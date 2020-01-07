【爆炸性醜聞．影評】故事節奏紛亂　倉促回應#MeToo時代

每一年的秋冬都是電影衝擊獎項的重點檔期，《爆炸性醜聞》（Bombshell）步調極快，12月初在美國舉辦了小規模放映，獲得不錯的口碑後，月中即全球鋪開，正式開始了進軍頒獎季的宣傳。電影故事取自真實事件，霍士新聞台主席及行政總裁艾爾斯（Roger Ailes）原本是傳媒大亨梅鐸重要的老臣子，在2016年被前女主播卡爾森（Gretchen Carlson）控告非法解僱及性騷騷，霍士聘用調查委員會進行調查，繼而發現至少有23名女員工受害，梅鐸在2016年秋天解僱了艾爾斯，與卡爾森達成了二千萬美元賠償的庭外和解。 撰文︰寇斯珮

艾爾斯在2017年5月去世，電影公司立刻宣布要將這故事改編為電影，彼時#MeToo運動還未達至高潮，荷里活金牌製片哈維溫斯坦（Harvey Weinstein）還未被正式控告，《爆炸性醜聞》算是走在浪潮之前。電影的台前幕後充分顯露了衝擊獎項的野心，查理絲花朗、妮歌潔曼、瑪歌羅比三位影后級演員聯袂；導演積路治過往也拍過不少政治諷刺電影，前作《荷里活黑名單》口碑一片叫好；編劇查爾斯蘭道夫（Charles Randolph）憑藉前作《沽注一擲》獲得過奧斯卡最佳改編劇本。入場前的最大疑問，或許是這樣具備即時效應的題材會否難度太大？它能否真的呈現足夠的戲劇性又不違背事實呢？

《爆炸性醜聞》像處境喜劇，但演員的妝容與真實人物貼近，讓觀眾意識到故事真的發生在傳統新聞機構。（《爆炸性醜聞》劇照）

電影選擇從2016年總統大選前的電視辯論開始講起， 查理絲花朗飾演的梅根凱莉（Megyn Kelly）是霍士新聞台的當家台柱，卻因與候選人特朗普在女性問題的爭執陷入困擾，在這段時間內，她愈發強烈感受到霍士新聞台對女性的不公。也是因這樣的導火索，凱莉其後與妮歌潔曼飾演的卡爾森有了聯繫，成為霍士新聞台性侵事件的關鍵。

積路治在電影中隨時打破「第四面牆」，讓戲中人直接與觀眾對話。他們的台詞充滿荒誕色彩，時不時嘲弄美國的政治現實，格局像一齣處境喜劇。不過，演員的妝容與表情與真實人物頗貼近，編導們始終希望電影具備現實要素，讓觀眾意識到故事真的發生在這個傳統的美國老派新聞機構。

電影的台前幕後充分顯露了衝擊獎項的野心，查理絲花朗（左）、妮歌潔曼（中）、瑪歌羅比（右）三位影后級演員聯袂（《爆炸性醜聞》劇照）

影片的前半部份着力講述內因，詳細展示了涉事人物的為人，他們生活中所面對的事務及困擾。這部份細緻而精彩，演員們的發揮可圈可點，劇本的嬉笑怒罵與嚴肅敘事交替，節奏把控極佳。觀眾由四位主要人物的生活片段開始掌握了霍士新聞台的真相。在這裏，女主播必須穿着短裙，直播時候攝影機毫不掩飾地對她們的長腿錄影，艾爾斯更是隨時可以瘋狂暗示女主播為他提供服務，員工們對此不敢發聲，只能默默忍受。可惜的是，劇情在慢慢進入糾紛與訴訟環節之後有些失控，故事線在不同派系和人物之間搖擺，敘事瑣碎，人物所依託的戲劇主線似乎也消失了。

觀眾由四位主要人物的生活片段開始掌握了霍士新聞台的真相。（《爆炸性醜聞》劇照）

這或許與劇本的創作過程有關。霍士新聞台的工作人員願意匿名提供一些資訊，但高層及背後的梅鐸家族一直不願回應。《爆炸性醜聞》的絕大部份內容都建築在受害者和員工們的口述證詞上，卻沒有管理層的視角。這本是無可奈何的事，如此震動行業及社會的醜聞，管理層幾乎唯有三緘其口這條路可走。電影中後段的紛雜，也因為無法提供電視台一方的視角，令故事陷入節奏混亂之中。《爆炸性醜聞》的後段徹底成為一部幻燈片電影，在不同場景之間切換，提供極為碎片化的信息。因為事實也是如此，梅鐸炒掉艾爾斯就是為了讓事件平息，讓公司與艾爾斯劃清界線，讓公眾和傳媒無法追問詳情。

《爆炸性醜聞》的後段徹底成為一部幻燈片電影，在不同場景之間切換，提供極為碎片化的信息。（《爆炸性醜聞》劇照）

《爆炸性醜聞》不只是電影，它本身即是歷史的一部份。我們也會懷疑它來得是否太早太快。現實中，卡爾森已經開始再次接觸霍士新聞台，希望他們解除封口令。若有機會獲取更多資料，《爆炸性醜聞》的劇本顯然會更加扎實，觀眾也能了解到更多真相。當我們討論這些為職場女性平反的電影—《爆炸性醜聞》是#MeToo時代第一部真事改編電影—它們的製作進度能趕上社會浪潮變革的速度嗎？還是真要再等二十年，相關人士皆作古之後，才可以真正製作出嚴謹全面的作品呢？

《爆炸性醜聞》是#MeToo時代第一部真事改編電影—它們的製作進度能趕上社會浪潮變革的速度嗎？（《爆炸性醜聞》劇照）

巧合的是，秋天正式運營的Apple TV+串流服務，開台劇《晨早直播室》（The Morning Show）也是一部涉及#MeToo事件的作品。這部劇虛構了一家電視台、一個晨間電視節目，和一位侵犯女性的主持人。它與《爆炸性醜聞》的不同之處是，採用極度狗血的故事情節和七情上面的表演方法表現#MeToo時代的辦公室政治，拋開所有包袱之餘，竭盡全力製造話題。

怎樣才是反映時代的好作品，或許不同層面的觀眾都能找到自己的答案吧。

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上文刊登於第196期《香港01》周報（2020年1月6日）《《爆炸性醜聞》倉促回應#MeToo時代》。

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