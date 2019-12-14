區選後的綠色想像　建設社區烏托邦

多月以來的風風雨雨，社區都變成了沒有季節的小區，漫天霧霾。危機也是生機，紛紛擾擾的區議會選舉塵埃落定，投票人數創下歷屆新高，全港294萬名選民投票，452個區議員順利誕生，首次參選即當選的區議員多達232位，當選者平均年齡約38歲，較以往大幅下降。新世代族群所認知的價值觀與信念，都跟往昔大相逕庭。 過往區議員常被認為只是幫居民修水喉通廁所、滅蚊蟲除鼠患，參與一些微枝末節的社區工作。新世代區議員追求學習與交流，已不甘於單單做傳統的社區手板眼見工夫，而欲引入新思維改造社區。多位當選青年分別推動綠色社區、共享社區及數碼社區等概念，且看這一股年輕世代風潮，能否改易我們的舊城，並蛻變成嶄新的社區烏托邦。 撰文︰曹民偉

元朗擬興建造價達17億元的行人天橋，觀塘要興建造價5,000萬元的海濱音樂噴泉，南丫島建築每個泊位成本8萬元的單車停泊場 ……「一區一億元」是政府於2013年《施政報告》中提出，為18區各預留一億元撥款的「社區重點項目計劃」，換來的卻是，大埔以630萬元建築了「不能避雨」避雨亭、150萬建設「阻礙釣魚」釣魚區，以及南區漁人碼頭、大埔區林村（天安門）許願廣場、西貢區的將軍澳歷史風物資料館等，不少地區人士對這些項目或茫然無所知，或視為「小白象工程」。去年政府撥款80億元予18區做社區工程，如建設社區綜合大樓及行人天橋，民間亦擔心監管不足而耗費資源。

今屆區選452個區議員順利誕生，首次參選即當選的區議員多達232位。圖為民主派區選勝選人聲援理大留守者。（資料圖片／李澤彤攝）

區議會變天，被視為民主派的388位當選區議員在四年任期內的薪津約為17億元，加上區議會每年有「地區小型工程」、「社區參與計劃」、「地區主導行動計劃」，總計起來，民主派區議員在任內能夠動用的資源高達50億元，足以大展拳腳將18區變天。

縱觀世界各地，不乏高瞻遠矚的社區規劃，幾萬人口的小城鎮已可全面整合環保觀念。擴建綜合大樓、興建社區中心、建設休憩公園、建造文化廣場，都需要思考整個社區配套，以配合智能社區、永續城市、循環再造城等構想。

自給自足永續社區

港人常常羡慕外國不乏鄰近農場的社區，事實上，城市居所亦可融合農藝概念。荷蘭阿姆斯特丹的衛星市鎮阿爾梅勒（Almere），示範了自給自足的永續社區。「ReGen Villages」是一個能自給食物、自足能源，並自行處理廢棄物的超級循環社區。這個永續社區專案結合了五個核心理念：社區營造、有機農作、產能房屋、混合再生能源與儲集、水資源與廢物循環等。

城市居所亦可融合農藝概念。（資料圖片／潘思穎攝）

近年，在全球各地掀起都市農耕風潮，在ReGen Villages，每個家庭的廚房餐桌都連接一座室內菜園，戶外則有一座隨四季變化的花園，每日所需的鮮蔬就來自毗鄰的垂直農場。各種新式都市農耕概念令人眼前一亮：氣霧耕（aeroponics）、魚菜共生（aquaponics）、樸門永續農藝（permaculture）、食物森林（food forests）、高產有機農業（high-yield organic farming）等。它善用有限資源，產出較同面積農場數倍的農作物。ReGen Villages專案執行長James Ehrlich如此描述：「ReGen Villages每年能夠生產上噸有機食物，包括蔬菜、水果、堅果、豆類、魚、蛋、雞和少量乳製品。」

香港目前缺乏可耕農地，但魚菜共生不需要肥沃的泥土，可以在任何空間進行，家中的陽台、後院、天台，以至社區的閒置土地或工廈，都可以推行魚菜共生。

本地環保人士孫樹坤在大澳建立了「魚菜科學園」，他指出，一個四平方米的魚菜共生系統已足夠栽種出一家人食用的沙律菜。現時大澳魚菜共生實驗農場，由八位八、九十歲的婆婆義工輪流打理。另外，沙田坪輋社區和西貢流浮山社區，亦已開設自耕自食的魚菜共生計劃。

