空氣污染變「頭號殺手」　年奪700萬人命

空氣污染乃全球通病，世界衞生組織指出超過九成人皆呼吸不健康的空氣，這更成為頭號殺手，每年帶走約700萬條人命。受害最深的民眾，不僅是發展中地區的貧民，更包括該地區的兒童。 撰文︰李道

聯合國兒童基金會2016年發布的《為孩子洗淨空氣》（Clean the Air for Children）報告指出，全球有多達20億兒童活於PM2.5超標地域，當中有3億是處於超標6倍以上的高毒性地區。南亞兒童處於重災區，其次是非洲和西太平洋地區。

空氣污染特別影響兒童，因幼童的呼吸比成人快一倍，所吸入空氣相對於體重較多，呼吸道的可滲透性也較高，體型矮小者更會吸入較多車輛廢氣。

空氣污染特別影響兒童，因幼童的呼吸比成人快一倍，所吸入空氣相對於體重較多。（資料圖片／林若勤攝）

損害腦部認知能力

空氣質素惡劣，令兒童更易患上急性支氣管炎、肺炎，以至哮喘—相信香港家長對此深有體會。長遠來說，還會對肺部發展造成永久性損害，甚而損害腦部認知能力。聯合國兒童基金會建議，應避免在學校和遊樂場附近興建工廠，以及加強兒童醫療方面的資源，當然，更要全面減少污染物排放。

那香港情況如何？AirVisual監測數字反映，2018年香港年均PM2.5濃度為每立方米20.2微克，較世衞標準（每立方米10微克）多近一倍，而且只有7月份的數字能夠達標。不過，在全球最污染排名裏，香港僅列679位，PM2.5濃度更較上一年減約7%，說明香港情況尚可。

在全球最污染排名裏，香港僅列679位，PM2.5濃度更較上一年減約7%，說明香港情況尚可。（資料圖片／蔡正邦攝）

環保署官方數據亦顯示，由可吸入懸浮粒子、微細懸浮粒子，到二氧化硫、氮氧化合物、氧化碳等，不論對比人口抑或本地生產總值，所有排放量均拾級而下。

高污染日躲進商場？

在高污染日，躲進室內如商場又是否有效？AirVisual引述研究指，視乎不同場所而定，室內PM2.5的濃度普遍比室外低約12%至28%。縱然個別減幅達到54%，但室內與室外並無太大分別，至少不會令「不健康」的空氣大幅改善為「健康」。

商場的空調系統主要目的是製冷，過程中會抽取室外空氣入來冷卻，其過濾系統僅對較大懸浮粒子有效，一般不會加裝較昂貴及針對PM2.5的淨化裝置，所以，躲入商場的功效未必很大。

環保署自2003年推出「檢定計劃」，推廣優質室內空氣質素管理，涵蓋辦公室、商場、會所、教育機構、酒店和其他公共場所。截至2017年底，全港共有1,562個場所取得室內空氣質素檢定證書，數量雖按年增加12%，惟毫無疑問，對比全港所有室內場所，數目尚存增長空間。

AirVisual建議，若污染程度高危，即使普通市民亦需佩戴口罩。（資料圖片／余俊亮攝）

在高污染日，市民外出應否佩戴口罩？AirVisual建議，若污染程度高危，即使普通市民亦需佩戴口罩。坊間有售的「N90」、「N95」、「N99」口罩，其數字正說明口罩能夠阻隔多少百分比的PM2.5，例如「N90」可阻隔90%的PM2.5。

AirVisual表示，「N95」是最低程度的防護。環保署亦提醒，「N95」口罩並非設計作長時間使用，在污染嚴重日子，市民應減少在戶外逗留，以及減少戶外體力消耗，特別是在交通繁忙的地方。

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上文刊登於第193期《香港01》周報（2019年12月16日）《「頭號殺手」年奪700萬人命》，網上標題為編輯重擬。

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