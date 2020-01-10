【脫歐】衣食住行皆政治　英國人為省錢放下「檔次」成見

2008年改變了英國超市的生態環境。該年雷曼兄弟宣布破產，金融海嘯席捲全球，英國自然也不能倖免於難，通脹率大增，企業出現裁員潮，家庭收入下降。然而，四大超市依然「以不變應萬變」，一如既往，根據通脹調整價格，務求維持利潤。然而，顧客的實質購買力下降，每次去超市購買的貨品愈來愈少，唯有轉戰折扣店一試。這一試，改變了往後的行業生態。

承接上文：【脫歐】外來超市新星撼贏本土名牌 折射英國政經變遷

對Aldi而言，當時其在英國發展也到了轉捩點，約有400家門市、與生產商建立良好網絡、提供廉價而質量合理的貨品，萬事俱備，只欠東風。突如其來的經濟不景猶如天賜良機，傳統超市的緩慢反應更是一大助力，讓廉價超市有了可乘之機。消費者後來亦意識到，Aldi產品固然如預期般廉價，但去購物也並非如想像中討厭，因為，原來不少鄰居也會來這些折扣店購買日常生活所需。

Aldi是德國公司，1990年正式進軍英國。公司名稱來源於創辦人名字Albrecht和Discount（折扣）首兩個字母縮寫合成。（Aldi Facebook圖片）

謝菲爾德大學（University of Sheffield）人文地理學家Peter Jackson認為，在Aldi崛起之前，去超級市場購物是身份象徵，英國人喜歡身邊的顧客都是與自己差不多社經地位的人，被這樣的氣氛包圍，讓他們更自在、舒服。過去，英國母親擔心自己孩子會因為飯盒中滿是Aldi的食物而被同學嘲笑，但現時疑慮卻一掃而空，Aldi的嬰兒紙尿片更是全國第二受歡迎品牌，僅次於Pampers，在母親群中大獲好評。Aldi的零售專家Richard Hyman表示，現時該店的顧客是不分階級的，因為無論是高收入或是低收入家庭，均希望節省支出。

或許可以說，英國經濟愈差，廉價超市的業績愈好。2017年，Aldi首度超越Co-op，成為英國第五大超市，如今的市佔率高達7.5%，逼近排名第四、市佔率為10.6%的中檔超市Morrisons。2018年，Aldi在聖誕節期間的銷售額更首次突破10億英鎊大關，單是聖誕節前夕一周便創下了3億英鎊的紀錄，成績亮麗。四大超市憂心忡忡的是，這兩家折扣店仍在快速成長，不斷有新店開張，甚至慢慢「入侵」較富裕的城鎮和地區，擴大影響。

根據英國《衛報》報道，Aldi在英國成長潛力依然巨大，目標是在三年內擁有1,000間門市，在去年3月，數目剛過800。英國滙豐銀行分析師Dave McCarthy甚至認為，根據Aldi和Lidl過去的表現、擴張計劃、發展潛力，他們的市佔率有機會達到20％以上。這個趨勢，恐怕是上文提及那位Tesco時任董事總經理難以預料的吧。

根據英國最大抵押貸款銀行萊斯銀行集團（Lloyds Bank）調查，鄰近Marks & Spencer地區的平均樓價，比靠近其他大型超市的高出約40,200鎊。（資料圖片）

迎合不同檔次消費群的超級市場在行業的市場份額，素來被視為英國經濟寒暑表，如今兩家德國折扣店挑戰四大超市盤據多年的龍頭地位，對這個曾經的「日不落國」，甚有啟示。

每年聖誕節過後的兩周，不同超市均會來個「賽後報告」，各大傳媒亦會爭相報道該年冠軍寶座花落誰家。截稿之時，結果尚未公布，英國人對前景有多大信心、消費模式有何轉變，很快揭曉。順帶一提，根據英國最大抵押貸款銀行萊斯銀行集團（Lloyds Bank）調查，在Waitrose附近街道地區的平均樓價，比靠近其他大型超市的高出約44,000鎊；鄰近Marks & Spencer的則高出約40,200鎊；Sainsbury's緊隨其後，高出約33,000英鎊。這個關係未來會否因廉價超市搬進而有所改變？銀行沒有分析，筆者卻十分期待。

多年前有香港藝人拋出一句「我討厭政治」，惟政治經濟民生本一家，衣食住行皆政治，兩者如何分得開？

上文節錄自第196期《香港01》周報（2020年01月06日）《超市新星崛起 折射英國政經變遷》。

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