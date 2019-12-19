【催淚彈．下】「催煙」四起　長遠或增生態、醫療負擔？

反修例激烈衝突持續逾半年，最近兩周稍見緩和，終於不再「催煙」四起。衝突期間，警方共發射超過一萬六千枚催淚彈，引起大眾擔心公共衛生與健康問題。不過，當局至今仍拒絕公開催淚彈成份表等資訊，警務處、食物及衞生局及環境局等幾次三番不夠嚴謹的解說，亦未能釋除公眾憂慮，導致謠言四起、人心惶惶。現時網絡上更流傳出不少偏方，包括有消息指「吃鋅片」和「用蘇打粉沖涼」能減低二噁英在人體的積存量。 種種未經證實的謠言滿天飛，政府又能做什麼來釋除恐慌？近期更有市民目睹社區內出現大量雀鳥屍體，這對生態系統又會是一個怎樣的警號？長遠而言，又會不會增加未來的醫療系統負擔？

承接上文：【催淚彈．上】全城陷沾毒恐慌 政府須以證據釋疑

警方曾在中大校園施放逾千枚催淚彈。（Getty Images）

隱憂三：生態系統響警號

催淚煙彌漫的香港，不但令人人自危，還引起生態恐慌。近月，中文大學、九龍灣、將軍澳、紅磡及元朗等地區，發現大批雀鳥死亡個案，不少人懷疑事件與警方頻密施放催淚彈有關。據漁護署統計，在6月至11月28日期間，曾檢獲4,668隻雀鳥屍體，即平均每月934隻，比去年每月平均數量898隻多。黃碧雲認為，香港城市密度高，而每逢反修例示威衝突，警方都在短時間內發射多枚催淚彈，擔心這擁擠的城市未能承受，例如在中大及理大的警民對峙中分別發射逾千枚催淚彈，事後即出現野鳥死亡，反映生態系統或現危機。

鄺士山也認為，催淚煙可能已影響生態系統。他解釋，動物具備「自我修復」和「適從能力」本能，身體會因應環境改變而作調節，例如雀鳥吸入外物後，若份量不高，會通過消耗機制排泄出體外，但若在短時間內吸入較高濃度的化學物，身體可能負荷不來。他提醒，示威地區頻發的雀鳥死亡案例，正好是一種指標，反映當局必須關注催淚煙的不同影響。

鄺士山認為，催淚煙可能已影響生態系統。（高仲明攝）

不過，漁農自然護理署認為，「催淚氣體對動物產生的影響視乎品種、接觸到催淚氣體的時間長短及濃度，不能一概而論，現時少有科學文獻有關催淚氣體對野鳥的影響。」香港觀鳥會也在社交平台發文，表示暫時未有證據證明雀鳥因催淚煙死亡，而近期較多死亡的是栗背短腳鵯及栗耳鳳鶥這兩種林鳥，最近正值牠們的遷徙期，相信不會在市區停留太久，即因催淚煙致命的風險不會大於長期棲息於市區的雀鳥；觀鳥會又指，雀鳥有可能基於誤判撞向玻璃幕牆或汽車，以往清潔工很快就會清理屍體，但近來市況令清潔工難以維持日常工作，導致雀屍停留在公眾地方的時間較長，市民就更容易發現。嘉道理農場暨植物園亦指，沒有足夠科學文獻證明催淚氣體影響野鳥，「一般情況下，對人類有害的化學品，亦有機會對野鳥有害。」

在社交平台上，有人分享在中文大學發生警民衝突後，翌日所攝得的雀鳥死亡圖片。（Facebook圖片）

然而，除了雀鳥死亡疑雲之外，綠惜地球環境倡議總監朱漢強表示，早前到受催淚煙污染的校舍巡視時，有職員向他反映，校園出現很多死老鼠，「以往偶爾捕獲一隻，最近短期內捕捉了一桶六隻」，惟當時正值停課時期，故認為情況不正常。除此之外，據朱漢強觀察，該校舍地面滿布雀鳥糞便，而職員表示兩小時前亦曾出現類似情況，並剛清理地面不久；他認為，有關問題值得關注，「若鳥類數量減少，香港可能面臨昆蟲過度滋生」，其影響值得大家深思。