近年許多商廈設立「都市農圃」，如南豐紗廠的天台農場，種植蔬果作物，在喧囂鬧市建立綠田園。（資料圖片／盧翊銘攝）

都市養蜂也是全球流行的樸門永續農藝新潮流。「香港原蜜」創辦人Lancelot起初在觀塘工廠大廈的天台養蜂，後來發現香港的氣候可以釀造深褐色鴨腳木蜜、金黃蜜色荔枝蜜和淡琥珀色龍眼蜜。他分享，「我們的宗旨是教育大眾，扭轉香港人對蜜蜂的恐懼，一起構築『蜂酒店』和『蜂箱養蜂』，建立更多蜜蜂友善的環境。」

尖沙咀洲際酒店早於2013年已在酒店天台建造蜂巢及自製蜂蜜，成為香港首間推行「都市養蜂」計劃的酒店。因為酒店的環境太嘈雜，令蜜蜂都飛走了，但它背後的理念值得借鑑。現時，科學園與數碼港等地亦建立Bee Hotel的蜜蜂箱，可以有效觀察本地蜜蜂生態。

綠色城市循環生態

在五年前的「佔中」期間，佔領者在金鐘建立「夏慤村」，於馬路中心搭建自修室讓同學溫書，有人將垃圾分類循環再用，也有人研發單車和風力發電，而且每日都有陌生人送上食物，連外國媒體亦讚歎像個烏托邦。

香港規劃師學會構想的「德輔道中聯盟」爭取將德輔道中轉化為行人及電車專區，並設假日嘉年華及舉辦文化活動表演，更建議在電車軌種植綠化草地。雖然，那只是曇花一現的非法僭建，卻大大拓闊港人的綠色城市想像。

可耕農地有限，但魚菜共生不需要肥沃的泥土，可在工廈建立垂直農場。（資料圖片／吳鍾坤攝）

幾年前，美國Perkins Eastman建築規劃設計顧問公司也曾提出大膽的「The Green Line」構想，把縱貫紐約市的百老匯大街最繁忙路段，轉化為綠草地行人及單車專區，將最繁忙的都市中心還給市民作休憩的公共空間。

最奇妙的社區構思，可算是位於芬蘭首都赫爾辛基的薇奇生態社區（Eco-Viikki）。它將科學園區與大自然、生態農場及住宅區連結起來，整個生態社區的森林可作為一個龐大的 綠色系統。其住宅區成排房屋中間設有寬敞的綠地，這是居民交流的重要場所。每家住戶都獲分配一塊綠地，可以自行開墾耕作。生態社區完整結合太陽能板及風力發電，這些發電系統的再生能源都納入國家電力網，再由住戶自由選擇購買應用。

近日，有人提出棕地復耕計劃，設立農業優先區，物色較大面積的優質農地作復耕用途。住屋與農地並非對立，不少外國城市早已將住宅區的小型農地交由地區居民打理，並鼓勵社區支持綠化運動，例如推出種子交換、配對耕地與農民、收留及認養植物孤兒等。

有人提出棕地復耕計劃，設立農業優先區，物色較大面積的優質農地作復耕用途。（資料圖片／梁融軒攝）

香港漁農自然護理署編製的《香港休閒農場指南2017》顯示，全港約有139個休閒農場，散布在元朗、粉嶺、上水、大埔、沙田、西貢、屯門及大嶼山等地，包括東南農場、孖記農場、川上農莊、琴姐有機農場及馬寶寶社區農場等，可見城市人亦享受做假日農夫。

港府不妨考慮保留部份土地，予市民作休閒農耕之用。天台農圃興起，除了大、中、小學的教學樓，一些商廈天台，諸如美國銀行中心、煤氣公司和希慎廣場天台花園，同樣設有「都市農圃」，種植各式蔬果，如香草、番茄和瓜豆等淺根農作物。

每個城市人心底裏都有着渴望接近大自然的心，旺角的心臟地帶就設有一片綠田園。由社區組織Very MK推廣的「區區有田耕－城市種植計劃」在旺角設立了一個以基層及社區為本的天台農場，並延伸至九龍公園的百呎農地，推廣人人都可以在鬧市或居家附近找到種植的地方。

Very MK廣結社會上不同界別人士，如藝術家、教育家、社工及建築系學生，以種植為切入點，透過刊物、攝影展覽、天台導賞團等喚起社區對本地農業、城市規劃及生態發展等切身議題的關注。

活化社區親水文化

政府自2013年以來的《施政報告》，均提出「親水文化」，提升明渠及河道的排洪能力和加入活化水體意念，改善河道生態價值，像大圍及火炭的明渠活化為河流，或變成社區水上活動的場所。

