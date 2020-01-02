【綠色金融】國際競推統一認證　冀消「漂綠」憂慮

綠色金融成為全球投資界的大氣候，但綠色債券普遍未受各國政府監管，投資者對企業「漂綠」（Greenwashing）仍存憂慮，為了杜絕「漂綠」行為，各式第三方綠色金融認證機構應運而生。

在歐美為首的國際債市，企業主要依據國際資本市場協會（ICMA）的《綠色債券原則》，及氣候債券倡議組織的《氣候債券標準》發行綠債，前者為一套自願遵守的準則，而後者更進一步，訂定了詳細的認證機制，訂明可獲認證的項目、資金運用及匯報守則等，要求至少95%集資金額須與綠色項目掛鈎。

至於中國內地的綠債，則大致遵循人民銀行及發改委的指引發行，但與國際標準有着不少差異，例如把「清潔煤炭」和「大型水電」都歸類為綠色項目、允許以50%集資金額作一般營運等，為國際投資者所不接受。

品質保證局於2018年推出「綠色金融認證計劃」，總裁林寶興指截至去年11月，已認證共80億美元的發行綠債。（李澤彤攝）

「定性」式認證 增審批彈性

香港積極發展綠色金融，也有推動相關認證，其中香港品質保證局的「綠色金融認證計劃」目前是唯一獲官方資助的債券認證計劃，品質保證局總裁林寶興受訪時指，自本財政年度（4月1日）開始至2019年11月，該局已認證總計80億美元的發行綠債，超越去年全年數字，涉及完成56宗個案，當中35宗為綠色債券，其餘為綠色貸款。

為防企業「走數」，該局會於綠債發行後，每年監察落實情況。林寶興說，在制定認證計劃時，除參考國際標準，也參考了人民銀行等內地指引，該局已設有不同通道處理申請，以盡量解決和減少紛爭。若產品符合計劃下的綠色定義，會納入綠色通道，但如遇到暫不在綠色通道分類內的申請，如新科技產品，或內地標準所允許的清潔煤和大型水電等，該局會先放在紅色通道，由技術委員會審慎討論，但他指，該局目前仍未有相關個案，全部認證債券都經綠色通道發行。

內地綠色債券標準與國外標準有不少差異，例如前者接納「清潔煤炭」和「大型水電」為綠色項目。（視覺中國）

品質保證局金融及科技助理總裁丁國滔形容，該局的認證方式「行得較前」，基於科技日新月異，該局採取「定性」的認證方式，即先評估項目是否對環境有正面影響，而非有固定框架，稍不符要求都不叫綠色項目，而現時已有不少金融機構參考這種認證方式，如氣候債券倡議組織近期更新轉向「定性」方式，「大家都轉緊」，相信只要透明度夠高，投資者可自行作決定。

「一債多證」做法普遍

不過，由該局認證的綠色債券，絕大部份同時取得其他認證機構的認證，包括領展3月發行的綠色可轉換債券、工銀今年發行首批大灣區主題的綠債，甚至是香港政府發行的首批綠債，這是否代表品質保證局的認證認受性不足，難「一鎚定音」認？丁國滔解釋，如企業曾取得綠色框架的第二方意見，往後再申請發綠債，都可以重用該份意見，「用完再用」，故有企業會帶着本身持有的第二方意見，參與該局的認證計劃。

財經事務及庫務局副局長陳浩濂亦指，為綠債取得兩至三個不同認證是市場慣常做法，當中實有分別，如第二方意見是獨立於發行企業的專家或機構，就綠色債券框架給予意見；品質保證局則為綠色債券的發行進行評估和核查。他又指，該局推出認證計劃後反應不錯，若認證不受國際投資者接受，「發行人亦不會幫襯」，從公司角度，取多一個認證「不是填張表」，需花時間和精神與品質保證局溝通，「錢反而其次，若公司認為沒有Value added（增值）就不會做。」

陳浩濂形容，綠色金融認證計劃推出以來反應不俗，廣受國際投資者認受。（余俊亮攝）

上文節錄自第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《綠色債券成新浪潮 香港宜「借北風」 構築環保金融生態圈》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。