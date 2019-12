打破舊時代定義　羸弱身軀下的勇敢新少女（下）

近月來,一向生活豐足、無憂無慮的香港少女出現了巨大的轉變,是什麼力量令她們一個個抹去臉上流行的日韓妝容,卸下校服,奔向催淚煙、胡椒噴霧呢? 其實,不僅僅是香港少女,在世界各地,在銀幕上下,在古今中外,都有不少勇於幻想、敢於行動的少女…… 撰文︰曹民偉

承接上文︰打破舊時代定義 羸弱身軀下的勇敢新少女(上)

少女的自我身份追尋,令人聯想到《哈利波特》系列的小女孩妙麗(Hermione Granger)及其飾演者愛瑪.屈臣(Emma Watson)。愛瑪.屈臣從九歲一直演到成年,現實中的「小巫女」並非擁有什麼魔法,卻像電影般,同樣無畏懼地奮鬥,以慧黠聰穎的形象推動「HeForShe」兩性平權運動,倡導女性解放,呼籲男性也該參與保護女性權益的運動。因為當今世界上不少地方的少女都受着不公平的待遇,許多落後地區的女性在成長過程中受教育的機會遠低於男性,少女在一些民族中仍然面對童婚、賣淫、殘割生殖器、榮譽殺害等威脅。

愛瑪.屈臣(Emma Watson)推動「HeForShe」兩性平權運動,倡導女性解放,呼籲男性也該參與保護女性權益的運動。(VGC)

2014年,愛瑪.屈臣在聯合國婦女委員會上發言時,就像擁有魔法般:「我還記得八歲時,因為想要執導一齣表演給爸媽觀賞的兒童戲劇,而被大家說我很bossy(愛指揮人),從那時候開始,我就對不同性別被給予的角色有了懷疑;不論男女都可以擁有敏感的心靈,不論男女都可以堅強。我們對性別的理解,應該視為光譜,而不是非黑即白的概念。」目前,她的「HeForShe」臉書上的參加者包括了美國前總統奧巴馬、荷里活男星麥迪文(Matt Damon)等38萬位追隨者,她更被選為聯合國全球親善大使。

少女愛瑪.屈臣曾參演電影《美女與野獸》,講述美女如何以溫柔撫平野性的心,也用愛去消解邪惡的咒詛。在童話故事的世界中,少女往往是擁有奇異力量的族群,她們是小女巫,也是小仙女:《賣火柴的女孩》、《小紅帽》、《愛麗絲夢遊仙境》及《綠野仙蹤》等都塑造出堅強無比的少女形象。賣火柴的女孩用一根火柴,卻足以在悲慘世界燃亮天堂的夢;小紅帽可以用智慧,打敗野狼拯救祖母;愛麗絲則以愛心贏來兔子先生與柴郡貓的友誼,令仙境恢復和平;桃樂斯則憑着信念與關懷,幫助獅子與鐵人尋回勇氣與人性。

愛瑪.屈臣曾參演電影《美女與野獸》,講述美女如何以溫柔撫平野性的心,也用愛去消解邪惡的咒詛。(《美女與野獸》劇照)

跳出童話故事中的完美少女,內地作家安妮寶貝的小說《七月與安生》,也道出了一對自13歲起就互相認識的少女那如夢幻如泡影般的人生。她們在少女時代同吃同睡同洗澡,閨蜜可以二而為一, 七月是平淡卻出眾的才女,安生卻是常常惹事生非的「壞女孩」,她倆彼此分享了人生最脆弱最敏感階段的寂寞與自由。導演曾國祥將少女的電幻青春拍得既浪漫又充滿宿命,有愛的痛楚,也有純的心機、善的狡黠。

遊走於正邪間的女英雄

近年荷里活也着力於製作少女英雄的電影,無論是漫畫改篇的電影《Marvel隊長》、《神奇女俠》及《小丑女》,或是《飢餓遊戲》的戰鬥少女凱妮絲.艾佛丁、《分歧者》中擁有不同派別能力、無欲無求的碧翠絲,最令人難忘的應是《星球大戰》中的孤女芮,繼承了天行者的意志與激光劍,開創了另一個全新的宇宙時空。

