訪韓國古老山寺　觀賞世遺新貴的建築布局

韓國的山寺值得一讚。今次賞秋多是溯溪而行，溪水清澈，溪旁林中總能遇見一、二間靜美佛寺，或大或小，沒有日本古寺的精緻，卻被群山環抱，樸實的沙石地台、木建築、微笑的佛像、連環畫式的弘法圖、青綠窗櫺……風吹檐鈴，有不知世間何日的傳統風韻。拜訪過雪嶽山的百潭寺、永矢庵，智異山的華嚴寺、燕谷寺，內藏山的內藏寺、白羊寺，高敞郡的禪雲寺，以及龍門山的龍門寺等。 撰文、攝影：楊映波

最特別的是順天市曹溪山的曹溪宗仙岩寺及松廣寺。韓國南部七間山寺去年名列世界文化遺產，仙岩寺是其一；而松廣寺則是韓國三大寺廟之一。我們一步一腳印，用了近五小時翻越了兩座分隔兩寺的大山，體驗自然深刻。

韓國山寺能保持至今，有些傳奇色彩。自佛教從中國傳入，朝鮮半島各地廣興佛寺，並以源自中國禪宗六祖惠能的曹溪宗信眾最多。可到了朝鮮王朝（1392-1910）推行「斥佛揚儒」政策，大部份城市寺廟被強行拆毀，而藏在深山中的「山寺」卻倖存下來，一直維持僧侶踐行信仰、日常生活的功能，千年不變。世界文化遺產委員會就認為，韓國的山中寺院，包括通度寺、浮石寺、鳳停寺、法住寺、麻谷寺、仙岩寺和大興寺，從創建的公元七至九世紀開始一直執行着其職能，符合普遍、優秀的標準；認可其在持續性、歷史性、選址與環境、功能性等方面的價值。

仙岩寺大雄殿前面沒有大門，樸實的沙石地台千年不變。（作者提供圖片）

仙岩寺與松廣寺

仙岩寺創建於529年，一座殿堂有「六朝古寺」牌扁，寺前的拱形升仙橋與寺內樹齡超過600年的梅樹皆是國寶，溪水、小橋與山林相映成趣。這寺也沒有入口處的四大天王門，大雄殿正中間也沒有門，殿內除了佛祖沒有其他菩薩造像，殿堂布局沿山坡而上。

韓國山寺建築選址遵循「見山見水」的原則，所以，我們沿溪可尋得它們，而台基選擇以最小規模修葺去順應地形地勢，採用散式非對稱布局，以順應自然的方式擴大寺院範圍，有曲折形、傾斜形、溪流形等布局。

如果細心留意，韓國佛像都是帶微笑的，一些小佛像更笑容可掬、造型可愛。據說魏晉時期，佛像最初從中亞傳入中國時也是微笑的（在敦煌莫高窟可見），只是後來受儒家「君子不重則不威」的理念影響而改變了。還有佛像後的壁畫，也可見敦煌隋唐畫風，古韻處處。

韓國佛像面帶微笑，保持了最初傳入時的原貌。（作者提供圖片）

翻山去松廣寺的山路較原始，我們竟然嚇飛了一對美麗的雉雞。這裏為曹溪山道立公園，寂靜的亂石路不好走，不少參天大樹的根部也化為登山階梯，默默登山的我們恍如山中修行者，排空一切雜念……同行的朋友阿姿分享她的信念，人一生會遇到很多代表困難的交叉號，你要去闖一下才知道能否變成通達的剔號，不能在未嘗試前就放棄……

在山坳處見石堆上插着兩根長長的人形木柱，雖然不見刻有「天下大將軍」與「地下女將軍」漢字，相信仍是傳統的「長栍」，有「守門神」意味。據說，立下這些長柱除了標示其寺院田外，也常立在寺門口或入村路頭區分你我，保祐村莊；若有不祥之事，村民會在此祭拜，以求消災解禍。

仙岩寺創建於529年，寺前的拱形升仙橋與寺內樹齡超過600年的梅樹皆是國寶，溪水、小橋與山林相映成趣。（韓國觀光公社）

不放棄的我們終於到達松廣寺，它比仙岩寺宏大，曾出過16位國師，又有僧寶寺之盛名，擁有國師殿、下舍堂、藥師殿、靈山殿等木建築國寶。毘舍離木槽這件名物也引人注目，是1742年用大胡枝子樹加工製成，曾用來盛載寺中僧侶的米飯，據說可以裝七草袋米，是4,000人的份量，可見此寺甚具規模。難得至今它仍古意盎然，守着山門溪口的楓紅正艷。

《香港01》周報特約撰稿人楊映波其他文章：

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上文刊登於第191期《香港01》周報（2019年12月2日）《古老山寺成世遺新貴》，網上標題為編輯重擬。

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