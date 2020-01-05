【揚言自得】多瑙河畔蘇州夢

在多瑙河畔漫步時，我總是想起蘇州。多瑙河穿過的名城布達佩斯和蘇州是這樣的相同，又這樣的不同。兩座山清水秀的名城有同一個特產：優秀。但不同的山水，自有不同的優秀。蘇州的優秀是出詩詞歌賦、出文化、出狀元。布達佩斯的優秀是出數學、出物理定律、出製造原子彈的科學家，同樣叫人神往。 撰文︰楊志剛

布達佩斯於1875至1905年間誕生了六位諾貝爾獎得主，亦出了多名改變世界的科學天才，包括至今仍被公認為天下第一奇才的馮．諾伊曼 （Von Neumann）。他八歲時學懂微積分，在大學從不上課，於1926年以22歲之齡獲取布達佩斯大學數學博士。他與英國的圖靈（Alan Turing）同時被譽為電腦之父。就像那個年代全球各地的科學天才一樣，他很快便給美國羅致，去了普林斯頓大學高等研究所，和愛因斯坦一起做研究。其後，他獲美國國防部邀請參與研製原子彈的「曼哈頓計劃」。另一位來自布達佩斯的優秀人才是馮卡門 （Von Karman），同樣去了美國，是當時全球最權威的空氣動力學專家，亦是中國導彈之父錢學森在加州理工的導師。

筆者在多瑙河畔漫步時，總是想起蘇州。圖為布達佩斯市內一條跨越多瑙河的橋。（AP）

布達佩斯的優秀典型，是八歲懂得微積分、是精於數學物理化學電腦和原子彈、然後去美國，然後改變了世界。 蘇州的優秀典型是八歲時已經能把「四書五經」一字不漏背誦出來，春風化雨。整個清朝一共出了114名狀元，蘇州獨取26名，幾乎達全國四分之一。但是蘇州的優秀並非擴張性的。狀元的優秀出不了國門，未有贏得世界的景仰，未能成為全球爭相羅致的對象。中華文明的潤物無聲，不但未能薰陶西方世界，反而是謙謙君子遇上孔武有力而蠻不講理的洋人。洋人看中謙謙君子詩禮傳家所擁有的一切，後果自然是悲慘的。

狀元是中國優秀的巔峰。直到今天，我們仍然會每年依時依候關注中學的公開試狀元。媒體甚至會訪問這些狀元對反修例的意見。我們對狀元的景仰，是這樣的難分難捨。自公元622年唐朝金榜題名第一位狀元開始，到清朝於1904年的科舉出了最後一名末代狀元，於近1300年間產生了共592名狀元。我翻閱《狀元史》、《狀元傳》、《蘇州狀元》等書，翻查了這一千多年積聚的五百多名巔峰人才，認得的名字只有五位：賀知章、王維、柳公權、文天祥、翁同龢。其餘歷史上街知巷聞的文人，竟無一人是狀元。

馮．諾伊曼 （Von Neumann）八歲時學懂微積分，在大學從不上課，於1926年以22歲之齡獲取布達佩斯大學數學博士。（Getty Images）

1903年，晚清大臣張之洞連同改革派奏請皇帝廢除科舉制度。奏書說：「科舉一日不廢，即學校一日不能大興，士子永遠無實在之學問，國家永無救時之人才，中國永遠不能進於富強，即永遠不能爭衡各國。」1905年，科舉制度正式廢除，是張之洞的偉大貢獻。張之洞本身是科舉制度的「探花」，因為慈禧太后欣賞他的文章，故此一路提拔他，令他官至湖廣總督和軍機大臣。文章千古事，舊時中國，能寫一手好文章，便可以入閣升官。放諸今天香港，寫得一手好評論文章的大有人在，如果這批人入了政府當高官，香港不亂才怪。

廢除科舉制度，改變了中國國運。中國不再產生狀元，新中國優秀的巔峰是兩院院士，即中國科學院院士和中國工程院院士。昔日的狀元之鄉，今天依然是院士之鄉。兩院共有1,637名院士，其中蘇州獨佔117名，排名踞各地級市乃至省級市之首。

1998年，由美國作為主要推手的國際太空站開始於近地軌道飛行，預計2024年退役。太空站共有15個國家參與，除了美國之外，還有俄國、加拿大、日本及11個歐洲太空總署的成員國。有些歐洲小國毫無航天實力，但參與其中，中國卻被排擠於外。

1998年，由美國作為主要推手的國際太空站開始於近地軌道飛行，預計2024年退役。（美聯社 / NASA）

美國把中國排擠在國際太空站之外，對中國反而有利。 如果當年容許中國積極參與國際太空站的工作，中國不會有誘因動手興建太空站。國家於1998年被國際太空站排擠後，確定太空計劃大策略，艱苦拼搏二十多年，取得空前成就，並按照計劃於2022年完成建設太空站，距國際太空站屆退役之年僅兩年。國際太空站因為涉及太多國家，包括美俄之間的複雜利益衝突，故此尚未有共識建立新的國際太空站，亦即到了2024年，我們國家將會是唯一有太空站的國家。

這亦是幾代蘇州院士艱苦拼搏的成果。有了自己的太空站會為科技發展帶來顛覆性的機會，為生命科技、農業科技、物料科技、化學科技、航天探測科技、 衛星科技等一系列科技發展帶來想像不到的發揮空間，亦因而形成龐大的產業鏈，這是科技對人類的無限承諾。香港雖然沒有航天科技產業，但在龐大的產業鏈和相關的研發工作方面，都能夠有機會參與和作出貢獻。今天還在學校念書的香港青年，擁有着史無前例的機會。

中國自行研製的全球衛星導航系統，廣泛應用於天氣監測及漁船航運。圖為北京國際科技產業博覽會展示的北斗衛星導航系統模型。（美聯社）

北斗衛星導航系統是中國自行研製的全球衛星導航系統，並將於明年覆蓋全球。我的手機用的「高德地圖」，就是以北斗衛星作導航，我的用者體驗，是遠勝谷歌地圖。研發北斗導航系統的科學家是青年女博士徐穎。我在香港聽過她演講，她並非海歸派，從學士到博士都是國產。「北斗衛星導航曾被譏為淘寶網購系統」，她笑着說，「但事實證明中國人智慧聰明， 沒有東西是其他人做得到而中國人做不到的。」她是今天的女狀元。

北斗系統現已廣泛應用於民事用途，包括漁船航運、天氣監測、智能駕考、森林救火、智能農業、動物保護等，明年可以精準到用於室內導航。徐穎歡迎香港同學一起投入北斗系統的工作。「各方面的人才我們都很需要，因為北斗是一個非常大的系統，比如做軟件、做硬件、做服務，包括做行業推廣的，都可以加入這個生態圈。」這亦是香港夢。我們的優秀青年準備好了嗎？

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上文刊登於第195期《香港01》周報（2019年12月30日）《多瑙河畔蘇州夢》。

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