【科技．未來】十年細說從頭　期望落空的科技承諾

從2010年iPhone 4面世開始，在這十年，我們看到遊戲串流平台Twitch和智能喇叭Amazon Echo的推出、電視變成了Netflix、Tesla生產了Model S、SpaceX火箭垂直着陸地球回收、Apple Watch和AirPods成為現象、人工智能成為各行各業的關鍵詞……很多科技發明成功改變了我們的生活方式，但不要忘記，在這十年內也有不少尚待實現、過度吹捧、沒有兌現承諾，甚至令我們失望的科技。

太空旅遊：富豪們的拖數承諾

維珍銀河2014年測試第二代太空船，不幸再度發生致命意外。（AP）

隨着美國希望在1972年以來首次派人重返月球，新太空時代以商業化為標誌，多間私人公司除了競標參與國家任務，還開拓太空各種商業化可能，旅遊正是其一，但這些由富豪創立的公司似乎都對自家技術太有信心了。

維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）成立的維珍銀河（Virgin Galactic）早於2004年便首次出售20萬美元的太空旅遊船票，他揚言三年內商業太空飛行可成事。但其初代和第二代太空船分別在2007和2014年的測試中出現人命傷亡意外，令旅行計劃不斷延期。在今年10月，維珍銀河成為首間上市的太空旅遊公司時，布蘭森預計太空旅遊可在2020年內成行。

馬斯克（左）曾稱2018年能載人圍繞月球太空旅遊，最終也沒有令人失望地走數。右為SpaceX預定首名太空旅客前澤友作。（Getty Images）

Blue Origin創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）去年聲稱，可在今年內載人升空，但公司旗下的New Shepard火箭在本月中的試飛仍未載人，並需更多測試，行政總裁Bob Smith坦言要按照原定計劃「非常不可能」，旅行「可能」明年才展開。屆時旅客或將可入住最快明年開放於商用的國際太空站。

出名趕不上死線的Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk）也沒有令人「失望」。他在2017年2月宣布其太空探索公司SpaceX會在去年底運送兩名旅客圍繞月球飛行，更聲稱旅客已經落訂，卻在去年6月說無法在年內出發。他在同年9月終於揭曉首名乘客為日本時裝購物網站ZOZOTOWN創辦人前澤友作，同時押後繞月旅遊至2023年。運載旅客的太空船及火箭Starship在今年9月底才展出原型，並在11月的測試中部份爆炸。而2024年載人到火星，會是馬斯克另一條時間緊迫的死線。

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Hyperloop：還在未來的交通想像

馬斯克仍在每年舉辦Hyperloop比賽，尋找理想中的設計。（Commons Wikimedia）

對於塞車的煩惱，馬斯克在2013年提出「超迴路列車」（Hyperloop）的解決方法，並形容它是「和諧式客機、磁軌炮（railgun）和氣墊球枱的混合體」，是「第五種交通模式」。他在白皮書中勾劃了一個加壓系統，讓自動駕駛電動列車在沒有空氣阻力的真空隧道中行駛，時速可達966公里以上，希望以此連結城市。

馬斯克當年只是拋磚引玉，沒有仔細的設計和計劃。雖然「啟發」好些公司埋首研究，惟六年過去，至今成果與他的願景仍有大段距離。至少仍未有任何一間公司建造出能完全運作的隧道。Virgin Hyperloop One行政總裁Rob Lloyd在2015年揚言，「很有信心」能在2020年落成一段100至150公里長的Hyperloop，這承諾至今還未兌現，他們只在今年9月宣布與沙特阿拉伯經濟城市管理局合作，興建一條35公里長的測試車道，沒有確實時間表。

馬斯克本人在2015年起，以一條1.6公里長的賽道舉辦Hyperloop模型列車設計比賽。今年勝出的慕尼黑理工大學團隊雖然以時速463.5公里再創賽事紀錄，但仍未及他理論中的一半；比賽規模也有待提升，到來屆比賽才會建造10公里長和有彎位的賽道。馬斯克似乎也暫時調整了他的野心，正在拉斯維加斯會展中心興建兩條各約1.3公里長、最高時速249公里的短途隧道。名為Loop的「縮水版」Hyperloop，預計2021年初落成，每小時可運載4,400名乘客。