「親水文化」可參考北歐綠色生態概念，當中提及「3R」—減廢（Reduce）、重用（Reuse）、回收（Recycle），以達到能源、水、污水及廢棄物能夠有機循環。未來香港建立的優質社區如啟德及西九，正朝着強化水資源循環利用的方向邁進。

位於粉嶺馬屎埔村的馬寶寶農場，多年來實踐永續農業理念，定期舉辦農墟、導賞團及耕種班。（資料圖片／羅君豪攝）

瑞典斯德哥爾摩近郊的哈瑪比港灣生態城（Hammarby Sjöstad）正好作為前車之鑑。這個原本飽遭污染的舊工業城區，在上世紀九十年代是個重工業集散地。後來政府與民間合作，分別從垃圾、能源、水源等作整體改造，建立有機循環系統。當地規定建築物要設太陽能板，使用綠色建材，所有水、能源、廢水管理等系統都必須全面整合。因此，生態城成為了環境永續城鎮的典範。

哈瑪比港灣轉型後，創造出兼具濕地、水資源循環利用、廢棄物處理功能的整合型社區。即使暫時無法處理的垃圾場，亦被打造成滑雪勝地。目前，城鎮約有3.3萬人工作與生活。該城區不只是適合居住的地方，更是鳥類等生物適宜棲息的場所。哈瑪比社區推出汽車共乘制、免費交通船，減少建造橋樑，以達致減碳效果。

香港城市約有2,600公頃工業用地，其中不少位處鬧市。這些土地是否交由私人發展商活化，能否反思過去城市發展污染水源的禍害，應否增加綠色建設以把工業城轉型為生態城，這些都是港人必須共同面對的抉擇。

近年香港渠務署大力推動「藍綠基建」，當中的可持續水管理建議，可見於新市鎮規劃研究。大埔、觀塘及香港仔工業區，可改善排水系統及淨化功能。在活化屯門河、大埔河或觀塘大水溝時，空間想像亦可不再單一。河道不只是去水排洪，可成為綠化垂釣，甚至划艇的場所。公共空間不再是分區計劃大綱圖上的平面色塊，馬路亦可以結合生態淨水系統。現時遇到的最大困難是需跨部門合作，以改善社區的親水環境。

政府自2013年以來的《施政報告》，均提出「親水文化」，提升明渠及河道的排洪能力和加入活化水體意念，改善河道生態價值。（資料圖片／梁鵬威攝）

談到最貼身的本土水資源點子，應屬筆者最常用的「Water for Free撲水」應用程式。其「撲水」地圖會標示附近的飲水機，鼓勵大家自備水樽，減少購買樽裝水，減輕塑膠垃圾圍城問題。

糅合在地歷史文化

近期由「文化葫蘆」策展的鹽田梓藝術節，可說是社區營造的不俗例子。擁有近三百年歷史的西貢鹽田梓是融合天主教和客家文化的小島，昔日島民以捕魚及曬鹽為生，島上仍保留不少自然生態及歷史古蹟。

藝術展糅合了在地歷史文化，展出《鹽．光折射》、《鹽光之所》、《成聖之牆》等裝置作品，透過「六感」讓到訪的旅客重新探索人與大自然的微妙關係。「六感」體驗包括五官的觸感，最後一感則是「感恩」，通過藝術帶領遊人欣賞村內的文化、歷史、宗教，以及人情味。

鹽田梓藝術節令人聯想到日本的瀨戶內國際藝術祭，同樣在偏遠的小島設立藝術展，後者更發展成世界級藝術節。未來香港不同的島嶼社區也可組織類似的藝術展，令本土文化與藝術創意共同吸引本地人與各地遊客到訪。

鹽田梓藝術節策展團隊強調，不是要建立「深井燒鵝式」地標，故旅客量並不是最重要的目標。（資料圖片／黃寶瑩攝）

善用可再生能源是北歐五國的能源政策目標，其中表表者為冰島與丹麥。冰島幾乎全數電能都來自水力或地熱發電，當中八成製暖電力來自地熱能源。丹麥早於九十年代大力發展風力發電，計劃將於2030年起放棄煤炭燃料，並預計2050年全面轉化為可再生能源。挪威、瑞典和芬蘭雖仍依靠燃煤及核能發電，但可再生能源所佔比率亦相當可觀。各國致力研究各種可再生能源的可能性，包括生物燃料、核融合等。

有「太陽能之都」稱呼的瑞典馬爾摩市（Malmö）過去是工業城市，透過興建厄勒海峽大橋與丹麥哥本哈根連通，善用過去工業城的基礎建設投資風力。該市也大量使用太陽能板，投資超過十座太陽能發電廠，並已轉型成為一個擁有多元文化生活的太陽能生態城。