另外，動物保護人士還提出，應該關注警犬在沒有防毒裝備的情況下，被安排於受催淚彈影響而煙霧彌漫的環境中執勤的問題。愛護動物協會首席獸醫桂珍曾表示，如動物接觸到催淚氣體，其眼睛、口部、喉嚨、呼吸道及皮膚等，或會在一分鐘內被嚴重灼傷。其後，多名民主派立法會議員如毛孟靜、民主黨鄺俊宇、公民黨譚文豪等，更聯同動物保護團體代表到警察總部，投訴警方違反《防止殘酷對待動物條例》，使警犬受到不必要痛苦。

不過，漁護署上月回應《香港01》查詢時指，截止11月15日合共接獲42宗相關投訴，但警方並沒有接獲任何警犬執勤後感到不適的報告，故認為沒有證據顯示有人使警犬受到不必要的痛苦或傷害。

曾有傳媒機構發現執勤中的警犬出現失禁情況。（資料圖片／李智智攝）

隱憂四：人人自危 藥石亂投

催淚煙對港人健康威脅未明，人人自危下難免藥石亂投，不同界別「專家」更踴躍為網民提供各式各樣的自救良方，深受示威者歡迎。例如，有食療專家聲稱「綠豆湯是上古療法，能解百毒」，呼籲市民以綠豆湯配維他命丸解毒，「只要每日啪幾粒，功效更為顯著」；另外，有中醫師建議飲用清熱解毒茶，以透過「內調」方式，將積存在體內的二噁英毒素排出。

「我又沒有去到飲綠豆水『咁顛』，也沒有用過蘇打粉沖涼，因為聽起來不科學囉，但不排除其他人會這樣做。」Sammi笑言，相較於其他過敏者，自己算是比較幸運，因為紅疹維持數天後就會自然消退。不過，自詡相信科學精神的他，也按捺不住好奇心搜羅「自救偏方」，更曾因各方「專家」言人人殊而不知所措；幸而，經過冷靜分析，他發現不少言論欠缺科學實證基礎、沒有什麼成效。記者其後翻查社交平台，發現很多人自詡催淚彈專家，侃侃而談二噁英怎樣危害人體及環境，卻對催淚彈釋出二噁英的必要條件隻字不提。

自詡相信科學精神的Sammi，也曾按捺不住好奇心在網絡上搜羅「自救偏方」。（龔嘉盛攝）

問題是，為何各種站不住腳的資訊會有生存空間？Sammi自言，之所以斷定身體過敏是警方責任，皆因從社交網站閱讀過一名自稱熟悉毒理學的「專家」所撰的文章，而他的化學知識水平有限，根本無從考究對方所言的真偽。他仍擔心自己已中了二噁英毒，也害怕會「生畸胎」，故短期內未有結婚打算，只盼望家人健康，沒有因而受影響。

黃碧雲表示，大眾之所以聽信偏方，「責任在於特區政府不願公開催淚彈成份表，更沒有嘗試任何環境污染檢測，市民只能自己『諗計仔』自救。」她又認為，大眾的恐慌情緒其實是「最正常不過的反應」，倘若當局繼續拒絕回應，坊間的不同推論和自救手段只會繼續無了期地傳播。她呼籲當局理解何謂「謠言止於智者」，又建議陳肇始「不要再站出來『拍心口』，說沒有事要市民去相信」，反而應該盡快拿出催淚彈成份表，用科學數據說服大眾。

黃碧雲呼籲當局應該盡快拿出催淚彈成份表，用科學數據說服大眾。（資料圖片／梁鵬威攝）

劉兆朗認為，當局應該盡快落實三項工作。首先，盡快公開催淚彈成份表，讓市民明瞭催淚彈的成份、燃燒溫度、安全守則，以及所釋放的污染物為何，從而有助醫護人員製定適切的治療方案；其次，要盡快派員到示威頻繁的地區執行環境測量工作，以「土地」進行針對性的測量，了解泥土是否存有化合物的殘餘物，並採取泥土補救措施、進行泥土修復；最後，邀請醫療專家為公眾提供指引，包括人體吸收污染物的安全指標，讓大眾知悉要吸取多少才會危害健康，並推算這一代人未來的醫療需要，及早估算對醫療系統會造成多大負擔。

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上文節錄自第193期《香港01》周報（2019年12月16日）《催淚化武狂放 全城陷沾毒恐慌 政府須以證據釋疑》。

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