事實上,自上世紀四十年代以來,美國漫畫都着力刻畫這種戰鬥美少女的特質,近年來,電視劇《女超人》(Supergirl)更令人驚喜。漫畫中的戰鬥美少女都承接着亞馬遜女戰士的特質,她們一身緊身妖嬈的胸衣三角褲,色彩鮮明亮麗,頭髮飛揚,流光逸彩,即使沒有超能力,也絕對可顛倒眾生。

《飢餓遊戲》的戰鬥少女和女戰士們所爭取的都是人人應有掌握命運的權利,不因性別身份而有所不同。(《飢餓遊戲》劇照)

漫畫大多針對青少年一代,因此,少女英雄的角色也恰好設定在高中與大學生之間。現實世界中介乎15至20歲的少女,往往對自己身份有所懷疑,這個自我探尋的過程,正正成為漫畫世界中發現自身超能力或魔性的靈感泉源。每個美少女戰士所爭取的都是:人人都有掌握命運的權利,不應該因性別、身份而有所不同。

男性的超級英雄大多是堅守正義的角色,然而,女英雄卻往往身份曖昧,亦正亦邪,這也是源於女性複雜如女妖與女神的混合體:像原名芭芭拉.高登的蝙蝠女(Batgirl),是葛咸市哥頓警長的養女,後來成為蝙蝠俠及羅賓的拍檔;蜘蛛女(Spider Women)則是雙重間諜,同時幫助天盾及恐怖分子組織;貓女(Cat Woman)在人類善良的本性和貓類詭異的天性中掙扎,作為蝙蝠俠的敵人,她是帶着鞭子、喜歡冒險的盜竊犯;神力女超人(She-Ra)是水晶宮的守護者,有一匹凌雲飛馬;其他美少女戰士還有女變形俠醫(She-Hulk)、琴. 葛雷(Jean Grey)、驚奇小姐(Ms. Marvel)、魔形女(Mystique)、暴風女(Storm)、毒藤女(Poison Ivy)及黑寡婦(Black Widow)等等。

貓女(Cat Woman)在人類善良的本性和貓類詭異的天性中掙扎,作為蝙蝠俠的敵人,她是帶着鞭子、喜歡冒險的盜竊犯。(《貓女》劇照)

古往今來的少女智慧

從歷史上追尋人類的源頭,可追溯至始於320萬年前一位少女露西(Lucy),她從埃塞俄比亞一直走出非洲大陸,步向歐亞美麗新世界。在那個洪荒年代,實在難以想像,她如何走過千山萬水。

露西離世時約20歲,盆骨顯示曾經生育。她的骨骼於1974年在埃塞俄比亞的哈達爾阿瓦什低谷發現,被命名為南方古猿阿法種的最早古人類化石。她的名字是考古學家根據當時流行的一首披頭四(The Beatles)樂曲《Lucy in the Sky with Diamonds》來命名,其中一句歌詞如是說:「那個雙眸有如萬花筒般的少女。」

諾貝爾和平獎最年輕得主馬拉拉(綠裙者)走出槍傷陰霾,倡導女子受教育權利。圖為她聲援被武裝組織綁架的尼日利亞女孩。(VGC)

電影、漫畫中的女英雄彷彿所向披靡,現實中的少女要抗擊世界的不義,卻要付出極大代價。歷史上聖女貞德率領着法國人抗擊英軍,年僅13歲的貞德夢見天使的授命,她身穿鎧甲騎着白馬,舉着繡有聖母瑪利亞像的白邊軍旗衝向敵人時才16歲。法軍奇蹟般屢獲勝仗,重燃起整個法國的希望。

然而,貞德最終被出賣受審。1431年,年僅19歲的她因「穿着男裝」、「反對教會」及「異端邪說」等罪名,被判處火刑,在萬餘名群眾注視下遭烈焰吞噬,最終低呼一聲「耶穌」離開人世。直至1920年,她才被法國教會列為聖女。

