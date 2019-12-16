【少年的你．影評】周冬雨演技昇華　演繹「矛盾一生」

《少年的你》是一齣「攞獎級」大作，展現內地商業電影臻於成熟。本片在五大元素—角色、劇本、氣氛、技巧、言志方面，可謂五項全能。周冬雨在新作更進一步證明其影后級數，她在《七月與安生》大獲成功並非偶然，這次可望憑藉《少年的你》再度衝后。 撰文︰李美

《少年的你》的人物設定助力不少，周冬雨以學生造型扮演應屆考生陳念，也是宣傳賣點，但更應着眼的是她如何演繹角色的內心矛盾。如果說，周冬雨在《七》的演繹重在「放」，在《少》裏面她則演繹何謂「收」，可說「收放自如」。

（《少年的你》劇照）

事實上，《少年的你》導演曾國祥的鏡頭，明顯聚焦到不同人物的心理。觀眾宜用心細嚼，他怎樣利用大量臉部特寫，捕捉及突顯戲中角色的內心變化。此外，緊密剪接不單令「眾生相」錦上添花，還大大幫助了劇情與氣氛的推進。

本片縱然不是史詩式電影，不似其他國產大片扯上國家層面，又或回望二戰與文革等嚴肅議題。然而，這齣極盡人性化的劇情片，相當「貼地」，而且「小中見大」，這也是中國電影日益進步的體現。

《少年的你》主要探討校園欺凌及高考壓力等社會問題，並引發一場可歌可泣的愛情故事。戲中人設之高明，體現在女主角陳念的「矛盾一生」。究竟應否向遭欺凌致死的胡小蝶（張藝凡飾）伸出援手？應否舉報以魏萊（周也飾）為首的霸凌集團？應該求助於警員鄭易（尹昉飾）抑或小混混劉北山（易烊千璽飾）？她的一念之差，深深牽引着劇情，而且不僅影響自己，還會影響別人，包括涉及兩位同學的性命，以及她和劉北山自身的命運。

（《少年的你》劇照）

劉北山與鄭易的「一黑一白」人設，亦挖掘得出奇地深。起初，這貌似是「兩男爭一女」的愛情對碰，詎料後來更衍生「兵捉賊」的較量，最後更發展至「兵救苦命鴛鴦」大團圓。兩男到底誰是黑、誰是白？究竟哪位才是陳念值得依靠的對象？戲裏的不同時間點，彷彿有不同的答案。

劇情上，每次劇情逆轉也帶來無比震撼。魏萊因何而死？陳念曾否出賣劉北山？劉北山真箇判死？陳念有否伏法？本片一而再的「扭橋」，非但有強勁的後續，更難得是過程毫不突兀，由伏筆到回應均自然流暢，一切旨在推進情感而非嚇人一跳。

電影最大的感情爆發點，無疑是陳念和劉北山兩人「相顧無言，唯有淚千行」。這一幕厲害之處，正正在於不用對白帶動：單看兩人臉部特寫，怎樣由錯愕到落淚，然後再淚中帶笑—這是陳念全片第一次笑，已教觀眾深深動容。經此鋪排後，鏡頭馬上交代陳念被捕，氣氛上亦因此沒有令人感到「不值」，反倒覺得二人因為鄭易而獲救贖。陳念的笑，乃坦然面對自己的開懷之笑。

（《少年的你》劇照）

劇終首尾呼應，一方面帶出陳念重生—儘管她因案底只能當補習老師而非正規教師，劉北山亦可在閉路電視下光明正大做人。另一方面，電影最後亦交代，那位低頭女生非因欺凌悶悶不樂，而是受困於未成年懷孕—即使欺凌問題受到正視，校園內還有其他問題尚待處理，包括使人窒息的考試壓力。所以說，本片在言志方面不僅探究欺凌問題，更是反思內地的教育制度。

陳念與劉北山在受到警方質問時，反問誰來幫助有問題者，無疑是電影一大點題。陳念說「想保護世界」，劉北山答「我保護你」，這又是否理想的社會制度？陳念不找鄭易而找劉北山，正源於警員以為童黨停學就等於解決了問題，故當她再遇欺凌，唯有轉投黑勢力自保。片末交代，當局如何完善了欺凌政策，歸根究柢，方法可能份屬其次，最關鍵是有否一顆人性化的心。始終，解決問題不是按本子辦事就算，鄭易之所以堅持破案，不正是為了治好陳念與劉北山的心？

+ 5 + 4 + 3

「This used to be our playground」，不過以「將來式」向前思考：如何營造一個適合生育孩子、令其健康成長的環境，才是《少年的你》及其英文名《Better Days》所象徵的意義。

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上文刊登於第193期《香港01》周報（2019年12月16日）《《少年的你》演技昇華 情感收放自如》，網上標題為編輯重擬。

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