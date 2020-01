【書評．Audience of One】特朗普如何與媒體共生？

2016年11月的大選後,很多專家、學者都做了大量分析,其中最廣為人接受的理論是:美國傳統工業如煤礦業、汽車製造業等日益衰落,加上國內工資過高,企業紛紛把生產線遷移至其他發展中國家,導致原屬中產階級的產業工人大量失業,造就了民粹主義的興起。特朗普覷準時機,手執白人至上的種族主義理論大旗,乘勢煽風點火,把失業者面臨的困境,怪罪於新移民、有色種族及其他發展中國家,如中國等身上。

與此同時,俄羅斯總統普京發動大批黑客,利用普及化的社交媒體和網絡,四處散播特朗普對手、民主黨總統候選人希拉里涉嫌貪污腐敗、行為不檢等黑材料,發布煽動仇視移民和有色人種等言論,迎合共和黨內右傾保守勢力的策略,在黑人總統奧巴馬當政八年後,來一次保守主義大反撲,結果,把其代理人特朗普推上政治權力頂峰。

然而,美國《紐約時報》資深電視評論員詹姆斯.波尼沃茲克(James Poniewozik)卻在其新書《一個觀眾》(Audience of One)中,對特朗普的崛起,從他與大眾傳媒的密切關係角度分析,得出另一結論:特朗普的成功,基於他與美國大眾文化,特別是電視文化的結合,成為一個共生體。特朗普既是美國普及文化、電視文化的產物,他也充分利用這種文化,特別是大眾傳媒的善變和威力。

既是個人發迹史 也是傳媒發展史

閱讀本書,不僅了解特朗普與美國電視媒體多年來密不可分的關係—名氣的鵲起、衰落、再興,還掌握美國電視數年來的變化。

我們時常會問一個問題:究竟英雄造時勢?抑或時勢造英雄?作者的看法是特朗普與美國大眾媒體是互相利用、共生共長的關係,互相造就和影響的。二十世紀六十年代初,在首次電視直播的美國總統大選辯論中,後來當選的甘迺迪,不是靠着他上鏡的面孔和具感染力的談吐,擊敗了經驗較豐富的尼克遜嗎?到了八十年代,荷里活演員出身的列根同樣沒有什麼特殊才幹,不是透過大眾傳媒「演活」了美國總統這一角色,還成為歷史上民望極高的領袖嗎?特朗普又有何不同呢?

作者同意,甘迺迪和列根都是擅於利用甚至掌控傳媒的高手,但他們本來也有一定的從政背景和實力。甘迺迪身家顯赫,戰功文才俱備,當任參、眾兩院議員逾十年;列根在荷里活不算頂級明星,但在當選總統前擔任加州州長多年,有一定政績,長期是保守主義的代表人物。他們只視傳媒為工具,幫助他們推動政策。相比之下,作者認為特朗普數十年來與美國媒體形影不離,他在媒體上營造的形象品牌效應,遠遠超過他的生意或財富。而且,他沒有什麼特別政治理念和主張,以往較支持民主黨,現在變成共和黨員。

沒有了媒體,特朗普只是普通地產商一名。論財富,他距離其他人甚遠,特別是近年來高踞財富榜前列的矽谷高科技新富。可是,後者一般生活低調,不願與傳媒打交道,無意炫耀自己,以致美國大眾眼中的富翁形象,就是差不多每天都可在電視上見到的特朗普,以及不時故意曝光的特朗普大樓、特朗普酒店,和漆上斗大「特朗普」字樣的私人噴射機。

波尼沃茲克指出,美國近年來普及文化和大眾傳媒的碎片化,造就了特朗普。在五、六十年代,傳媒科技仍處於初級發展階段,電視成為大眾聚焦的對象。總統大選辯論、娛樂新聞節目動輒吸引絕大多數國民的目光,電視逐漸成為凝聚國民視線的平台。

然而,隨着九十年代互聯網的逐漸普及,媒體科技發展一日千里,美國傳統的四大免費電視網絡不再擁有壟斷式瓜分觀眾市場的地位。而成本下降,也令收費電視興起,新出現的頻道為爭取觀眾,製作節目往往針對特別社群的特殊興趣,觀眾市場被分割成較小塊。

借助反英雄風氣 依靠真人騷出位

在電視觀眾市場較集中的時代,為了滿足廣大觀眾的口味,電視台製作的節目都以最大公約數為基準,一般內容和觀點都較溫和而富人情味,是非黑白分明,循規蹈矩,稀奇古怪和有違道德的一概不會觸及。當年的新聞主播也以年紀較大、有豐富採訪經驗的男士為主,在熒幕上塑造一個可信可靠的父輩形象。彼時,特朗普的形象是不會獲大眾接受的。

