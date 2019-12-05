【校園政治．下】政治走入校園　師長該如何應對

政治進入校園無可避免，師長該讓學生能夠在社會騷動中仍能保持心理健康。培養學生成為一位具政治素養的公民，才是教育的本義。

承接上文：【校園政治．上】政治走入校園 能否完全禁絕？

10月21日，距離7月21日元朗發生白衣人無差別襲擊事件剛好三個月，市民在元朗西鐵站靜坐集會，晚上以警民衝突收場。在催淚煙霧下，一名11歲男孩向鏡頭哭訴：「以前老師教我們警察是維護法紀，現在他們在做什麼？」

認知衝突，現實不似預期？

影片在社交媒體廣泛流傳，男孩的憤慨源於警察的表現與其過往認知出現落差。黃宇昆表示，當認知與現實有別，或會產生不安、焦慮、疑惑、憤怒的情緒，不論是學生還是成年人，也無一倖免。

修例風波令社會氣氛緊張，香港教育工作者聯會訪問168間中小學，調查指出接近半數校長表示，校園氣氛受到影響：42%受訪校長反映有個別學生的情緒出現問題，亦有學生要求教師作政治表態（8%），以及有學生受到杯葛或排擠（6%）。學生面對一連串的政治事件，加上每天接收海量資訊，無可避免影響情緒。

不論成人或學生，每天都全天候式接收資訊，無可避免影響情緒。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃宇昆曾親身接觸一些中學生，了解到年輕人對香港未來有許多負面想像而感到不安。當青年發現自己無法改變現況時，會產生無力感，並積極參與參與任何有機會令事情出現轉機的行動，如築人鏈、叫喊口號、宣傳政治主張等，冀以行動改變現況，為壓抑的情緒尋找出口。他強調，在社會動盪之時，年輕人需要更強的抗逆力。

社會充斥政治矛盾與對立，很多學生都有自己一套政見與看法，亦會對持相反意見的人充滿抗拒及戒心。青年因政見與家人不和，甚至割裂的情況並不罕見。黃宇昆認為，年輕人失去家人支持，往往會感到無助及絕望。學校作為家庭以外的第二道防線，應加強情緒支援及輔導工作。

黃宇昆建議，師長應以開放態度聆聽學生的想法，切勿先入為主地認為與年輕人討論政治等同令他們變得更激進。他又提醒，即使教師並不認同學生想法，亦不應作出批評，應尊重不同意見，開展理性討論，讓學生更放心抒發感受。

此外，教師可從價值觀入手，讓學生理解自身價值觀緣何與社會環境及政治問題出現碰撞，探究負面情緒來源。師長宜為學生提供不同立場資訊，讓學生更全面了解各方政治取態及事件背後脈絡。學生應理解即使同一件事情，不同持份者或會抱持不同觀點。黃宇昆建議，校方若擔心學生在不知情下作出違法行為，可邀請專業人士到學校講解，確保學生取得正確資訊及法律知識。

教育心理學家黃宇昆認為，與年輕人溝通切勿先入為主，應持開放態度聆聽學生的想法。（資料圖片／黃舒慧攝）

政治面前，回歸專業判斷

教育局在今年開學前夕，向學校發出《2019/20學年新推行的教育措施》指引，當中提及如何向學生解釋社會當前狀況，「遇到難以解答的問題時，教師可以表示『不知道』或『自己也不理解』」，指引在坊間引起極大迴響。

葉建源表示，不少教師首次遇到大規模社會事件，沒有相關的處理經驗，將大量資訊過濾分析亦超出教師的工作量。但老師避而不談，學生或從其他渠道獲得錯誤資訊。

老師責在「傳道、授業、解惑」，葉建源認為，教師作為促進者，可提供更多資料、角度及知識，刺激學生思考。社會資訊氾濫，老師有責任幫助學生整理及分析。若學生對政治議題感困惑，師長應堅守道德底線，以持平角度協助學生獨立分析。

葉建源強調，教師應該保持政治中立，其職責並非將政治訴求帶入校園，或是向學生灌輸個人政治理念。即使老師的政治立場與學生一致，也需提供不同立場資訊，理性地解釋社會事件，讓學生宏觀地了解政局。教師不應將政治團體標籤化，如指政黨「只識派蛇齋餅糭」，或「只會在議會大吵大罵」等。

教育界立法會議員葉建源認為，不少教師首次遇到大規模社會事件，沒有相關的處理經驗，但避而不談，可能導致學生接收錯誤資訊。（資料圖片／歐嘉樂攝）

劃地為牢，學生缺乏思考

鄧振強表示，若有學生對議題表示關注，願意與師長討論，學校可安排老師或社工與同學對話，從而讓師生交流。但這場修例風波仍不斷發酵，每宗事件信息量龐大且具爭議，觀點立場眾說紛紜，校方難以掌握所有資訊，並逐一向學生解說，時機未至，故難以作更深入的探討與分析。

鄧振強憶述，9月時學生發起罷課，他藉此機會與學生討論8．31港鐵太子站衝突事件，同學們表示相信有人在太子站內死亡，鄧振強則認為客觀證據不足。他與學生分享不同持份者如警方、消防處及傳媒的說法，再作理性分析。經過接近一小時的討論後，學生態度由「深信」變成「存疑」。8．31港鐵太子站衝突事件反映，部份人會按自身立場選擇性接受資訊。鄧振強認為，面對未有定論的事件，應盡量對學生作出穩妥的論述。

中學校長會主席鄧振強指出，當社會環境動盪，校園少不免受到牽連，他亦理解學生因為社會躁動不安而影響情緒。（資料圖片／高仲明攝）

培育學生釐清政治概念，洞悉制度優缺，身體力行改變社會，成為具政治素養的公民，正是教育的本義。校園不可能禁絕政治，強制打壓靜坐、罷課，只會換來師生關係惡化、校園氣氛緊張及同學間因立場不同而生磨擦等矛盾。因此，思考如何應對政治進入校園，為學生提供表達意見的空間，讓學生保持心理健康等工作尤為重要。

在社會動盪紛擾之時，學校對政治視而不見，避而不談，無疑自欺欺人；如將政治視為洪水猛獸，肆意打壓，亦只會火上添油。青年是社會的持份者，學校有如年輕人成長的堡壘，校方正視政治議題，師長教導學生理性分析、獨立思考、尊重他人，別讓學生與政治愈走愈遠，才是教育工作者的本分。

上文節錄自第191期《香港01》周報（2019年12月2日）《當政治走入校園 師長如何應對》。

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