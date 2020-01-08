【回收．下】廢物棄置率創新高　依賴出口累事？

環保署提供的數字顯示，2018年紙包飲品盒日均棄置量高達67公噸，一年下來便有約24,500公噸，數量足以鋪滿近3,700個香港大球場。 紙包飲品盒過去沒有正式的回收路徑，故棄置量高也是情理之內，然而，環保署去年11月公布的2018年《香港固體廢物監察報告》 （下稱《報告》）卻揭示出一個可悲真相：即使是傳統的「紙、膠」回收，2018年的棄置量亦創過去四年新高。我們的回收業，是在走回頭路了嗎？

上一篇，我們說到香港首間紙包飲品盒回收廠的故事：【回收．上】辦再造廁紙認購 紙包盒廠的求生路

（香港01製圖）

《報告》指出，即使撇除颱風「山竹」的因素，2018年每人日均垃圾棄置量仍高達1.5公斤，當中塑膠及廢紙回收率下跌。隨着愈來愈多地區宣布停收廢紙，或者是提高廢物進口的質量標準，香港的垃圾何去何從，一直是環保界討論得熱哄哄的話題。

2018年，超強颱風山竹來襲香港，被摧毀了的樹木都成為了垃圾。（陳順禎攝）

那不止是不合格，而是肉酸！ 葉文琪

說起這個結果，「Mil Mil喵坊」聯合創辦人及執行董事葉文琪歎了口氣，然後說：「那不止是不合格，而是肉酸！」在這個行業混了逾十分一個世紀，眼看香港的回收率升過跌過，他這樣說：「報告寫了有新的設施落成，廚餘（回收）多了，傳統紙膠金（回收）是跌了，能否一刀切說成（回收率下降）是經濟原因呢？它確實是有影響，但問題是我們沒有政策。」

根據《報告》，2018年度落成的廢料處理設施是位於大嶼山小蠔灣、專門處理廚餘的有機資源回收中心第一期（O.PARK1），以及位於屯門環保園的廢電器電子產品處理及回收設施WEEE．PARK。

訪問回收塑膠、廢紙或廚餘的業者時，他們總會不約而同地表示，回收業不只是一個商業行為，而是公共服務（public service），葉文琪也有同樣的看法，「commodity（商品）價錢高的時候，你可以任由它自己發展。但當社會經濟有起有落，而全球都在講減廢時，你沒有政策便是很大件事。」他提到垃圾徵費，「當收垃圾費要1,000元時，有人說800元就可以幫你回收，大家當然會傾向後者，這樣回收業便有空間去做。現時在香港，（回收業）是自生自滅，要自己想（廢料）收回來之後如何賣走。」

阿婆執紙皮執一個早上，做四個小時，比較厲害的最多可賺到50元。以最低工資計，是蝕給你，難道你不是在剝削她們嗎？

葉文琪說起前線的拾荒者，「丟棄垃圾不用付錢，人們會覺得給你廢紙便等於給了你錢。我覺得這種（想法）是很不公平的，阿婆執紙皮執一個早上，做四個小時，比較厲害的最多可賺到50元。以最低工資計，是蝕給你，難道你不是在剝削她們嗎？我常覺得，超市其實要付錢給她們，（清垃圾）都是成本來的啊！」

他說這番話時沒有一絲停頓，是因為看到大家對「回收」有荒謬的想法—既然覺得回收品有價有市，為何對垃圾徵費那麼抗拒？

前線拾荒者是回收最重要的一環，可惜他們的收入隨回收價浮動，一小時下來的工資連10元也不到。（吳鍾坤攝）

存亡繫於外銷

在可預見的將來，各國對廢料進口的標準只會愈來愈高—內地計劃在明年開始停止進口廢紙；馬來西亞、印尼、菲律賓先後退回滿載不合格廢料的貨櫃。香港的回收業一直依賴外地接收廢料，但當一個國家對「洋垃圾」說「不」，其他國家亦相繼跟隨時，香港的垃圾還可安放在哪裏呢？

「Mil Mill喵坊」正式運作了兩個多月，現在忙着派廁紙，也忙着宣傳。雖然做到沒停手，葉文琪卻說現在正是最危急的時期。2017年9月香港出現「廢紙圍城」時，各間回收商也同樣如此形容當時的處境，問葉文琪是那時還是現在危急些，他答道：「我當年根本就沒擔心，因為影響的是賣去大陸的紙皮，我（的貨）去東南亞是很穩定，但現在是連我們的本業—辦公室廢紙也沒有訂單。雖然我們投了這間廠，但長遠來說（對前景）也是……幾悲觀。」

