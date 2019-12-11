【區議會】政治學者馬嶽——地區政績仍具影響力

香港中文大學政治與行政學系副教授馬嶽形容，是次區議會選舉本質上是一場「民意海嘯」。他早前在《明報》撰寫《區選三問》分析選舉結果時，認為現任議員的地區工作表現，仍然對區選具備一定影響力。馬嶽把民主派未能贏取的63個選區，分為大富（9區）、鄉郊（12區）、傳統深紅（19區）、分票失利（6區）、新屋邨（3區）及其餘挑戰連任失敗（14區）等六大類別，認為在民意海嘯下仍然守得住的建制派，反映其地區工作應該有一定質素；其次，向來重視地區工作的民主派政團勝選率頗高，例如民協、新同盟、工黨、街工差不多全勝，「反映早作部署早落區，仍然會比臨時空降的素人有更大勝算」；最後，他透過計算113名成功連任的民主派議員的平均得勝票比例（winning margin）26.1%，推算當投票率下降10%時，這些有地區工作基礎的民主派議員，也能夠「完全過關」。

承接上文：進入後修例時代 區議員怎樣實踐地區治理

馬嶽在接受《香港01》訪問時再解釋，是次選舉不能與往日區選相提並論，結果明確顯示不少市民只看政治立場，不看地區工作，當不少素人地區工作甚少，仍能得票過半數勝出，便是證明之一。「在過往區議會選舉中，或有三、四成人利用地區工作為投票標準，但今次可能只得一成，現任民主派（區議員）做得好，他便更穩陣；相反有建制派（區議員）的地區工作很強，便有機會守住議席。」被問及四年後政治氣氛會否變得淡薄、大眾會否以政治思維思考區議會選舉，馬嶽坦言這無人知曉，「但如果你有地區工作票，便會更穩陣。」

馬嶽認為，在「民意海嘯」下仍守得住議席的建制派區議員，反映其地區工作有一定質素。（資料圖片／葉家豪攝）

以政治表態為重心的區議會選舉並非首次上演，2003年政府試圖推動《基本法》第23法條立法，旋即引起民意反彈，另加上沙士（SARS）、負資產等民生經濟問題困擾，在同年的區選中，選民用選票懲罰為政府立法護航的建制派，在400個民選議席中，民主派取得161席，並取得深水埗及葵青區議會的主導權，打破此前建制派壟斷區議會的局面；不過，建制政黨沒有坐以待斃，為了收復失地，動用大量資源舉辦地區活動籠絡民心，終於在2007年區議會選舉大勝，但也令「社區福利主義」選舉模式日漸成為主流，使建制派在往後的選舉中屹立不倒。

是次選舉中，馬嶽認為「社區福利主義」或仍奏效，只是不敵高投票率及以政治為重心的投票標準。但他期望，當民主派在17區區議會變為大多數，區議會功能及選民對區議會的期望或會出現轉變：「之前的十多年許多居民只期望『蛇齋餅糭』，但現在期望區議會有更好的事：例如加強參與、改變政治面貌，大家的想法變得不一樣。」

11月25日，區議會選舉建制派失去大部分議席，建制派第一大黨民建聯召開中委會，會後見記者。主席李慧琼表示今次選舉受到重大挫敗，向市民致歉。（資料圖片/羅君豪攝）

經一事，長一智。自回歸以來，區議會選舉已走到第六屆，選舉結果對雙方有何啟示？就建制派而言，馬嶽認為建制派應認清自己有所局限——當政治環境對自己不利、而選民採用政治標準投票時，長年累月的地區工作也沒能使自己獨善其身。當特區政府信任度低落，如建制派仍然盲撐，這樣是福是禍？馬嶽說：「制度吊詭之處是建制派需要面對選舉，但（特首）林鄭（月娥）及中聯辦不用面對選舉，他們拿着權力便叫你（建制派）打鑼打鼓，結果懲罰不了林鄭，卻懲罰了民建聯。」

而對民主派而言，馬嶽認為地區工作很重要，需要協助居民解決問題，而且不應局限於自身所屬選區，「他們應否顛覆一些大眾對區議會功能的想像？讓別人覺得民主派能帶來新氣象，不論是地區資源或是居民關係也有新做法，這是其中一個很重要的測試，否則你上了去又如何？」馬嶽解釋，回看2003年選舉，事實上民主派勝出幅度不大，當時他們對區議會功能亦欠缺新想像，沒有意識改革議會，「他們那時不會覺得是千載難逢的機會……需要翻天覆地作出多項改革，區議會傳統做法、活動資助在論述上沒有很大改變，結果2007年輸了，現在一隔便是十六年。」

上文節錄自第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《進入後修例時代 區議員怎樣實踐地區治理》。

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