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3D電視：來去匆匆的視覺噱頭

3D電視曾一度掀起熱潮，但最終卻曇花一現。（AP）

2009年一齣《阿凡達》（Avatar），令3D一度被視為影視業界的未來潮流。除了3D電影成為戲院購票新選擇，一些舊電影也以3D技術重製，令市場出現大量3D影碟。與此同時，從2010年起，三星（Samsung）、LG、索尼（Sony）、菲利浦（Philips）等熒幕大廠先後推出3D電視。全球各地電視台也相繼推出3D電影頻道，甚至以3D直播英超和世界盃。但這些3D節目和頻道還剩多少，大家開電視就知道，如果大家還「看電視」的話。

始終，佩戴3D眼鏡難言舒服，本身戴眼鏡的觀眾尤甚，也有不少人容易感到暈眩。而家用3D電視受尺寸所限，與戲院大銀幕的3D效果有不少差異。何況在《阿凡達》之後3D電影湧現，觀眾卻開始「醒覺」，反問電影使用3D的原因或必要，是否值得他們買較貴的戲票和頂着3D眼鏡的不適。即使有些觀眾沒有眼鏡的困擾，或間中也有不錯的3D電影，也不代表觀眾會想買部3D電視放在家中，因為想看時進戲院就好了。

誠如LG承認，顧客選購電視時，「3D功能從來不是重要標準，真正會使用3D功能的用家十分少。」結果，三星在2016年退出3D電視市場，到2017年，僅餘的兩間生產商Sony和LG也異口同聲宣布停止生產，行業的焦點也轉往4K、HDR等影像提升技術，3D電視從此「壽終正寢」。

Google Glass：「戴眼鏡的混蛋」

前Google行政總裁Sergey Brin試圖以Google Glass帶來全新方式的互動革命，惟私隱憂慮令他變成「戴眼鏡的混蛋」。（AP）

步入智能手機時代，加上社交媒體崛起，我們從此機不離手，2012年Google就以智能眼鏡Glass，試圖提出另一種可能的未來互動方式，或如時任行政總裁布林（Sergey Brin）所說的「當科技不再擋道時的終極溝通形態」—靠着語音控制配合智能助理和擴增實境（AR），空出雙手也能影相、拍片、視像通話，我們現時手機震動的各種提示如電郵、朋友動態、天氣或活動資訊等都可自動顯示眼前，導航更不在話下，基本上是想把智能手機變成眼鏡來戴。

Google在2014年正式推出消費者版本Glass。當時已有不少人質疑這種戴着智能眼鏡的生活，是否我們真正想要的。何況對消費者來說，Glass遠遠未夠完美，它欠缺時尚的外形，1,500美元的售價令很多人卻步；更致命的是，Glass所展示的似乎更多是監察無所不在的反烏托邦未來，大家對不想被人隨時隨地拍下的憂慮，遠超過Glass的功能吸引力。戴上Glass的人因而被稱為「戴眼鏡的混蛋」（Glassholes），更有餐廳和酒吧在門外列明不歡迎他們。Google雖然列出一些使用「禮儀」，但無補於事，最終在2015年停止供應Glass消費者版本。不過，Glass沒有就此消失，空出雙手的賣點正正為工廠工人提供了方便之門，企業用版本延續至今，但消費者市場上的一些後繼者，例如Snapchat的太陽眼鏡Spectacles就仍然受它的陰霾籠罩。

Windows Phone：來得太遲的第三勢力

微軟在智能手機市場爭奪戰中錯失先機，Windows Phone更以失敗收場。（AP）

蘋果在2007年發表首代iPhone，從手機外形到作業系統定義了智能手機。縱使蘋果奪得了先機，但在這轉型時代之初，市場還有龐大的空間等待各公司搶佔，微軟（Microsoft）便目標定於此，最終卻被Google旗下的Android捷足先登。事實上，早在iPhone發布之前，Google已部署在移動端「狙擊」微軟產品。前行政總裁施密特（Eric Schmidt）曾表示「非常擔心微軟的手機策略會成功」，以及當時擁有Symbian作業系統的手機龍頭諾基亞（Nokia），希望確保不同手機用戶都能使用Google Search。Google又預期未來會出現一個授權予不同生產商研發手機的軟件平台，與其寄望微軟、諾基亞等業者開放，倒不如自己開發，這個開源平台漸獲不同手機品牌採用。

