【2019英雄片盤點．二】迪士尼童話奸角扶正　英雄片開啟新階段

這股奸雄潮流，甚而捲到迪士尼。這個童話王國的創作，向來恪守「政治正確」傳統價值觀，包括常常強調大愛共融、邪不能勝正、重視家庭等金科玉律，但怎樣將故事說好，則交由創作團隊天馬行空發揮。故此，將Marvel收歸旗下的迪士尼，近年也參加了奸雄派對，惟玩法卻是「奸角白化」而非「英雄黑化」，由奸角擔正的作品每每予人驚喜。 撰文：林莊

承接上文：【2019英雄片盤點．一】不羈小丑成話題 英雄「黑化」是趨勢？

童話奸角擔正 星戰黑白互換

2012年、2018年上映的《無敵破壞王》，絕對是迪士尼的重大突破，動畫以電子遊戲的「奸角」Ralph擔正。這個角色本來形象暴戾，人人望而生畏，故事卻以諒解此「惡人」為切入點，探討角色不被理解、聲名狼藉的心路歷程，帶出「奸人」背後的蒼涼，並點出所謂的「奸」未必是必然，而是被世俗強加惡名。

迪士尼動畫《無敵破壞王》以電子遊戲的「奸角」Ralph擔正。（《無敵破壞王》劇照）

至於2004年、2018年上映的《超人特攻隊》，則與DC的《保衛奇俠》有點類近，特別是當中的「反英雄」設定。透過帶出世人對「英雄」的質疑，甚而打算用法律限制「英雄」行動等，來引人反思「英雄」應否不受制約，言志訊息與前述作品一脈相承。

2014年及今年上映的兩齣《黑魔后》，則連經典童話都顛覆過來。施咒令「睡公主」沉睡不起的黑女巫，肯定是位家傳戶曉的奸角。來到安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）主演的《黑魔后》，這位奸角竟然反過來擔正，到第二集的人魔對碰更正邪反轉，表達魔不一定是壞，人也不可以貌作準。

迪士尼除了吞下Marvel，還吞下《星球大戰》系列的Lucasfilm。因此，將星戰裏的英雄黑化，固然順理成章。2017年上映的《星球大戰：最後絕地武士》的一大焦點，正是絕地武士Luke Skywalker自1983年的《武士復仇》後再度擔正，而該片居然將他「黑化」。故事講述由於Luke過分軟弱，不懂如何招架徒弟Ben Solo的強大原力，是故動了殺心。這一舉措令後者大為失望，並落入原力黑暗面，繼而變成新一代「黑武士」Kylo Ren，成為了浩劫的源頭。

2017年上映的《星球大戰：最後絕地武士》的一大焦點，正是絕地武士Luke Skywalker自1983年的《武士復仇》後再度擔正。（《星球大戰：最後絕地武士》劇照）

黑化既成荷里活主流，正邪意識強烈如英雄片及童話片俱沒例外，其他作品又豈會不受影響？特工片便在奸風大吹下不得不求變。

好像面世近六十年的占士邦007系列，綜觀系列24集中，前期作品的奸角均動機簡單，鮮有深刻描寫，征服世界、巧取豪奪的野心刻劃已淪典型，至於主角則往往是花花公子，同樣站在道德高地、大義凜然，是故去到九十年代已入樽頸位，劇本再無大新意。

半正半邪特工 遊走灰色軌迹

然而，自2006年起丹尼爾基克（Daniel Craig）出演的系列，四集作品已見微妙變化。《新鐵金剛智破皇家賭場》（2006年）、《新鐵金剛之量子殺機》（2008年）的007，已不再是風流的「國家機器」，角色描寫已較人性化，既會動真情，更會心狠手辣。去到《新鐵金剛智破天凶城》（2012年），適逢系列踏入五十周年，電影迎來系列歷來最複雜的奸角Silva，由金像男星哈維亞巴頓（Javier Bardem）飾演；他興風作浪的背後，原來涉及被特工機構離棄背叛的愛恨交纏，與占士邦的對陣更猶如「兄弟」對決，跟前上司M的攤牌亦像「母子」互相痛恨的相逢，道德糾結及感染力十足。接下來的《新鐵金剛之鬼影帝國》（2015年）延續上集路線，反派Blofeld同樣是重心之一，並找來金像級演員基斯托夫華薩（Christoph Waltz）演繹，而電影本身則將恩怨情仇再提升一個層次，對奸角的心理描寫之深切，甚至會令觀眾同情其行動、處境，令觀眾揪心。

《織業特工隊》中，也愈來愈加重奸角的描寫。（網上圖片）

另一特工片經典《職業特工隊》，當然也沾染「奸」氣，湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的主角Ethan Hunt開始遊走灰色地帶，同時作品亦愈來愈着重奸角描寫。系列前三集（1996年、2000年、2006年）是典型的正邪二元對決，衝突、陰謀較為單調。從第四集《鬼影約章》（2011年）開始，正派主角設定上有更多不為人知的「秘密」，不再正氣十足的模樣。去到第五集《叛逆帝國》（2015年）和第六集《叛逆之謎》（2018年），反派更獲進一步昇華，恐怖組織重構世界秩序的理念相當激進，以恐怖手段建構政治理想，頭目Lane猶如一位失落的「政治哲學家」，將此系列奸角推至巔峰。

串流平台Netflix的最新特工類型大製作《鬼影特攻：以暴制暴》，更是開宗明義的「奸人合集」。由《死侍》男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）擔正賤嘴冷血的富豪，帶領一眾「惡人」隊員自發執行政府不理會的「正義」任務，全片上演的是連番殘暴動作戲碼，玩味與《自殺特攻：超能暴隊》大同小異。

以「小丑女」為重心人物的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》，將延續奸雄戲碼。（《猛禽暴隊：解瘋小丑女》劇照）

展望2020年，相信會延續「奸雄」戲碼。明年初上映的《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey（and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn）），以「超能暴隊」的邪花「小丑女」為重心人物。明年4月上映的Marvel矚目新作《黑寡婦》（Black Widow），開宗明義揭示神秘女特工的「奸路歷程」。007新作《007：生死有時》（No Time To Die），預料仍秉承「黑暗大道」，同樣在4月登場。

如果說，荷里活英雄片的大俠「郭靖」功成身退，蜘蛛俠、死侍等不羈「楊過」正在上位，最新連「張無忌」般的小丑亦登上魔教教主寶座……接下來，大家會否看到「小寶神功」式的英雄？只能夠說，英雄片的老舊階段已到終局，一個全新並更有發揮空間的階段才剛開始，大家拭目以待。￼

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上文刊登於第194期《香港01》周報（2019年12月23日）《2019英雄片回望：英雄窮途落魄 奸雄強勢登場》，標題為編輯重擬。

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