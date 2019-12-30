【2019回顧】共命鳥：一國兩制下的省思

韓國周刊《教授新聞》每年會向大學教授進行問卷調查，評選出該年度的代表成語，今年評選出代表韓國社會的成語是「共命之鳥」，象徵分裂的韓國社會，仍未意識到彼此是共生共滅的命運共同體。無獨有偶地，在韓國年度代表成語尚未被報道之前，張文光在採訪時也跟我們提到了共命鳥的故事。

佛教典故的現實啟示

中央於2016年向泛民主派伸出橄欖枝，讓他們申領回鄉證。作為第一批領證的泛民政治人物，當時仍是民主黨中委的張文光並不避諱，經常走訪內地觀光旅遊。他說唯有親自走過中國的路、看過她的人、在她的城市生活過、坐過她的火車、看過她的風景，所有的愛與批評才有意義。他透露自己去了趟甘肅敦煌看佛，在十三天旅程中，敦煌榆林窟中的「共命鳥」壁畫讓他深有所感。

「佛經中有隻共命鳥，牠有兩個頭，一頭叫『法』，另一頭叫『非法』，兩顆頭常輪番睡覺。有一天法看到了一顆香果，心想吃了好果實，對他們共同的身體也有好處，於是法便把香果吃了。非法醒來發現後心生妒忌，你有好東西為何一人獨享？於是趁法睡着時，非法故意去吃了毒果，最後當然兩個頭都死掉了。」

榆林窟第25窟的《彌勒下生經變》表現了彌勒降生後世界的美好景像。（資料圖片／余俊亮攝）

張文光嘆道，「一國兩制」其實就是共命鳥，香港跟中央是兩個頭，但卻是同一個身體，兩顆頭只能彼此相信，而不能互相傷害，如果有任何一方被憤怒或不滿所淹沒而玉石俱焚，最後死掉的就是整隻鳥。如果能互相體諒、互相明白，你吃好的，我也吃好的，不要相互干預及指摘，便能共享喜樂。

張文光接着又提到了釋迦牟尼與他堂兄提婆達多的故事，提婆達多終日嫉妒釋迦，認為自己能力與釋迦相差無幾，為何世人總只景仰釋迦，於是天天找釋迦麻煩，甚至想要殺掉他奪取佛的地位。當時的釋迦尚未悟道，對堂兄的作為很是苦惱，甚至也曾想不開動過殺念。直到某天釋迦忽然明白，原來提婆達多所做的一切是為了讓他忍受、讓他明白什麼是善。每個人的心裏面都有善有惡，有時你的善良多一點，就更接近成佛；有時候惡念多了，就離提婆達多更近了一些。

「我們每天都要遇見很多提婆達多，你不要煩惱，這六個月的反修例運動對政府來說可能就像是提婆達多，要怎麼改變？提婆達多在你眼中是惡，但善惡是相對的，你的因才有了提婆達多的果，他的果你承受不了，你自然就很苦惱，如果你改變了、改進了，社會就好起來了，這未必不是一件好事。」

張文光笑稱，如果沒有經過這起運動，我們還不知道香港警察如此不受約束。（資料圖片／鄭子峰攝）

換位思考求出路

張文光笑稱，如果沒有經過這起運動，我們還不知道香港警察如此不受約束，還不知道特區政府是如此窩囊，也不知道原來香港市民還有這樣的堅持。但這究竟是好是壞，張文光說不上來。有時候政府眼中的壞事，可能是件好事；群眾當中有些不是那麼好的情況也能讓香港人反思，怎樣才能做得更好。張文光只強調，這場運動關乎政治問題，需要政治解決，方法可以有很多，然而「止暴制亂解決不了政治問題，以暴易暴也沒有盡頭」。

其實在佛經中，釋迦的前世便是「法」，提婆達多則是吃下毒果的「非法」，他們在前世身為共命鳥共生於一體，也因毒果而共死。共命鳥不僅存在於香港與內地之間，香港本身就是一隻共命鳥，我們活在同一個城市，但由於不同的理念、不同的政治立場、不同的陣營與世代，硬生生的冒出了兩個頭，相互撕咬、鬥爭，直致精疲力竭。但在兩頭都不斷吞嚥毒果過後，香港是否還有機會再次輪迴重生？

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《共命鳥：一國兩制下的省思》。

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