當微軟在2010年以Windows Phone 7作業系統作回應，HTC已在2008年發表了Dream（即歐美的G1）—首部採用Android系統的手機，翌年Motorola也發表了Droid。微軟顯然低估了Google擁有Gmail、地圖等的龐大生態，回過神來發現用戶紛紛轉投兩大手機陣營時已經太遲。2013年，微軟以72億美元收購同樣在新潮流中掙扎的的諾基亞手機業務，也沒有令Windows Phone有任何起色，更以大幅裁員收場。大家都只會記得Windows Phone的動態磚介面，以及願意支援這平台的應用程式少之又少。自2016年2月發表的Lumia 650手機之後，Windows Phone可謂名存實亡，並無再研發手機或新功能，到本月初正式停止支援，宣判Windows Phone已死。手機系統之戰似乎再也容不下第三個勢力。

年輕血液：逆轉老化的偽科學

美國初創Ambrosia提供收費輸血服務，聲稱把年輕人士血液輸入體內可阻止身體老化，惟科學根㯫有待証明，更被FDA警告。圖為馬德里一間醫療用的輸血中心。（視覺中國）

抽取年輕人的血液注射至老人體內對抗衰老，聽起來像奇幻故事情節，卻在2016年起真實發生。不少人排隊到名為Ambrosia的初創公司，花8,000美元注射1公升抽取自25歲以下人士的「新血」到體內。Ambrosia創辦人Jesse Karmazin從一些老鼠聯體共生（parabiosis）的研究獲得靈感，像有年長老鼠與年輕老鼠連接後逆轉了心臟肥大的年老徵狀，他宣稱年輕血漿用於人類也功效顯著，例如有人注射後，可標示阿茲海默症的癌前期細胞和類澱粉蛋白下跌了20%，有些覺得更有活力，甚至揚言輸血一次即可「大大改善外貌、記憶，並強身健體」、「有效逆轉老化」、「離永生亦不遠矣」。

但一些專家準確指出，輸血與聯體共生是兩回事，沒有足夠科學證據顯示「新血」有任何健康好處或能對抗衰老，批評Ambrosia做法為「科學界的假新聞」。今年2月，美國食品藥品監督管理局（FDA）稱Ambrosia為「不誠實的行動者」，並警告輸入「新血」會有感染、過敏、呼吸道或心血管病問題等風險。Ambrosia隨即宣布停止提供「治療」。

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Theranos：「幾滴血」的醫療騙局

「女版喬布斯」荷姆斯創立的血液檢測公司Theranos，堪稱過去十年最大創科騙局。（AP）

自小害怕針筒的荷姆斯（Elizabeth Holmes）認為，很多病人因同樣理由，加上覺得抽血的分量多而對血液檢測卻步。於是在2003年，年僅19歲的她從美國史丹福大學化學工程系退學，創立血液檢測公司Theranos。她聲稱其研製的檢測儀器Edison只需扎手指抽取「幾滴血」，就能進行逾200種血液檢測，從膽固醇到癌症不等，令更多病人能及早診症。

荷姆斯幾乎每次露面都穿黑色樽領衫，配合自信的談吐，令她有「女版喬布斯」的稱號。Theranos得到各路猛人投資，2013年開始在大型連鎖藥房沃爾格林（Walgreens）內開設「健康中心」，向大眾提供驗血服務。Theranos一度成為估值90億美元的矽谷「獨角獸」。

直至2015年，《華爾街日報》才揭發這場可能是過去十年創科界最大的騙局。把報道出版成書《惡血》（Bad Blood）的記者John Carreyou，從告密員工得知Theranos的儀器根本無效，是荷姆斯高壓管治下令員工修改檢測數據。且除了六種測試之外，Theranos根本沒有使用這儀器，只購買由德國公司西門子（Siemens）生產、實驗室常見的儀器來驗血，並把收集的血液稀釋以用於這機器。報道刊出後，美國FDA及醫療保險和醫療補助服務中心（CMS）介入調查，令Theranos在2016年關閉所有實驗室，去年完全倒閉。被控詐騙的荷姆斯及其公司營運總監Ramesh Balwani將在明年8月上庭，罪成或面臨二十年監禁。

