【晨早直播室．劇評】是職人劇，還是新聞包裝下的職場權鬥劇？

2019年3月,科技界龍頭蘋果(Apple)在春季發布會中,聲稱進軍影視劇串流媒體平台,正式加入這場鬥得正酣的大混戰,並重金禮聘一堆歐美影視圈台前幕後的當紅炸子雞,如史蒂芬史匹堡(Steven Spielberg)、J. J. 亞伯拉罕(J. J. Abrams)、奧花雲費(Oprah Winfrey)等,並在眾星加持下推出來勢洶洶的Apple TV+,意圖在這新興兵家必爭之地大展拳腳,搶佔一席。 撰文︰池逸知

在首波推出的「開台劇」中,又以《晨早直播室》(The Morning Show)最為矚目,皆因是大名鼎鼎、陪伴不少美劇迷成長的《老友記》女主角珍妮花安妮斯頓(Jennifer Aniston)重返小熒幕之作,加上在《弦途有你》中大放異彩的麗絲韋花絲潘(Reese Witherspoon),再配合超越《冰與火之歌》、《王冠》的製作費,勢頭可謂一時無兩。

欣賞美麗事物乃人類天性,有俊男美女主演當然吸睛,不過,筆者最期待的,是此劇打正旗號以電視新聞行業為題材,如果劇本出色,取材深刻,對白精警,可為觀眾帶來不少對第四權的反思。然而,《晨早直播室》做到了嗎?

Apple TV+首波推出的「開台劇」《晨早直播室》打正旗號以電視新聞行業為題材。(《晨早直播室》劇照)

劇情如大雜燴 東不成西不就

《晨早直播室》講述Mitch Kessler(史提夫.卡爾維飾)與Alex Levy(珍妮花安妮斯頓飾)在晨早新聞節目《The Morning Show》合作多年,被視為新聞界金童玉女,事業如日中天。Mitch期後卻捲入#MeToo風波,旋即被電視台解僱並「割席」,一下子跌入人生低谷。輾轉之下,獨力支撐大局的Alex,點名要求以不按常理出牌著稱、因火爆性格而在新聞界浮浮沉沉的資深記者Bradley Jackson(麗絲韋花絲潘飾)為新拍檔,讓全世界大跌眼鏡,電視台遂風起雲湧,角力連場。

編劇的靈感除了來自《Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV》一書之外,明顯亦參考了2017年捲入性醜聞風波的NBC主播Matt Lauer事件,再以#MeToo為引子,試圖探究職場文化、檢視男女權力在職場上的不平衡。只是第一季過去,即使最後兩集略有起色,仍有點「到喉唔到肺」的感覺。

《晨早直播室》講述Alex Levy(珍妮花安妮斯頓飾)與Mitch Kessler(史提夫.卡爾維飾)在晨早新聞節目《The Morning Show》合作多年,被視為新聞界金童玉女。(《晨早直播室》劇照)

話說,在Mitch被解僱後,電視台迎來翻天覆地的變化,劇中不少角色開始面對人生、職涯上的種種不確定性,在波譎雲詭的「後Mitch時代」掙扎求存。誠如《故事的解剖》作者羅伯特. 麥基(Robert McKee)所言,在生活失衡、身陷險境下,角色渴求令生活恢復平穩,本劇的台前幕後也不例外,眾人各有謀算,包括背叛、遊說、拉攏、策反等,八仙過海,試圖各顯神通。

但一季加起來約十小時的篇幅,仍是包含太多支線劇情,難以看出重心。是新聞本質?是#MeToo運動?是職場勾心鬥角?抑或是包羅萬有的大雜燴?不過,對欲探究「新聞為何物」的觀眾來說,切勿期望太高,《晨早直播室》只不過是以新聞包裝的肥皂劇。

《晨早直播室》嘗試探究新聞的本質,宣傳標語亦為「新聞,只是一半的真相」(The news is only half the story),當中又以女主角之一的Bradley Jackson最為突出。她以喜歡發掘及報道嚴肅題材見稱,編劇也在本劇一開始就以其對煤礦罷工事件的採訪為切入點,塑造她追求新聞真相的正直形象。她最初更對《晨早直播室》的閒談式節目風格嗤之以鼻;另一邊廂,該直播室團隊卻認為,在早晨時段不宜播放太嚴肅的新聞,而應偏向闔家歡式風格,以迎合觀眾的心理需要,從而造成觀念衝突。

對欲探究「新聞為何物」的觀眾來說,切勿期望太高,《晨早直播室》只不過是以新聞包裝的肥皂劇。(《晨早直播室》劇照)

經典場面欠奉 反思深度不足

有衝突才有故事,這種嚴肅新聞報道手法與闔家歡風格之辯,往往是以新聞界為背景的劇集主題。筆者不期然將之與七年前播出、由HBO出品的《新聞急先鋒》(The Newsroom)作比較,這齣明刀明槍展示商業考慮與新聞操守衝突的電視劇,在美國觀眾心中頗有地位,亦奪下不少獎項。然而,寫出《晨早直播室》劇本的編劇群,畢竟不是金牌編劇阿倫. 索金(Aaron Sorkin),對白既沒有讓觀眾感到過癮的妙語連珠,對新聞的反思深度亦欠奉。

在《新聞急先鋒》中,主角Will McAvoy(傑夫丹尼爾飾)在首集反駁「為什麼美國是世上最偉大國家」這一幕固然精彩,「解決問題的第一步,是要承認問題的存在」更成金句,編輯室辯論如何炮製聲稱「上帝叫我參選」的候選人,也教人拍案叫絕。