還有只活到15歲的猶太少女安妮.法蘭,在二戰中的荷蘭躲藏着的艱辛歲月中,寫下了永恆的作品《安妮日記》(英文譯名為《Anne Frank: The Diary of a Young Girl》),充分展示少女在最絕望的日子中表現出超人的堅毅,其短暫人生卻影響了後世無數奮鬥的少女。

近年全球湧現不少令人讚頌的少女戰士,她們擁有強大的精神力量,並壯大世人的意志和磨礪氣節。像巴基斯坦少女馬拉拉(Malala Yousafzai),她因為將巴基斯坦塔利班統治下的生活寫成日記並公開發表,而被人朝頭部開槍,中彈昏迷後送往英國救治,歷經四次大手術後,幸運地活過來。

如此恐怖的經歷不但沒有嚇怕馬拉拉,反而令她更努力地推動落後地區的教育,以及爭取女子受教育的權利。馬拉拉曾成為美國《時代》雜誌的封面人物,並於2014年獲得諾貝爾和平獎。她在頒獎典禮的獻辭中說:「這個獎並不是給我一個人的,而是給所有那些被人遺忘的想接受教育的孩子;這個獎是給那些希望和平卻擔驚受怕的孩子;是給那些希望變革卻發不出聲音的孩子。我在此就是要為他們的權利站出來,講出來。」

16歲瑞典女生通貝里(Greta Thunberg)在聯合國氣候變化峰會含淚發表講話,指全球領袖令人失望,年輕人已經覺醒。(VGC)

另一位影響世界的少女,正是今年在聯合國氣候變化峰會上含淚發表講話的16歲瑞典女生通貝里(Greta Thunberg):「世界的領袖令人失望,現在年輕人已經覺醒,若你們再令我們失望,我們將永不會饒恕你們!」「你們空洞的言辭偷走了我的夢想和童年。」「你們曾承諾保護我們的權利但做不到。」「人們正受苦、垂死,整個生態系統正崩潰。我們正處於大規模絕種的開始。但你們只顧談金錢及永恆經濟發展的神話。你們怎可以如此!」

這位本來寂寂無名、患有亞氏保加症(Asperger's Disorder)的瑞典少女令世人儆醒起來,她並成為推動環保議題的象徵人物。通貝里自去年起在瑞典國會門外罷課,第一天只有她一個人,第二天多了幾個同學,然後一天天下來,變成了一個影響全球的環保運動,並得到多國青年響應。至今已經有百多萬學生加入她的行列,抗議政府無視地球暖化帶來的傷害。

通貝里自去年起在瑞典國會門外罷課,第一天只有她一個人,然後一天天下來,變成了一個影響全球的環保運動。(Greta Thunberg fb圖片)

這位在網頁上自稱為「一個患有亞氏保加症的15歲激進氣候主義者」,現今在世界有數百萬位粉絲。她說挺身走出來以前:「我沒有力量,沒有朋友,亦不會與任何人說話,只會獨自坐在家中,並出現飲食失調;但一切已成過去,因為我在這個很多人偶爾會覺得毫無意義的世界裏,找到了人生的意義。」

少女如此羸弱,卻有着人類本源、智人露西足以創造龐大生命族群的力量;少女如此稚嫩,卻有着荷馬史詩《伊利亞特》亞馬遜女戰士般具毀滅性的能量。少女在黠慧與懵懂之間,嶄露母性,一心為正義與所愛敢於犧牲;不被他人定義,也銳不可擋,因為年少的無懼無畏,這場青春才不會遺憾!

《香港01》周報特約撰稿人曹民偉其他文章:

被誤解的一代 上街抗爭只因渴求「尊重需要」?

被誤解的一代 憤怒掌管情緒與行為?

【流行文化.一】從動畫到拍賣場新寵 可愛文化征服藝術界

【茶樓文化 .一】老字號易手經營 蓮香樓保留下來的傳統

【流行讀物】重溫香港文學舊夢 讀年代流行之書

【香港味道】美食揚威海外 本土文化須保存

【英雄人物.一】細數兒時漫畫角色 重拾童年英雄夢

上文節錄自第191期《香港01》周報(2019年12月2日)《羸弱身軀下的精神力量 勇敢新少女》,網上標題為編輯重擬。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報,閱讀更多深度報道。