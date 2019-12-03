年輕「黃」、老年「藍」是真的嗎？

區議會選舉在上星期日（11月24日）舉行，政府陸續公布相關統計數據，包括各選區投票率增長情況等等。《香港01》整理了今年各區議會選區選舉結果的投票數據，再配合2015年區議會選舉、2016年中期人口統計與選民登記數字的相關資料，嘗試從中分析民主派、建制派兩大陣營得票率與各選區選民投票率、年齡與收入之間的關係。

今次區議會選舉最引人注目的兩大特色，無疑是高達71.23%的投票率與民主派大勝建制派的結果，主流輿論甚至直接將前者說成導致後者發生的原因，可是如果我們比對今年各區議會選區的選民投票率與民主派得票率，卻會發現兩者相關系數僅得0.19，而上屆2015年選舉的同一組資料相關系數亦只有0.28，它們在統計學上都屬於低度相關連繫，可見一個選區選民投票率的絕對高低對於民主派得票率的影響並不算大。從現有的統計數據來看，真正更能促成民主派支持程度增加的因素，應該是各選區本身的選民投票率增長幅度才對。

今屆區議會選舉投票率創下新高。（資料圖片／盧翊銘攝）

由於2015年區議會選舉有431個選區，而今年則有452個選區，所以先交代一下如何處理選區變化及其投票率增長的計算。對於被分拆的選區，我們會將舊選區的投票率攤分給拆開的新選區，例如深水埗元州及蘇屋選區（投票率為46.26%）今年分拆為元州、蘇屋兩個選區（投票率為69.48%和74.57%），它們的投票率增長將分別算作23.22百分點和28.31百分點；對於被合併的選區，我們會將舊選區登記選民與投票人數重新合併計算，例如離島長洲南和長洲北兩個選區（投票率為45.80%和38.85%，合併計算為42.46%）今年合併為長洲選區（投票率為67.10%），其投票率增長將是24.64百分點。

經過上述處理以及撇除今年區議會新增的觀塘安達、觀塘安泰、屯門欣田和元朗洪福四個選區後，我們按理就能觀察合計448個選區在過往兩屆區議會選舉裏的統計數據變化；礙於2015年許多選區是候選人自動當選或無民主派參選，實際能夠對比投票率與民主派得票率增長關係的只有323個選區，透過這些選區的資料可以計算出兩者相關系數為0.34（圖一），在統計學上有中度相關關係。這表示每當一個選區投票率增長愈高，民主派得票率即有機會相應增長，而非高投票率直接促成其支持度增加；此情況亦說明了過去的「沉默大多數」、今年的「首投族」是以支持民主派為主。

年齡與立場相關度偏低

關於「首投族」的構成，許多人會說他們是以年輕人為主，這是因為大部份專家或學者的分析都認為選民年齡與其投票立場息息相關，像香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強與研究助理陳雋文於2017年研究前兩屆立法會選舉的年輕選民投票模式，結論之一便是「年輕人對立法會選舉的投票意欲，要遠遠高於區議會選舉……愈年輕的人，愈會在選舉中投票給泛民；相反，愈年長的人，卻愈會投票給建制派」。不過，上述印象主要來源仍是隨機受訪調查結果，而非出自各選區選民整體年齡分布與投票立場的統計數據分析；尤其在近日有人呼籲刻意虛報資料干擾民調的情況下，這種抽樣研究的局限性恐怕更見明顯。

基於選舉投票以不記名形式進行，官方當然不會備有各年齡層投票立場的統計數據，甚至連選民年齡組別的資料也是近幾年才慢慢變得完善。2015年區議會選舉後雖然很快公布了各區按年齡組別的投票人數，但是統計層級卻僅止於18個區議會分區，欠缺其下431個區議會選區的細部數據；另一方面，政府自2016年起開始按照區議會選區列出選民各年齡組別的分布，在此之前同樣只提供了按照18個區議會分區劃分的數字。上述資訊缺失導致關於2015年以前區議會選舉各年齡層投票情況的分析未能深入去到選區層面，直到今年我們總算有較充份條件檢視各選區登記選民年齡與投票立場之間是否存在關連。

統計數據顯示區議會選區的年老選民比例與建制派得票率的相關度偏低。（資料圖片／李澤彤攝）

比對452個區議會選區裏登記選民年齡組別比例與區議會選舉兩大政治陣營得票率，可以看到選區30歲以下選民比例與民主派得票率的相關系數約為0.13（圖二），選區40歲以下選民比例與民主派得票率的相關系數約為0.27（圖三），至於選區61歲以上選民比例與建制派得票率的相關系數約為0.18（圖四）。三組比對在統計學上都屬於低度相關而已，儘管箇中尚未考慮各選區不同年齡組別選民投票率差異，但在今年區議會選舉總投票率創歷史新高的背景下，這些數字已經足以提醒我們選民整體年齡分布與其投票立場連繫不算太強，故此大家應該注意別要過度強調兩者關係。

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上文節錄自第191期《香港01》周報（2019年12月2日）《區議會選區數據分析 年齡與收入影響投票立場嗎》。

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