在電視逐漸碎片化的九十年代,節目出現兩個趨勢,一是真人騷(Reality Television)的興起,即由真人出演自己的節目;二是反英雄的出現。所謂反英雄,是指故事主角有缺陷,甚至犯罪殺人,但得到觀眾的諒解和同情。

自那時起,以競賽為主、由真人參加的各類節目出現,廣受歡迎。觀眾尤其喜看參加者在比賽背後展開的勾心鬥角。這類能滿足觀眾渴求真實、其實有人為安排成份的節目,以前只限於摔角表演,現已推廣至其他範圍,從選秀到擇偶,包羅萬有。這類節目的普及,混淆了真實和表演的分野,也拉開了傳媒把不分真假的新聞及資訊傳遞予觀眾的序幕,造就了特朗普先憑《誰是接班人》(The Apprentice)的真人騷,再靠《福克斯及朋友們》(Fox & Friends)這類新聞娛樂化的節目,多年來在媒體上維持他的名人效應,為他競選總統成功打下基礎。

在此同時,美國電視節目出現一批反英雄人物的主角,並贏得觀眾好感。如《人在江湖》(The Sopranos)中內心充滿恐懼又殺人不眨眼的黑幫老大;《廣告狂人》(Mad Men)裏表面事業成功、家庭美滿,卻內心空虛,找不到人生意義的廣告奇才;《絕命毒師》(Breaking Bad)中一生勤懇老實但為了家計和醫療開支鋌而走險、變為製毒者的中學化學教師等。

所謂反英雄者,並非以往正義善良、絕不沾惹犯罪行為的傳統英雄。他們身處複雜的環境,面對的往往是,是非曖昧不明、善惡混雜、正義與邪惡界線模糊的世界,常常為求生存,放棄原則,甚至不擇手段。他們不接受傳統英雄為正義而吃虧、好心必有好報的一套。他們認為,要生存在這個複雜兇險的世上,做事必須兇狠,不能有婦人之仁。美國這股崇拜反英雄的風氣,至二十一世紀初紐約遭遇震驚世界的恐怖襲擊後達至頂峰。美國人認為若敵人想陷美國於一片火海中,對敵人仁慈手軟絕對是示弱的表現。此時,大家都盼望有人站出來,此人身處正常制度架構之外,不受繁文縟節約束,有絕對的權力和自由意志去撲滅這場大火。特朗普一直不斷向美國國民宣稱:他正是大家期盼和需要的這種領袖。

迎合新聞娛樂化 把風格帶到白宮

特朗普雖然沒有什麼政治經驗,但他經營與傳媒的關係已經有數十年。他與其父親一輩不同,並非白手興家,做生意也不見得特別高明,但懂得利用傳媒來營造形象和催谷知名度。從2000年起,他斷斷續續做了《誰是接班人》的主持長達十年,表現出色。這節目每季都有十多名商界才俊參加,展開各種商業項目競爭,每集淘汰一名參賽者,最後留下的是勝利者。特朗普作為比賽評判,每淘汰一人,他就說:「你被解僱了!」

這種特朗普式處事態度和風格,也從節目帶到白宮。兩者的共通點是:都自視為反英雄式領袖。他宣揚的哲學認為,人生就是一場達爾文式、你死我活的社會鬥爭。在今天這個嚴酷的世界裏,很多人都變得軟弱,太看重體制規矩、仁義道德。每個人求生都只有依靠自己,根據自己的利益而行事,所謂社群並不可靠。

以往,特朗普這套哲學難以在大眾傳媒上宣揚。今日,美國電視新聞節目也出現變化,隨着競爭劇烈,各平台必須出奇制勝,才能生存。許多新聞節目都有娛樂化趨勢,都追逐稀奇古怪、香艷血腥的故事。新聞評論員也不太講究邏輯性思維和交代脈絡背景,只有語出驚人,靠煽情和聳人聽聞才會引起注意。追求深度,關心長遠發展和利益的故事,反而為人忽略。傳媒共生體特朗普的言行正好配合了這股傳媒發展新趨勢,合而為一,遂造成空前的影響。在今天,也難怪特朗普可以引領風騷,站在時代的頂尖。

《Audience of One》

副題: Donald Trump, Television, and the Fracturing of America

作者:James Poniewozik(詹姆斯.波尼沃茲克)

出版社:Liveright Publishing (紐約)

出版日期:2019年9月