2017年7月，中國國務院頒布《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，拒收高污染固體廢物，如廢塑料、未經分類廢紙等24類固體廢物（俗稱「廿四味」），同年9月中，香港廢紙出口商開始停收廢紙。不過四天，香港街頭處處都是紙皮箱，一度造成「廢紙圍城」。

葉文琪說，回收業現在的處境比兩年前的廢紙圍城更為嚴重。（羅君豪攝）

事件令人忽然醒覺過去回收業界過度依賴出口，當進口地拒收廢料時，本地回收業界完全沒有對應方法。最後，是廣東省主要紙廠再次批出廢紙進口配額，本地前線回收店舖才重新恢復回收紙皮業務。不過，新的配額量較以往跌了不少。據葉文琪了解，香港過去每個月最高可向內地出口八萬噸廢紙，現在跌至不足五萬噸。

「傳統來說，11、2月是紙業旺季，但今年情況蕭條。因為國內的紙廠臨尾就用他們手上的quota（配額）進口『港廢』，全因香港位置較近，如果進『美（國）廢』或其他國家的，來到中國都過了年。但今年已沒剩多少配額，能夠進口的量也不多。」葉文琪說。

內地停收廢料為何會影響到向來與東南亞國家廠家做生意的葉文琪？他解釋，內地自2018年開始收窄進口標準，停收的廢料霎時間轉運至周遭的東南亞地區。供應大於需求，商品價格便會下跌，他說單計紙皮，回收價便下跌了三成多。當東南亞國家亦開始負荷不了龐大的廢料進口量時，自然會仿效內地收緊進口標準。

很多國家如越南、印尼、泰國（收緊），印尼之前退了很多洋垃圾，當中有幾櫃聽說來自香港，裏面很多都是廢紙以及混合了膠的雜紙。

葉文琪在回收業打滾了十多年，對於廢物棄置量不跌反升既是心痛，又是無奈。（廖雁雄攝）

葉文琪回收廢紙向來跟隨國際標準，例如是廢紙可有2%雜質，但內地大幅提高了進口標準，到只容許廢紙有0.5%雜質。他坦言這個標準執行難度高，需要額外的成本，「當其他國家也有樣學樣，我們是很頭痛的，因為分揀成本要大大提高。現在分揀是靠人手去分不同種類的紙或者分走裏面的含膠雜質。當然也可以用機，但（用機）有時候好多是揀不清的，造成我們所說的雜紙。」

「正面看是現在紙廠對廢紙質量要求高了，那麼劣質的廢紙便會沒人要吧。但對前線回收店來說，工作多了，回收量多了，卻賺得少了，要不就做少一點，要不就『摺埋』不做。」葉文琪透露，有不少小型回收店於這段時間相繼倒閉。

如今一單難求

全球經濟走下坡，也令回收紙價下跌。一環扣一環，紙廠因利潤下跌而減少生產及減低庫存量，廢紙需求自然下滑。此外，美國廢紙的原木漿纖維比較高，質量較好，「我回收廢紙也想要他們的纖維，纖維愈長愈好，沒有受損。」故世界各地的紙廠均傾向收「美廢」，而不是「港廢」。

以前，即使經濟環境差一點，你手上有貨（廢紙），只是影響價錢，但現在不是，而是無單在手。

外圍經濟因素加上各國日趨收緊的進口標準，令還未站穩住腳的「Mil Mill喵坊」雪上加霜。「以前，即使經濟環境差一點，你手上有貨（廢紙），只是影響價錢，但現在不是，而是無單在手。我問幫紙廠買貨的人，他們跟我說紙廠有限額，所以不太敢下單買貨。以前也曾試過情況差一點的，但他們也只會觀望半個月至一個月，看價錢走勢後會恢復落單。現在是一單難求，對我們的打擊很大。」

「由一開始，我們便預計三年之內不會賺錢，想着靠既有業務支持營運，有這間廠（Mil Mill喵坊）是可以接到更多生意，但現在原有業務卻出現虧損，因為紙賣得不好。」本來低下頭的他，忽爾抬起頭，笑着說：「當時（開廠的）計算沒有對或錯，做生意是靠自己計數的。」

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上文節錄自第196期《香港01》周報（2020年01月06日）《訪香港首家紙包飲品盒回收廠「現在我們只講生存」》。

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