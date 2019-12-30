【2019回顧】回首香港政制的「十年挑戰」（中）

現實是，當年政改方案通過之後，民主黨受到盟友極大抨擊，被指不該接受「非最佳」的方案。儘管民主黨一再重申那只是過渡方案、是為了後續政改的談判鋪路，外界似乎都難以諒解。民主黨元老張文光坦言，當時民主黨受到的壓力與批評太大，與中央的談判也因此中斷，關於2017年與2020年的政改問題，也自然被擱置。 中斷的意思，是民主黨當時沒有意願再跟中央對談了嗎？

【2019回顧】回首香港政制的「十年挑戰」（上）

「當然沒有了，民主黨受到很大壓力，很多人都在罵我們。中央也沒有再找過我們，我們當然也不打算再談，因為外頭看來，（民主派）跟中聯辦溝通是很大的錯誤，所以沒有人再說要跟中央討論雙普選的問題。」張文光透露，幾年過後曾遇到當年的一名談判對手，他問對方，為何明明說好可以繼續討論雙普選問題，卻沒了下文？那人回說：「『張文』你不要怪我，我們要找民主黨談的話，你們還願意談嗎？你們根本不敢再對話了。」

張文光指出，在外界眼中，民主黨與中聯辦溝通是很大的錯誤。（資料圖片）

張文光不知道這是不是真實的情況，他卻不能反駁說對方錯了，因為起碼民主黨這邊是真實的。他認為，民主黨在當時氛圍下，確實會選擇中斷對話。至於2013年政改諮詢若能重開對話，是不是就真能解決雙普選方案的問題，同樣是個永遠未解的謎題。

但民主黨好不容易踏出了第一步，於2010年進入中聯辦的談判結果，也是香港二十多年來爭取政改唯一有收穫的一次，若就此切斷與中央溝通的可能，此前為追求香港政改進程而承受的撻伐與壓力，豈不冤枉？

張文光苦笑道，他們不得不面對現實。現實就是，民主黨為2012年立法會選舉爭取了十個新席位，但連同退黨的鄭家富在內，民主黨卻失去了三個議席。換言之，談判雖然對香港民主有所幫助，卻也讓民主黨受到重大傷害，第一時間只能選擇保護自己的政黨及年輕世代。

「民主黨受了一些傷害，只能慢慢重新出發、收拾山河。我們要不斷增加立法會議席，也要讓區議員成長起來，有些事就不能做了，更大的民主進程我們已經無力兼顧，我們怎麼能做那麼多事呢？我們幫立法會爭取多了十席，結果自己卻虧損了三席，你要我再去嗎？你再去，外界也不接受了，不是嗎？」張文光也清楚，雙方的交集永遠都是互動的，對民主黨而言，既已付出了慘痛代價，倘若中央有誠意，應該主動接觸他們。

2012年梁振英上場，引發多場「反梁」示威，令特首的認受性及普選訴求再受公眾關注。（資料圖片／路透社）

有趣的是，對中央而言或許也是如此，你不來找我，我為什麼要去找你？於是，曾經有所交集的兩條線，在2010年的談判過後，又回到兩條平行線，並一路相望。

背水一戰，不再妥協

直到2012年特首選舉，受誠信質疑的梁振英當選，引發多場「倒梁」示威，令特首認受性及普選訴求再度備受公眾關注。然而，梁振英於2013年1月16日公布首份《施政報告》時，僅以160多字交代會於「適當時候」就2017年特首產生辦法展開廣泛諮詢，引起民主派不滿；同日，香港大學法律系副教授戴耀庭發表《公民抗命的最大殺傷力武器》一文，提出以「佔領中環」方式癱瘓香港政經中心來迫使中央落實「真普選」。

不久後，民主黨中委通過決議參與「佔領中環」行動，又聯同公民黨、工黨、人民力量、社民連、民協、新民主同盟、街工、教協、社總及香港城市大學政治系講座教授鄭宇碩和香港中文大學政治與行政系副教授馬嶽等，組成「真普選聯盟」，提出公民提名方案，即只要特首參選者獲得指定數量的登記選民提名就可成為候選人，以防中央設置篩選門檻。於是，在港府提出政改方案的首輪諮詢之前，各路人馬已經摩拳擦掌，各種方案百花齊放。

何俊仁形容2013年的政改諮詢是香港的背水一戰，民主黨也決定不能再妥協。（資料圖片）

「那時候我覺得要施壓，這是重要的關鍵點。人大常委在2007年決定要我們等十年，也要求我們2012年接受妥協走前一點點，我們不能再退了，2017年中央一定要落實普選，不能再反口了，反口的話香港就沒有希望了。」何俊仁形容，2013年的政改諮詢是香港人的「背水一戰」，民主黨當年因為妥協被批得如斯悽慘，等的就是這關鍵時刻，如果中央違背2017年落實雙普選的承諾，該黨就會支持「佔領中環」，以公民抗命方式向中央施壓。

不過，什麼是民主黨心中可以接受的普選方案？何俊仁與劉慧卿說得很清楚，民主黨很有彈性，普選特首不一定必須有公民提名，當然有便最好，但就算嚴格按照《基本法》規定只能由提名委員會提名候選人也無妨，只要委員會具有廣泛代表性、只要民主派有機會派代表參選，形成一個有意義的競爭，民主黨都能考慮接受。

只是，中央這次沒有給出民主黨想要的讓步。2014年8月31日，全國人大常委會通過《全國人民代表大會常務委員會關於香港行政區行政長官普選問題和2016年立法會產生辦法的決定》（即「831框架」），當中涉及「三落閘」—提名委員會人數、構成及產生辦法，必須依照第四任行政長官選委會的做法，即維持在1,200人，並按原有四大界別選出；不實行公民提名及政黨提名，特首參選人必須獲得過半數提委會委員支持才能成為候選人；候選人數限制在兩至三名，並由全港合資格選民一人一票選出；另外，2016年立法會選舉辦法不變。

2014年的雨傘運動，在其79天的佔領期間，發生過多次大小不同的衝突事件。（資料圖片）

「831框架」的一錘定音，民主派表明無法接受。不久的9月中下旬，香港專上學生聯會及學民思潮（雙學）率先發動學生罷課，但領袖之一黃之鋒在示威活動後突然衝入政府總部東翼迴旋處被捕，引發大批市民到場聲援。至9月28日凌晨，戴耀廷宣布提早「佔中」，及後不少市民日以繼夜佔領金鐘、旺角、銅鑼灣等核心地帶，要求人大常委撤回《決定》。這場同時被冠以「雨傘運動」的抗爭運動，直到12月15日才在警方全面清場下落幕。

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《回首香港政制的「十年挑戰」》。

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