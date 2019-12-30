【真實芳言．影評】告別唏噓　假意中隱見真情

是枝裕和在《小偷家族》之後很快宣布將會同兩位地位超然的法國演員合作—嘉芙蓮丹露與茱麗葉庇洛仙在新片《真實芳言》（The Truth）中扮演一對母女，另有《情留半天》男主角伊芬鶴基加入，與庇洛仙飾演一對夫妻。如此搭配，實在讓影迷期待，皆因《小偷家族》為是枝裕和帶來了世界級聲譽，影迷也期待他再下一城，呈現一部更令人難忘的大作。 撰文︰寇斯珮

不過，看罷《真實芳言》就知道，這部戲不是大作，離開了《誰知赤子心》與《小偷家族》龐大且令人心灰的社會議題，回到了簡單的家庭框架，探討人與人之間直接真實的情感。其過程可謂擅畫山水的畫家又畫了一幅山水畫。

山水非山水，正如風景時刻變幻，不同的家庭也有不同的問題。是枝裕和面對的首要關卡，不是如何選材，而是如何破題。無論是《誰知赤子心》和《小偷家族》對傳統家庭觀念質疑，還是《橫山家之味》與《比海還深》這樣不做結構性批判，單純展示人物關係的電影，這些作品都發源自日本文化中的家庭觀念。

《真實芳言》講述子女成家後回原生家庭探訪，導演放下過去述說家庭故事的唏噓，轉成生機盎然的調子。（《真實芳言》劇照）

日本文化中的家庭觀念與西方大不相同，即便與鄰近的中國及韓國也有差異。家庭成員之間聯繫緊密，但又因為日本人彼此給予的空間和尊重，西化後傳統對獨立個性的讓步，日式家庭總存在一種強烈的連結，卻又保持一定距離。距離與連結互相拉扯之下，正是是枝裕和心心念念的家庭故事。當他要用國際班底拍攝一個故事，「家庭」便顯然不能再是過去鏡頭下的那些日本家庭面貌了。

《真實芳言》雖同樣講子女成家之後再回原生家庭探訪，卻很果斷地放下了過去是枝裕和講家庭溫馨故事中那一份類「侘寂」的唏噓，轉成了生機盎然的調子。電影從最初設定的時候最考工夫，嘉芙蓮丹露扮演一位影壇巨星，幾乎夫子自道，茱麗葉庇洛仙得知母親要出版自傳，千里迢迢從美國回到法國祝賀。傳記是直接扣題的「真實」，也是製造母女見面的契機、揭開過往矛盾的法式入口。

嘉芙蓮丹露（中）扮演一位影壇巨星，幾乎夫子自道，茱麗葉庇洛仙（左二）得知母親要出版自傳，千里迢迢從美國回到法國祝賀。（《真實芳言》劇照）

丹露所飾演的大明星，有魅力也有人格缺點。她鍾愛自己的表演事業甚於一切，因此在女兒成長過程中兩人才產生芥蒂。是枝裕和鏡頭中人物之間的隔閡最是好看，他從不強調仇恨，至少不是戲劇化的仇恨。所謂母女鬥氣，又或者過往是枝裕和所拍攝的大部份人際關係，從來沒大打出手，也不是爭鋒相對，是枝裕和擅長拍自言自語式的衝突，《真實芳言》延續了這種風格。日文和法文之間如有共通點，恐怕就是簡約和「顧左右而言他」的特色，二者恰巧都是是枝裕和擅長的語言。

綜觀家庭通俗劇，戲劇矛盾的解決已經有一些公認的公式化處理。即便是枝裕和自己，過去也免不了在某些位置留下自己的「簽名」。《真實芳言》的核心打破了不少公式。借助母女二人皆在電影業的設定，是枝裕和發展出獨具風格的兩代溝通方式。丹露的角色強調自己是演員，演員的人生沒有真實。庇洛仙錙銖必較地挑出母親傳記裏的所有錯誤，不依不饒地希望母親正視自己的缺陷。

丹露所飾演的大明星，鍾愛自己的表演事業甚於一切，因此在女兒成長過程中兩人才產生芥蒂。（《真實芳言》劇照）

最後兩個人始終不肯全面妥協，但女兒認識到了母親的自戀和虛榮是她人生的一部份，無法切割，母親也認識到女兒吃軟不吃硬的性格難以絕對理性地辯論。她們開始互相講對方想要聽的話，讓彼此的芥蒂慢慢緩和，整個家庭建立起良性溝通。這些話語並非是刻意誇獎對方，而是以委婉的方式面對雙方長久以來的心結，試着直面問題，收起自己的鋒芒。如此切入讓是枝裕和把兩個個性強烈的角色展示得極好，也將情感和人際關係的流動寫得很真實。假意，何嘗不是出於真情？表演出的好意，何嘗又不是真實的呵護呢？母女的和解並非徹底認同對方，而是找到了共處的方式。

為呼應「表演的真實」，電影採用戲中戲結構，讓母女共同經歷了一次電影拍攝。媽媽年紀漸長，表演力不從心，在戲中戲裏怎麼也演不好身份特殊的一段親情。可是一旦將生活中的情感帶入戲劇，便如有神助。它是一個巧妙的互文，人生如戲，戲如人生。優秀的虛構作品總是在呈現真實，而真實的生活中總是充滿表演—即便滿懷好意。

+ 5 + 4 + 3

不過在電影最後，是枝裕和還是放入了自己的「簽名」。畫面是晴朗但平凡的一天，一家人從住所走出來，齊齊回望天空。這一個瞬間流露出他強烈的個人印記，也為電影帶來了完美的結局。

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上文刊登於第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《《真實芳言》告別唏噓 假意中隱見真情》，網上標題為編輯重擬。

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