《新聞急先鋒》中,主角Will McAvoy(傑夫丹尼爾飾)在首集反駁「為什麼美國是世上最偉大國家」這一幕固然精彩,「解決問題的第一步,是要承認問題的存在」更成金句。(《新聞急先鋒》劇照)

但談到對新聞的反思,必然是首季第四集尾段,講到參議員遭到槍擊,幾個新聞台均爭相報道其死亡消息,新上任的主管要求主播馬上跟隨同行口徑,以免流失觀眾,但主播不是小花,新聞編輯也非唯唯諾諾之人,雙雙拒絕在未有確實消息下胡亂報道。阿倫.索金借其中一個角色,說出「A doctor pronounces her dead, not the news」(醫生才能宣布她死亡,而非新聞定斷之),堪稱經典。可惜,一季過去,《晨早直播室》卻鮮有讓觀察留下深刻印象的場面。

在題材廣度方面,《晨早直播室》亦不如《新聞急先鋒》,後者涵蓋與涉及的新聞事件,由國會議員遭槍擊到國會選舉,由墨西哥灣深海原油洩漏事件到奧巴馬強制醫保方案;但在《晨早直播室》中,「新聞」淪為配角點綴,角色間的愛恨情仇、職場上的爾虞我詐方是主軸。

在《晨早直播室》中,「新聞」淪為配角點綴,角色間的愛恨情仇、職場上的爾虞我詐方是主軸。(《晨早直播室》劇照)

劇情略嫌空洞以外,人物塑造方面,也頗為失色。觀眾之所以對新聞題材的劇集有所期待,原因之一是傳媒界多數雲集充滿棱角的性格巨星。欣賞他們如何能言善辯、處理新聞,往往賞心悅目。但《晨早直播室》塑造的角色,卻欠生動和豐富。

角色塑造失色 說服力打折扣

先說女主角Alex Levy。劇中的她一開始就是以名成利就的王者姿態登場,譽滿天下,卻較少篇幅探討其何以成為美國最受歡迎女主播,遺憾地在新聞報道及操作方面,編劇亦甚少突顯其專業、老練、成熟的一面,以致新聞女王的形象略見單薄,說服力大打折扣。

反而觀眾常常看到的,是在多年老拍檔Mitch被辭退後,Alex的進退失據,惘然若失,更因擔心被電視台高層撤換而步步為營,如同一葉輕舟在怒濤激浪中浮沉,無法自主,絲毫不覺有「女強人」風采。

編劇甚少突顯女主角Alex Levy專業、老練、成熟的一面,以致新聞女王的形象略見單薄,說服力大打折扣。(《晨早直播室》劇照)

至於Bradley Jackson,編劇筆下的她醉心於嚴肅新聞,鄙視晨早新聞節目中的嬉笑怒罵,擔任記者時常會脫稿報道、不按常理出牌,導致事業浮浮沉沉,鬱鬱不得志。或者這正是編劇心目中的「新聞人」形象。

然而,角色之所以精彩,其行為背後的動機至為關鍵,但編劇卻甚少篇幅探討Bradley為何想要做到「優質」新聞。第一季過去,她反而更像個說話尖酸刻薄、漠視別人感受、不受控制、猶如計時炸彈般的記者。兩者交鋒,不見火花,角色說服力亦大減。

第一季過去,Bradley Jackson反而更像個說話尖酸刻薄、漠視別人感受、不受控制、猶如計時炸彈般的記者。(《晨早直播室》劇照)

此劇也擺明車馬探討#MeToo風波,在如今的美國社會,絕對「政治正確」,最近上映的電影《爆炸性醜聞》(Bombshell)便是最佳例子。政治正確並無不對,但為此而蓋過甚至犧牲「何謂新聞」的嚴肅主題,無疑是暴殄天物。

以上種種,或者正是導致《晨早直播室》在美國以外地區反應及評分均一般的原因,影評網「爛番茄」(Rotten Tomatoes)的評分更曾低至59%,去到最後兩集才回復正評。如果想從中反思新聞本質,深度欠奉;即使想滿足那些喜看職場上勾心鬥角的觀眾,娛樂性也不過爾爾;或許最能滿足的,是珍妮花的粉絲吧。

有關新聞業界的題材,在歐美的創作世界從來不缺身影,除了上述提及、被譽為「新聞公關」劇集的《新聞急先鋒》外,英國廣播公司(BBC)的《焦點時刻》(The Hour)、《紙媒》(Press)也各擅勝場;在大銀幕方面,2016年奧斯卡最佳影片《焦點追擊》(Spotlight)、講述記者莫羅(Edward R. Murrow)於上世紀五十年代對抗麥卡錫主義的《晚安,祝你好運》(Good Night, and Good Luck)也是一時之選。

英國廣播公司(BBC)的《焦點時刻》(The Hour)亦為有關新聞業界的題材電視劇。(《焦點時刻》劇照)

前人之作當然不是完美無瑕,卻有參考價值。蘋果對此劇的信心,從第二季早就獲得訂閱一事中,可見一斑。若要如同類型的新聞劇集為觀眾留下深刻印象,引為佳話,那麼,《晨早直播室》編劇在第二季的劇本、對白、佈局、人物塑造上,恐怕要急起直追了。

話說回頭,香港甚少以新聞為主題的劇集,近幾年也只有港視的《導火新聞線》,新聞倫理和自由是近年社會熱話,網媒崛起亦掀起新一輪龍爭虎鬥,相信為不少創作人提供養分,未知在不久的將來,觀眾可否遇上一套饒富寓意、精彩絕倫的港產新聞劇?

上文刊登於第196期《香港01》周報(2020年1月6日)《《晨早直播室》新聞包裝下的職場權鬥》

