回溯我在2005年於美國新澤西州第一次聽到衛蘭的唱片，已經對朋友說這位女生一定會紅。說到「每一次我預測會紅的歌手最終也會紅起來，沒有例外」，也是千真萬確的。我在其他方面不敢稱王稱霸，但在音樂上卻多次被自己的眼光折服，而且佩服得五體投地。 撰文︰鍾一匡@鍾氏兄弟

這種特殊的審美眼光源自香港最輝煌的上世紀八十年代，當我還是一個小學生。那些年香港興起歌唱和作曲作詞比賽。我第一次發現有這種能力是在1985年舉行的第一屆亞太流行曲創作大賽，我當年只有九歲，念小學四年級，每個星期日習慣與父母一起看電視，對綜藝節目的歌手都會評頭品足。第一屆的參賽者非常強勁，有麥潔文、Christine Samson、鄧麗盈等。但當一位長頭髮、聲音沙啞的男歌手站在台上開口唱第一句時，我心想這首歌一定拿冠軍。這位歌手叫夏韶聲，之前為酒廊歌手，參賽歌曲叫《空凳》，由林敏怡作曲、林振強填詞，描寫懷念父親的心情。 結果不負眾望，《空凳》獲得冠軍，而我亦開始成為粉絲，但喜愛夏韶聲會被小學同學恥笑，所以要偷偷地喜歡，直到2000年當他舉辦首次紅館《搖擺心窩演唱會》才可正式「出櫃」。我亦十分慶幸鍾氏兄弟在2014年和偶像錄音，翻唱《說不出的未來》，這個經驗像一場美夢，不能忘懷。

夏韶聲曾以《空凳》奪得1985年舉行的第一屆亞太流行曲創作大賽的冠軍。 （資料圖片／黃國立攝）

1986年，第二屆亞太流行曲創作大賽，就讀五年級的我再次測試自己的能力。第二屆參賽歌曲及歌手更多更強：倫永亮、 林夕、Raidas、劉美君、黃凱芹、 蔣志光、黃敏華、黃偉年、潘光沛及甘仕良等在此嶄露頭角。當年，Raidas《吸煙的女人》呼聲很高，黃敏華主唱的《悟》也相當有水準，但我一聽潘光沛的《歌詞》—由剛從美國拿了音樂碩士（當時是史無前例）回來的番書仔倫永亮唱出—我認定這首歌定必奪得冠軍，結果也給我猜中。筆者隨後在音樂上有數次和倫永亮接觸的機會，鍾氏兄弟在2014年推出《極》大碟前，倫永亮寫了一封很長的信給我們，慷慨地在音樂編排及歌曲排序上給予寶貴的意見。無獨有偶，同年我們憑《時代的顛覆者》奪得CASH最佳歌曲大獎，頒獎嘉賓恰巧就是倫永亮。在他手上取得這個殿堂級音樂獎項。頒獎禮後在停車場再遇上，寒暄幾句，覺得他全無架子，平易近人，是音樂人的榜樣。其後，我在倫永亮為澳門歌手龍世傑撰寫的歌曲《後卡式時代》作口琴演奏，那是我們唯一一次在音樂上的合作。

鍾氏兄弟在2014年奪得CASH最佳歌曲大獎 ，頒獎嘉賓恰巧就是倫永亮。（資料圖片／黃國立攝）

1987年，第三屆亞太流行曲創作大賽，我又成功地預測到Blue Jeans（藍戰士）的《豈有此理》奪冠。因為這首歌從作曲、作詞、三位樂手的服裝造型以至演繹，實在出色。這首歌的作詞人是「某人」，後來得知是劉美君前夫，即電影導演黃泰來。歌曲表面很憤怒，但歌詞富有哲理，表達做人應要看化的道理。鍾氏兄弟在2011年翻唱赤道樂隊的《無言者》，找來Blues Jeans的蘇德華和單立文來彈奏，這是我們的福氣。1987年，我亦預測林楚麒的《這就是愛》獲得「上海—巴黎世界歌唱比賽」冠軍。林是1985年第四屆新秀歌唱大賽季軍，有望成為梅艷芳接班人。《這就是愛》旋律出自大律師王正宇手筆，他就是張國榮《為你鍾情》的作曲人，才華橫溢。其實，林楚麒的星運好一點的話，不會只被記得是Beyond主音黃家駒的「未亡人」，更可成為一位超級巨星。家駒死後，好像甚少聽過她的消息。

