋪陳，皆略為遜色。

+ 6 + 5 + 4

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上文刊登於第191期《香港01》周報（2019年12月2日）《《魔雪奇緣2》戲外魔力相形失色》，網上標題為編輯重擬。

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