【82年生的金智英．影評】迂迴抗議 平權不能靠運氣

《82年生的金智英》 算是一部韓國關注弱勢群體的電影，切入點打中東亞諸國的要害，迅速成為話題也不奇怪。電影在中港台掀起討論，在產地韓國更是爭議連連。《82年生的金智英》改編自同名小說，故事講述在1982年出生的金智英（鄭裕美飾）生下女兒不久，在丈夫（孔劉飾）面前彷彿變了一個人，丈夫很想幫忙，卻有心無力，因此，觀眾看到金智英在家人和朋友面前不斷出現困惑。 撰文：寇斯佩

故事中塑造的金智英是典型的新世代主婦，讀書成績不錯，畢業後加入廣告公司，頗受上司肯定，不過結婚之後，因為生育而退出職場，做全職太太。電影一開場用了相當細緻生動的畫面交代金智英的日常，她每天需要做些什麼，每天的煩惱和挑戰是什麼。不只韓國，香港、台灣等地都有不少女性接受不錯的教育，最後因為家庭計劃而中斷了職場生涯。韓國卻是一個很特殊的例子，雖然社會步向民主化，民眾重視平等和權益，但是女性地位極低。因此，對立的價值觀在不斷拉扯。

韓國雖然社會步向民主化，民眾重視平等和權益，但是女性地位極低。（《82年生的金智英》劇照）

這樣的拉扯在韓國影視劇中不少見。創作者希望作品展露真實的生活和現狀，少不了描述韓國女性所遭遇的一切。去年大熱的電視劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，主題是排除萬難的姐弟戀，也有講述女主角（孫藝珍飾）在公司遇到的不公。女主角舉報職場性騷擾之後，高層表面上處罰了肇事者，實則把她明升暗降，發配去公司的偏遠網點工作。劇情到了這裏，職場故事卻戛然而止，主創們似乎再也講不下去了。

《82年生的金智英》也展露了許多女性在韓國社會中的不幸。丈夫們不覺得做家務和照料小孩是需要投入精力和時間的事；婆婆們希望兒媳千依百順，毫無怨言地做家庭勞力；男同事們極度輕視生育小孩之後重返職場的女性；重男輕女的思維模式遍布了每一個角落。不過，這個故事寫得比《經常請吃飯的漂亮姐姐》更進取，它不打算逃避問題，卻採用了一種很迂迴的方法在邊界遊走。

在故事裏，金智英患上抑鬱症。本來對她苛刻的親人因此緩和下來，病情在電影中後段變成了戲劇矛盾的主體。她身為女性而遭遇的不公，並沒有真正的申訴，重點轉為對她的治療，進而是擁有更好的生活，問題似從另一個渠道排解了。她病癒後，彷彿之前遭遇的所有不快都一掃而空。

金智英身為女性而遭遇的不公，並沒有真正的申訴。（《82年生的金智英》劇照）

作者用取巧的方式去抗議，用廣東話可以稱之為「戴頭盔」。即便如此，這本小說和電影在韓國當地都被很多民眾罵得狗血淋頭，可想而知韓國女性的地位有多麼低下，連借助情緒病對社會性別體系抱怨，都算一種「僭越」。

電影的前半段確實展示出全職太太們的苦楚，有觀眾稱之為很勇敢。可是，對現實題材的電影而言，展示日常生活中的矛盾與不公是基本步。既然是現實題材，總不能美化或惡意描述吧？但電影呈現了表面的困境之後，怎樣有效地指出問題的核心，為同樣處境的人提供出口—至少指出矛盾之處，這才是真誠所在。展示現實的不堪之處並非有膽量，清晰地作出批判，才算是勇敢。

無論是否可以讓韓國社會正視問題，這部小說和電影至少為千千萬萬的女性找到了情緒出口。雖然有情緒病遮掩，故事中金智英和她的母親還是控訴了很多韓國女性的慘狀，至於這到底算「曲線」還是算中庸，恐怕也只有主創自己明白了。

韓國女性的地位有多麼低下，連借助情緒病對社會性別體系抱怨，都算一種「僭越」。（《82年生的金智英》劇照）

在大量韓國影視作品中，女性被長輩或異性訓斥時，不僅不能對長輩發火，事後還要想方設法給長輩下台階，這很容易就被包裝成一種韓國的「處世之道」，被當作文化傳統，久久無法進步。

《82年生的金智英》中，女主角的情緒病得到控制，想要回到職場的心願不知怎麼就達成了，她的生活狀態開始上了正軌。我懷疑韓國的女性觀眾會如何討論這些情節安排。她們會將結局歸咎於主角的好運，還是回歸到「電影不是生活」這樣的虛無。

無論答案是哪一種，它都削弱了故事想要呈現的面貌，淪為一種情緒發洩。主婦們看完電影回到家中，又會繼續做家務帶小孩，面對長輩的臉色。畢竟她們多數人沒有因為家庭生活患情緒病，也沒有像孔劉那樣溫柔體貼帥氣且收入穩定的丈夫。通過這樣的思考方向，金智英顯然還比多數韓國女性幸運得多。這部電影所逃避的責任也就更多了。

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上文刊登於第193期《香港01》周報（2019年12月16日）《《82年生的金智英》迂迴抗議 平權意識薄弱》，網上標題為編輯重擬。

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