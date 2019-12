【書評．荒誕醫學史】科學啟蒙　走出愚昧「偽醫學」

「醫學昌明」四字,我們常常掛在嘴邊。但是,直到十九世紀,西方人平均壽命亦僅30至40歲,跟古希臘、古羅馬時期的20至35歲相距不大,比較今日的70至80歲更相去甚遠。一大主因,正如《荒誕醫學史》 (A Brief History of the Worst Ways to Cure Everything)一書羅列,乃千百年來人類均靠種種荒謬手法醫病,結果每每愈醫愈病—某程度言,時至今日,市場上仍有不少似是而非、未經證實的療法,繼續廣受吹捧、廣為人用。

撰文︰李道