Google+：「注定失敗」的挑戰

有感Facebook崛起威脅，Google曾試圖以社交平台Google+應對，惟挑戰失敗。（Getty Images）

當Facebook在2009年底已有4億每月活躍用戶，感受到生存壓力的Google繼Orkut、Wave和Buzz後第四次進軍社交媒體，在2011年推出Google+。雖然推出之初，因Google之名令人躍躍欲試，加上需要邀請才能註冊的小手段，製造了某種渴市效應，但似乎很快又再次顯示Google不懂社交媒體，尤其Facebook珠玉在前，不少人試用後再沒回頭。

Google+並非一無是處，提供了圈子（circle）、相片、群聊（hangouts）、活動等社交功能，但問題在於整體上沒有如Facebook或Twitter般有清晰定位，甚至連用戶介面也充滿Facebook的味道，已沉迷Facebook的用戶沒有轉場的理由，難怪當年一些分析認為Google+從推出第一天就「注定失敗」。此外，Google+在創立之初似乎沒有考慮好在Google內部生態的定位，否則後來就不會倒行逆施，為催谷Google+而將之強行整合至旗下其他服務，因而觸怒用戶，例如要在YouTube和Google Play留言，就必須先開通Google+帳號。

最終，相片和群聊等較得用戶心的功能發展成獨立應用程式，並保留至今，而Google+相比Facebook就淪為數碼死城。工程副主席Ben Smith透露了慘痛的數字：「90% Google+用戶的平均使用時間都不多於五秒。」去年被揭因軟件漏洞令5,200萬名用戶個人資訊外洩的醜聞更送了它一程，Google隨即順勢宣布關閉Google+消費者版本，並在今年4月開始刪除用戶帳號。Google擁擠的墓園裏又添一員。

Facebook：信任不再的科技巨頭

過去十年或許最令人失望的是，作為社交媒體霸主的Facebook，在保護用戶數據上如何無能。 （Getty Images）

過去十年最令人失望的相信是一眾互聯網巨企，當中以Facebook尤甚。它在這十年間大幅擴張，每月活躍用戶從2009年底的3.5億增至今年第三季的24.5億；在2012和2014年先後收購Instagram和WhatsApp，社交媒體王者地位無人可撼，卻與創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）當初的座右銘「迅速行動，打破常規」（Move fast, break things）背道而馳。

一方面，Facebook的社交功能不再有趣，並成了所謂「數碼廣場」的資訊平台，用戶淪為讓它收集數據發放針對性廣告牟利的對象。另一方面，Facebook在阻止平台上的不當行為不力：它未能阻止2016年俄羅斯「網軍」以假帳號散播假消息左右美國總統選舉；任由劍橋分析公司（Cambridge Analytica）以心理分析為幌子，未經用戶同意下收集高達8,700萬人資料，在選舉期間發放針對性廣告；也無力阻止反疫苗的偽科學資訊或仇恨言論散播，助長羅興亞人種族清洗及麻疹疫情；聲稱要打擊假新聞卻不對政治廣告作事實查核……凡此種種，令Facebook共同創辦人Chris Hughes在《紐約時報》撰文，認為是時候解散Facebook。以Facebook只計今年就有160億美元收入，聯邦貿易委員會（FTC）對其的50億美元罰款，也反映出另一種失望。

月中眾議院金融服務委員會上，就展示了一張「朱克幣」圖片，表達Libra不信任。（AP）

這些往績令Facebook未來想要實行任何大計都舉步維艱。最明顯例子是其計劃推出的加密貨幣Libra，不但有多少人願意以私隱作賭注成疑，更觸動了歐美金融監管機構的神經，紛紛提出監管警告，部份Libra協會創始成員如Pay Pal、Visa、MasterCard更相繼「跳船」。

當然，Facebook不是這十年唯一令人失望的科技巨頭。Yahoo遭黑客入侵令30億帳戶資訊被盜；Google去年密謀在中國開發可審查過濾的搜尋引擎，引發過千員工聯署抗議才擱置；亞馬遜（Amazon）則向美國執法部門提供有種族偏見的人臉辨識工具Rekognition……如何挽回大眾信心，可以預期是Facebook及這些科技巨頭未來十年最重要的考驗。即將來臨的美國選舉年，將是他們第一個難關和機會。

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《十年細說從頭 期望落空的科技承諾》。

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