瑞典另一個新市鎮西港（Västra Hamnen）過去是造船業的重鎮，後來因為經濟轉型而式微，跟香港太古船塢變成大型地產項目的命運不同，西港發展成為一個永續城市的典範，實行「自己電力自己發」，電力由地區的風力發電廠和建築物屋頂的太陽能發電板提供。城鎮訂立了節能指標，每戶家庭每年每平方呎消耗電力不得超過105瓦特（香港平均668瓦特）。

新界西元朗區洪水橋新發展社區，1999年曾經推出令人充滿憧憬的「環保城計劃」，設太陽能發電及環保運輸系統；2015年計劃卻搖身一變成為新界西北的「區域經濟及文娛樞紐」，因循地發展成科技園及大型區域公園，可見政府對環保城的推動搖擺不定。

近年香港不少院校都推動綠色校園計劃，其中香港李寶椿聯合世界書院在校內十幢建築物的屋頂安裝了1,168塊太陽能板，建設大規模的校園太陽能發電系統，並將每年帶來190萬元的上網電價收入作為獎學金。

書院通過招標，與提供太陽能板的科技公司合作，在校內學術大樓及學生宿舍等建築物的屋頂設置太陽能板。發電系統總發電容量約為403千瓦，每年產近48萬度電，約等於120個四人家庭一年的用電量，預料可在二十五年間減排約6,000公噸二氧化碳。此外，學生可透過裝置了解綠色能源和可持續發展概念，加強STEM知識。

維修我城修築關係

不少傘後組織懷着「自己香港自己救」的信念，關顧社區弱勢群體，「維修香港－關懷社區服務隊」結合街坊、社工、學生和維修師傅等有志之士，提供家居維修、髹漆、水電等服務。其發言人Max說：「我們維修的不只是家電，更是維修人和社區的關係。」

「維修香港」自2015年成立以來，組織成員都是義務性質，發展到近年與聖雅各福群會及社區文化關注合租位於土瓜灣的「土家故事館」。義工隊每周一天到社區附近洗樓，幫街坊維修家電，也會呼籲居民登記做選民，提升街坊的公民意識。

傘後組織「維修香港」強調，團隊維修的不只是家電，更是修建居民和社區的關係，將互助精神帶入各區。（資料圖片／吳煒豪攝）

引介單車生活美學

香港規劃署發布《宜居高密度城市的規劃及城市設計》報告，提及在高密度發展模式下，可嘗試改善城市空間連繫，例如讓單車成為城市代步工具，創造及保留特色地區及街道。「髦民士多」（Bike The Moment Store）積極推動單車城市概念，創始人Hughes在網絡以美麗的圖片和親切的文字分享單車旅遊路線。他表示，計劃向區議會提議在社區的馬路漆上單車標誌，令人明瞭單車可與汽車共享道路。

這家獨特的單車店於2012年由單車生活資訊網站起家，不但身體力行舉辦大大小小車聚，更加引進日本單車品牌Tokyobike倡議的悠閒文化，將單車生活美學帶到香港，讓更多年輕人可以親身體驗單車的魔力。該店希望在香港各個社區凝聚一群喜愛單車生活的同好，店中設有咖啡座、交流空間與工作室，冀未來全港都可以營造更多單車代步的社區，減少路上的汽車數目，讓更多人享受單車運動生活。

「髦民士多」積極推動單車城市概念，引進日本悠閒單車文化，將單車生活美學帶到香港。（資料圖片／陳嘉元攝）

社區循環小經濟圈

近日處理家中的一些舊物，發現了一個本地環保團體「執嘢」（JupYeah），名字好像很街頭，事實上卻有着崇高的理念。創辦人Ren Wan冀建立一個具規模、有效分配物資的平台，讓社區內擁有豐裕物資者能夠與有需要人士分享物品。

自2011年開始，「執嘢」一直以「減少多餘消費，分享有用東西」為宗旨，既經營網上換物平台，亦在社區舉辦以物換物執嘢大笪地。團隊曾經為服務外傭的團體PathFinders收取嬰兒用品並轉贈外傭媽媽，為與貧弱同行的「足印義工團」收集衣物並送予長者。正如Ren強調：「並非所有東西都要買啊！」

早於1997年，一群美國大學生共同發起及組織生態社區，透過購買土地建立「跳舞兔子生態村」（The Dancing Rabbit Ecovillage）。這是一個以平等、女性主義為核心價值的生態村，強調以在地材料及回收建材修築住所。村內不准停放汽車，對外交通採共乘制，也避免使用化石燃料，盡量將對環境的傷害減到最低。

