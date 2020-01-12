【行山】陰天山野之行　尋找女神山

好久沒邀約朋友行山。天文台預報出行當日，天陰多雲，朋友隨即取出一份「陰天路線名單」，選了大家都不曾走過的尖風山作為目的地。所謂「陰天路線名單」，即景色較遜，或是以探尋歷史文化為主的路線行程。即使天氣不佳，也不會令遊興大減，「損失」不會太大。綜合網上資料，此線的風景點只有一個，餘下路程皆在密林之下，景觀欠奉，是故自動入選。 撰文︰羅榮輝

尖風山標高346米，英語喚作Hebe Hill。座落其北的葵坳山（Lower Hebe Hill），以及東北面的百多米高山頭（Hebe Knoll）和內海白沙灣（Hebe Haven），均以「Hebe」為名。Hebe一字源於英國皇家海軍戰艦H.M.S.（Her Majesty Ship）Young Hebe。這艘艦艇曾於1842至1846年間與H.M.S. Plover（船灣淡水湖Plover Cove Reservoir也以此命名）和H.M.S. Starling負責測量中國海岸，範圍包括上海及香港沿岸一帶。在古希臘神話中，Hebe是掌管青春的女神。翻查1937年及1939年繪製的香港地圖，這二山一灣也分別被標註為「女神山」、「低女神山」及「女神灣」。這次旅程，是名副其實的尋找女神之旅。

從壁屋上攀的路徑分左右二途。取道墳間小徑上攀不久，隨即轉接急斜小徑。此小徑既狹窄又茂密，似獸道多於行人小徑，顯見此山遊人稀少。

小徑既狹窄又茂密，似獸道多於行人小徑，顯見此山遊人稀少。（資料圖片／賴俊傑攝）

尖風山的山頂披着短草，視野不俗。向東北方眺望，只見Hebe Knoll從山間橫出，依傍着麻籃笏半島的白沙灣，星散着一點點的白色帆艇。眼前景色雖不至叫人目眩神馳，卻已是此行最佳展望了。毗鄰的葵坳山，只有蓋天林木，圍伴着一座孤伶伶的測量墩。

別過葵坳山，轉而往下急降。聽說這一帶的野豬不少，但近年餵飼者眾，在市區邊緣發現野豬的機率反而比郊區更大。山地裏疏林茂草，小徑依稀。地圖上原有的小徑，已然淹沒在時間裏。舊日的戰壕、維修輸電塔的小路、新近開闢的小徑和被錯走的路迹，互相交集。跟不上變化的紙本地圖，此刻已然不管用，只能一面留意綁繫在枝椏上的絲帶，一面依靠山友的行程記錄，利用手機的GPS作導航。

向東北方眺望，只見Hebe Knoll從山間橫出，依傍着麻籃笏半島的白沙灣，星散着一點點的白色帆艇。（資料圖片／李澤彤攝）

行走荒僻小徑，沒有路牌的指引，也沒有確切清晰的路向。一些荒蕪一些雜亂，不期然的叫人謙卑。一個緊隨一個，團隊之間的連結，也不知不覺地凝聚起來。

隊中各人的能力和經驗各有不同，加上停休的頻率、前進的步速、觀察事物的習慣，以及攝影興趣等差異，即使沒有刻意編排，也自然而然地走出了先後次序。每個人行進的位置，與個人的性格不無關係。像我這樣畏首畏尾的人，走在前頭，常令我有後顧之憂，擔心後隨者未能跟上步伐而落單。在後跟從別人的步速也從來不易：前者行速過慢，後者會被打亂節奏，窒礙腳步；前者過急，後者又容易感到洩氣，尤其是在崎嶇難走的路段，特別感到吃力。但這回有兩位富經驗的朋友在前領路，讓我安穩地走在隊伍的最後位置，徐徐跟上大夥的步速，實是最好不過。況且，要是走錯了路，「罪」肯定不在我，故我非常樂意擔當殿後的角色。

彼此之間的步行距離最好維持在一個視線能觸及的範圍，以便相互照應，而同時又不致令人感到被催促或過於疏離。（資料圖片／梁鵬威攝）

除了身處的位置，我還留意到，彼此之間的距離最好維持在一個視線能觸及的範圍，以便相互照應，而同時又不致令人感到被催促或過於疏離。要讓各人安處於適當的位置和保持舒適的距離，還需要經過更多的摸索和互相磨合。召集同好，隨時便能結隊出行。結伴同行看似隨意，但若認真看待，亦非一件簡單的事—如果你在意同行者感受的話。

走着想着，身體與周遭植物的接觸從不間斷。草木如路障，裹足攔腰，時而低頭避過橫伸的枝葉，時而弓腰規避繞纏的藤蔓，時而留心突出的尖刺，但草木又如一手一足，供扶手作支撐，助你走過一段又一段急陡浮滑的山徑。可我是個植物白癡，雖對身邊一草一木心存感激，但大多叫不出它們的名稱來。雖然曾經認真地翻閱過植物圖鑑，但總是記不住各自的特徵，甚至連品種或俗稱也會很快忘記掉。

草木如路障裹足攔腰，時而低頭躲枝葉，時而弓腰避藤蔓，時而留心突出的尖刺，但草木又如一手一足，供扶手作支撐，助你走過急陡浮滑的山徑。（資料圖片／陳嘉元攝）

不過，有一種植物我倒是時刻記在心頭，它叫淡竹葉。淡竹葉屬禾本科植物，外型毫不起眼，可它們傳播的方式簡單而直接，很是厲害。長橢圓形的種子末端，長着小小倒鉤，輕易地便鉤繫在路過行人的衣衫褲管上。被倒鉤弄得痕癢刺痛倒是小事，但是光看身上一顆顆的滿是種子，卻十分令人困擾。一旦發現，更是心癢難耐，便想動手拔除，欲除之而後快。但它教曉我們一件事：不管你是高手低手，裝備精良或簡陋，還是得靠雙手認真逐一掐除。大自然對我們總是公平得緊。

急降至山麓，發現了一座機槍堡和一座軍事座標石，前者已然塌陷，後者仍保存完好。這區域原是二戰時期的醉酒灣防線東翼，至今仍遺留不少軍事遺迹，但大多已被草木所掩，隱沒於林中。座標石指向的山腹小徑，大抵都是昔日通道。這條一直朝向大藍湖的荒徑，路狹且漫長，呈現靜態的原始美。在幽微的綠林下，墮入荒蕪，走進歷史，也是種樂趣。

急降至山麓，發現了一座機槍堡和一座軍事座標石。圖中為機槍堡。（資料圖片／顏鉻輝攝）

這女神之山，不貴在遠揚景致，而在於身旁的山野萬物。從中體察人和物的深層關係，發現更為耐看的美好內在，嘗試「陰天路線」的更多可能。

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上文刊登於第196期《香港01》周報（2020年1月6日）《尋找女神山》，網上標題為編輯重擬。

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