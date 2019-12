【少年的你．影評】周冬雨演技昇華　演繹「矛盾一生」

《少年的你》是一齣「攞獎級」大作,展現內地商業電影臻於成熟。本片在五大元素—角色、劇本、氣氛、技巧、言志方面,可謂五項全能。周冬雨在新作更進一步證明其影后級數,她在《七月與安生》大獲成功並非偶然,這次可望憑藉《少年的你》再度衝后。 撰文︰李美

《少年的你》的人物設定助力不少,周冬雨以學生造型扮演應屆考生陳念,也是宣傳賣點,但更應着眼的是她如何演繹角色的內心矛盾。如果說,周冬雨在《七》的演繹重在「放」,在《少》裏面她則演繹何謂「收」,可說「收放自如」。

(《少年的你》劇照)

事實上,《少年的你》導演曾國祥的鏡頭,明顯聚焦到不同人物的心理。觀眾宜用心細嚼,他怎樣利用大量臉部特寫,捕捉及突顯戲中角色的內心變化。此外,緊密剪接不單令「眾生相」錦上添花,還大大幫助了劇情與氣氛的推進。

本片縱然不是史詩式電影,不似其他國產大片扯上國家層面,又或回望二戰與文革等嚴肅議題。然而,這齣極盡人性化的劇情片,相當「貼地」,而且「小中見大」,這也是中國電影日益進步的體現。

《少年的你》主要探討校園欺凌及高考壓力等社會問題,並引發一場可歌可泣的愛情故事。戲中人設之高明,體現在女主角陳念的「矛盾一生」。究竟應否向遭欺凌致死的胡小蝶(張藝凡飾)伸出援手?應否舉報以魏萊(周也飾)為首的霸凌集團?應該求助於警員鄭易(尹昉飾)抑或小混混劉北山(易烊千璽飾)?她的一念之差,深深牽引着劇情,而且不僅影響自己,還會影響別人,包括涉及兩位同學的性命,以及她和劉北山自身的命運。

(《少年的你》劇照)

劉北山與鄭易的「一黑一白」人設,亦挖掘得出奇地深。起初,這貌似是「兩男爭一女」的愛情對碰,詎料後來更衍生「兵捉賊」的較量,最後更發展至「兵救苦命鴛鴦」大團圓。兩男到底誰是黑、誰是白?究竟哪位才是陳念值得依靠的對象?戲裏的不同時間點,彷彿有不同的答案。

劇情上,每次劇情逆轉也帶來無比震撼。魏萊因何而死?陳念曾否出賣劉北山?劉北山真箇判死?陳念有否伏法?本片一而再的「扭橋」,非但有強勁的後續,更難得是過程毫不突兀,由伏筆到回應均自然流暢,一切旨在推進情感而非嚇人一跳。

電影最大的感情爆發點,無疑是陳念和劉北山兩人「相顧無言,唯有淚千行」。這一幕厲害之處,正正在於不用對白帶動:單看兩人臉部特寫,怎樣由錯愕到落淚,然後再淚中帶笑—這是陳念全片第一次笑,已教觀眾深深動容。經此鋪排後,鏡頭馬上交代陳念被捕,氣氛上亦因此沒有令人感到「不值」,反倒覺得二人因為鄭易而獲救贖。陳念的笑,乃坦然面對自己的開懷之笑。

(《少年的你》劇照)

劇終首尾呼應,一方面帶出陳念重生—儘管她因案底只能當補習老師而非正規教師,劉北山亦可在閉路電視下光明正大做人。另一方面,電影最後亦交代,那位低頭女生非因欺凌悶悶不樂,而是受困於未成年懷孕—即使欺凌問題受到正視,校園內還有其他問題尚待處理,包括使人窒息的考試壓力。所以說,本片在言志方面不僅探究欺凌問題,更是反思內地的教育制度。

陳念與劉北山在受到警方質問時,反問誰來幫助有問題者,無疑是電影一大點題。陳念說「想保護世界」,劉北山答「我保護你」,這又是否理想的社會制度?陳念不找鄭易而找劉北山,正源於警員以為童黨停學就等於解決了問題,故當她再遇欺凌,唯有轉投黑勢力自保。片末交代,當局如何完善了欺凌政策,歸根究柢,方法可能份屬其次,最關鍵是有否一顆人性化的心。始終,解決問題不是按本子辦事就算,鄭易之所以堅持破案,不正是為了治好陳念與劉北山的心?

+ 5 + 4 + 3

「This used to be our playground」,不過以「將來式」向前思考:如何營造一個適合生育孩子、令其健康成長的環境,才是《少年的你》及其英文名《Better Days》所象徵的意義。