林楚麒（右）的星運好一點的話，不會只被記得是Beyond主音黃家駒（左）的「未亡人」，更可成為一位超級巨星。（網上圖片）

1988年由香港電台舉辦的《聽歌學英文歌唱比賽》，為參賽者錄製歌曲，於新聞及天氣報告後播出。我聽過幾個參賽者的錄音後覺得平平無奇，本來打算放棄關注比賽，忽然一把震懾人心的聲音出現，他的名字叫仇雲峰（後來得悉是《街頭霸王》明星仇雲波的弟弟），參賽歌曲是貓王的《Love Me Tender》。當時，我被那把磁性的聲音深深地吸引着，並對自己說：「我不需要聽餘下的參賽者，仇雲峰一定會取得冠軍。」結果，仇雲峰果然摘下冠軍寶座。之後他簽了華納唱片公司，並憑《半真半假》一舉成名，可惜後勁不繼，因種種原因沒有在樂壇發展下去。我相信，如果他的際遇能好一些，在樂壇的發展應不只如此。

此後，我對自己的預測猶如打了強心針。不能不提，八十年代這些比賽的評分機制公正，鮮有唱片公司行政干預，很多賽果顯得合理。其實，我的眼光準繩度高只是因為我用常人的標準去量度一首歌的旋律、歌詞，以及表演者的音準、歌喉及台風，沒有什麼奧妙。

到了九十年代，當所有人都看好鄭中基成為歌神張學友接班人時，我卻預測陳奕迅會成為天王接班人。陳奕迅雖然在1995年獲得新秀歌唱比賽冠軍，但在角逐新人獎時卻屢次成為鄭中基手下敗將，只得銀獎。鄭中基當年有父蔭，父親鄭東漢是當時得令的跨國唱片公司總裁，在樂壇地位崇高，而且鄭中基本身唱功了得，成功是預期之內。那時候我卻唱反調，當陳奕迅推出第一首單曲《時代曲》，我已跟友人說：「他會是香港下一位天王巨星。」《時代曲》由陳奕迅自己及江港生作曲，罕有地在廣東歌中滲透藍調，楊雲驃（細AL）的編曲令歌曲更上一層樓，歌曲完了響起夏韶聲《今天昨天》12小節藍調的前奏，似有弦外之音。初出茅廬的填詞人黃偉文在歌詞最後一句寫出先知預言：「不知有誰來迫我轉唱另一些歌。」果然，陳奕迅由華星轉會到英皇娛樂及新藝寶唱片後真的轉唱了像《K歌之王》等以商業掛帥的歌曲，雖偶有佳作，但欠缺了他在首三張大碟包括《與我常在》和《我的快樂時代》中稚嫩中帶點儍勁的激情。林夕在《我的快樂時代》歌詞中寫下「毫無代價唱最幸福的歌」，似乎已預測他不能在往後日子自由奔放地唱歌，反而會被商業社會牽着鼻子走。數年前，與友人傾談時，他無奈地說：「其實曾幾何時，我都鍾意過陳奕迅㗎。」這也是我的心聲。

林夕在《我的快樂時代》寫下「毫無代價唱最幸福的歌」，似預測了陳奕迅不能在往後日子盡情而歌。（資料圖片／黃國立攝）

另一位我預測成為天王巨星的歌手是台灣的周杰倫。2000年，我在美國攻讀法律，偶然在電台聽見《可愛女人》，驚為天人。雖然他沒有一流的唱功，但音樂意念及製作均教人嘆為觀止，後來才知道《可》歌詞是出自徐若瑄，更覺驚艷。之後他推出的首張專輯《Jay》，每首歌都好聽，特別是《黑色幽默》、《龍捲風》、《伊斯坦堡》及《鬥牛》，讓周杰倫式音樂成為風潮。今時今日，當回味《Jay》大碟時，我仍不禁欣賞自己當年大膽的預測。

《黑色幽默》、《龍捲風》、《伊斯坦堡》及《鬥牛》，讓周杰倫式音樂成為風潮。（資料圖片／江智騫攝）

數年前，唱片業一位老行尊跟我說：「其實以你對唱片業的認知，可以去做唱片。」當時唱片業仍未算是夕陽工業，而且筆者有份監製的唱片都曾登上銷量榜的榜首。香港的唱片公司沒有（或不會）聘請筆者作為A&R（artists and repertoire，負責發掘、訓練歌手或藝人的部門）主管，也許是唱片業莫大損失。因為筆者具有獨特眼光，辨識音樂英才。話雖如此，回望過去預測會紅的歌手一個一個紅起來，那種興奮莫名非筆墨所能形容。Glenn Close在《仁妻》（The Wife）被問從事什麼行業，她說：「我是造王者。」我不是造王者，我只是視孤芳自賞為賞心樂事的普通音樂愛好者而已。

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上文刊登於第193期《香港01》周報（2019年12月16日）《慧眼識英雄》，網上標題為編輯重擬。

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