【飛翔吧！埼玉．影評】劇情瘋狂離地　言志哲理貼地

《飛翔吧！埼玉》是一齣瘋狂喜劇，劇情、人設很瘋狂、很離地。不過，電影言志訊息卻富於哲理、很貼地，當中寓意不單適用於埼玉，由香港到全球均適用。 撰文︰李美

埼玉縣的名字，相信大家都聽過，但除此以外，大家對當地又有多少認識呢？甚至乎，知否埼玉是東京的壓迫對象？不論政治，抑或經濟，以至文化，埼玉均以東京為敵。電影透過胡鬧、超現實的手法，將兩地矛盾盡現人前，觀眾看來既不會呵欠連連，更只會捧腹大笑，切記聽畢充滿諷刺的片尾歌才離場。

東京都知事之子兼學生會會長壇之浦百美（二階堂富美飾）與本為埼玉人的貴公子麻實麗（GACKT飾）交手，電影還安排兩人擦出愛火。（《飛翔吧！埼玉》劇照）

不過，埼玉之於東京，只是地方與地方之間、又或人類與人類之間的其中一例罷。顧名思義，本片旨為埼玉打氣，表面看來題材很「本土」，但所涉意涵卻切合地球每一角落。就以香港為例，我們既感到自己是被壓迫對象，惟易地而處，我們又會否反過來是壓迫別人者？戲中許多設定，跟香港及各國不少現狀出奇相似，值得大家深切反思。

倘以瘋狂喜劇看待《飛翔吧！埼玉》，肯定是小看了這齣電影。若沒有看過本片，也不能說自己了解日本。有曰「讀萬卷書，不如行萬里路」，其實，書與路大可雙軌並行，看完電影再去旅行亦必更有得着。

電影開宗明義，一開場便解釋埼玉與東京的淵源。基於歷史因素及地理劃線，東京盡取海岸線，方便貿易；埼玉則淪為內陸，只能務農。是故，兩地經濟硬實力存在天壤之別，就連文化軟實力也漸分道揚鑣。例如，埼玉不僅沒有什麼景點，就連女生也恐發育不良而貧乳稱冠。一個電台節目就極盡誇張之能事，以虛構為幌子講述東京人如何歧視、壓迫埼玉人，包括實施「種族隔離」，除非埼玉人有通行證或特殊關係，否則不能在東京出現。

（《飛翔吧！埼玉》劇照）

作為漫畫改編電影，戲中要交代的設定和情節極多，惟編導處理非常出色，展現了上乘的節奏和講故事能力。本為埼玉人的貴公子麻實麗（GACKT飾）與東京都知事之子兼學生會會長壇之浦百美（二階堂富美飾）交手，雙方天生矛盾，電影不單安排兩人擦出愛火，早早結案相關冤家愛情線，亦很好利用瘋狂喜劇手法，解釋兩地人民的心底鴻溝。到了中段，場景由校園移師都外，兩地城鄉差距的刻劃更上層樓。「行萬里路」的百美終於「變節」支持埼玉，麻實麗繼承父業，晉身「埼玉解放戰線」領袖，劇情推進都非常流暢。

故事還引入「三國」關係，百美的管家阿久津翔（伊勢谷友介飾），竟是千葉縣所派卧底，打算搶在埼玉之前獲東京解放通行證制度，最後埼玉與千葉化敵為友，揭穿東京出售通行證斂財及壓迫他人的惡行，發展過程亦具說服力兼順理成章。凡此種種，編導居然在相對不長的106分鐘內完成，更莫說要穿插「現實」中趕赴婚禮的情節，相關處理實在令人擊節。

（《飛翔吧！埼玉》劇照）

埼玉與東京是個貧富差距例子，其中，東京利用政治手段佔盡便宜，無疑阻礙了階級上下流動。回看實施戶籍制度的內地，農民工到深圳、北京等城市打工，往往淪為「二等公民」，難享當地的房屋、教育、醫療等福利，同樣不合理。可是，平情看待香港的單程證制度，豈不跟戲中的通行證大同小異？甚至乎，美歐近年的反移民排外主義，豈非同樣將窮國人民及其上流機會拒諸門外？

或曰，埼玉與東京本屬一國，不能跟世界各國相提並論。可是，擴大一點看，貧國與富國難道不是同屬地球村嗎？「含住金鑰匙出世」的香港人，便可理所當然地緊守自己的既定利益麼？這跟擁護「建制」有何區別？

世界大同，不同人應有向上流動的機會，不同文化者亦應和而不同、互相尊重。故事最後講述埼玉文化要稱霸世界，有點政治不正確。畢竟，文化可互相包容，不必有你無我。

片中另一失色之處，乃是不敢在BL（Boy Love）方面去得太盡，選用了二階堂富美「反串」百美，因而在觀感上大大損害原作裏兩位男主角的相戀設定。電影「無端」奉上一幕GACKT與伊勢谷友介的「夢中」接吻戲，算是對BL粉絲的一大補償吧。

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上文刊登於第194期《香港01》周報（2019年12月23日）《《飛翔吧！埼玉》劇情瘋狂離地 言志哲理貼地》。

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