目前，全世界有逾千個「時間貨幣」組織。跳舞兔子生態村最為人津津所樂道的，就是他們成功建立了以工作時間為基礎的社區貨幣HOURS，並與美元接軌。在美國這高度都會化的國度，雖然物質富裕，但人與人之間關係疏離，時間貨幣卻彰顯了平等互助精神，以及對生態的尊重。

時分券計劃推動互助精神，增加人與人之間的聯繫交流。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港聖雅各福群會社區發展服務亦構思出「社區經濟互助計劃」（COME），即以「時分券」作為社區中的交換媒介，促進居民及弱勢社群互助，一同重建地區經濟，以及解決資源不足的問題。團體幫助低收入婦女籌辦暑期託管服務、跳蚤市場等經濟活動，又協助開工不足的三行工人籌劃維修隊，既紓緩工人的經濟壓力，亦可解決區內日久失修樓宇的復修問題。

平台的會員可以互相交換他們的才能、服務及物品。婦女可以做手織品換來時分券，然後使用時分券去剪髮，理髮師又可以用時分券去換取茶座小食……形成一個循環小社區的互助生態圈。聖雅各更在灣仔藍屋開設「時分天地」，可以藉時分券換取團體捐贈的物品，或婦女製作的布藝製品。

聖雅各福群會亦支持本土升級再造設計師張瑋晉與庇護工場合作，將堆填區廢物重新煥發第二次生命，例如將廢棄的電飯煲製成單車鈴，單車輪改造成潮流電燈，又或者將塑膠桶製作成喇叭，將牆紙製作成銀包，地氈改造成文件夾等，成功將社區的廢棄物變成嶄新日用品，以推動小社區經濟。

街坊以勞動力換取「時分」，再兌換食物及各種生活所需用品。（資料圖片／鄭子峰攝）

社區漂書則是另一類型的社區互助計劃，靈感源自2001年美國德州的Rob Hornbaker。他成立了BookCrossing網站，把書放在公眾地方，讓有緣人拾取。

這個「漂書」的概念甚至衝出美國，現時BookCrossing已有逾170萬會員，遍布全球132個國家，已註冊的漂書邁向1,200萬本。影星Emma Watson亦有響應漂書，於倫敦地鐵的不同車站內自拍留下書籍，讓它們「漂流」到有緣人手上。

香港青年廣場「漂書節」今年已踏入第九屆，鼓勵年輕人與書為伴，尋找閱讀的樂趣，漂書現場亦設分享會及音樂表演，並舉辦禪繞畫、瑜伽、音樂治療工作坊。

80後青年阿天更自行開展漂書行動，隨意在紅酒箱寫上「樂也漂書」四字，製作成一個個既環保，又可改善閱讀氛圍的漂書箱。「樂也漂書」已先後設置十個漂書點，包括咖啡店、派對場地等。

設於西營盤正街的漂書箱，曾由不同市民日夜守護，成為街坊的聚腳點。（資料圖片／黃寶瑩攝）

智慧社區創意改造

世界各地都在致力建設智慧城市，以高科技管理環保社區。歐洲智能城市（European Smart Cities）定義智慧城市應擁有六個面向，分別為智能經濟、智能移動、智能環境、智慧公民、智慧生活及智慧政府。

Google母公司Alphabet創新部門Sidewalk Labs夥拍加拿大多倫多湖濱開發公司擬在當地興建未來智能社區Quayside，預料將成為其他智慧城市項目的範本。未來智慧城市是一個以人為中心的社區，基礎設施及房地產專案估計涉及總投資額高達2,250億港元。

《華爾街日報》形容：「這將會是一個以人為中心的智能社區，導入先進的城市設計與科技，包括自動駕駛貨車、自動感應交通燈、自動垃圾收集站，貨運機器人透過地下管道搭建運輸網絡，城市的輕軌系統可貫通核心區域。」

科學園的生活實驗室致力開發及支援創新方案，並鼓勵市場採用新科技。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港科學園創立了本地首個利用大數據建立的智慧社區，成就香港的智慧城市願景。科學園的建築採用大量環保物料，以及高能源效益的屋宇裝備，其中包括自動廢物收集系統、電腦控制灑水灌溉系統、雨水回收系統等。

科學園的生活實驗室致力開發及支援創新方案，並鼓勵市場採用新科技，旨在加速人工智能、網絡保安、大數據分析等核心科技的發展；園區全盤使用智慧出行、智慧環境、智慧生活及智慧市民等元素，將方案廣泛地在社會落實應用。

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上文刊登於第192期《香港01》周報（2019年12月9日）《區選後的綠色想像 社區烏托邦》，網上標題為編輯重擬。

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