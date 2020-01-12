【2020台灣大選】蔡英文大勝265萬票背後　透露什麼訊息？

2020年台灣總統選舉，競逐連任的蔡英文以265萬票的懸殊差距擊敗主要對手韓國瑜，其總得票達817萬，打破台灣自1996年開放民選以來最高得票紀錄；同日舉行的立法院選戰中，民進黨在區域加不分區立委席次亦單獨過半，總席次達六成，再度實現完全執政。 一年多前，國民黨在「九合一選舉」中大獲全勝，形成目前地方政治版圖藍大於綠的局面，其時台灣輿論紛稱蔡英文的總統路快到盡頭。但隨後島內政治氣氛被香港反修例風波意外炒熱，連同北京提出「一國兩制台灣方案」，激發台灣選民「危機意識」。蔡英文趁機大打主權牌、價值觀牌，促使年輕世代「回家投票」策略奏效，在被一些人形容為「世代之爭」的選戰中笑到最後。 選舉塵埃落定，國民黨黨主席吳敦義於投票日當晚8時現身競選總部向支持者鞠躬致歉，並與黨內一眾一級主管請辭，這家百年老店再度走上艱難的自我救贖之路。對於蔡英文與民進黨而言，大勝之後也難以高枕無憂，畢竟以「亡國感」為代表的意識形態可以用來爭取選票，卻不能轉化成實在政績，以經濟與價值觀挑戰為代表的治理問題，才是蔡英文最大的挑戰。

競逐連任的蔡英文以265萬票的懸殊差距擊敗主要對手韓國瑜，其總得票達817萬。（路透社）

本屆中華民國總統選舉，可投總統、副總統的選民為19,311,105人，根據中選會開票結果，開出超過1,400萬張有效票，投票率達74.9%，在連續四屆投票率不斷下滑的情況下，首度回升。

投票率連跌四屆後回升

根據統計，1996年台灣首屆大選投票率為76.04%，隨後2000年在多達五個組合（總統候選人分別為陳水扁、連戰、宋楚瑜、李敖與許信良）參戰一役，投票率高達82.6%，是歷屆大選中最高的一次。此後，台灣大選投票率一路下滑，2004年連戰與宋楚瑜搭檔，捲土重來挑戰陳水扁，最後陳水扁在「兩顆子彈」疑雲下驚險連任，投票率為80.2%；到2008年，民進黨飽受扁家貪污案件困擾，該黨候選人謝長廷以逾200萬票差距敗予國民黨政治明星馬英九，投票率下降為76.3%；2012年，蔡英文帶領民進黨重振旗鼓挑戰馬英九，最終馬英九連任成功，投票率跌到74.3%；2016年，經歷太陽花運動等社會事件，國民黨支持者投票意願銳減，蔡英文終圓總統夢，而投票率下滑到66.2%，為史上最低。

民進黨在區域與不分區立委席次均過半，總席次達六成，再度實現完全執政。（洪嘉徽攝）

上周六的選舉，除了投票選總統外，同步選舉中華民國第10屆立法委員，總席次共計113席，區域立委73席、原住民立委6席、不分區立委34席。區域立委採用「多數決」，即票數最多的當選，不分區立委則是採用「比例代表制」，若政黨的得票超過5%，將按選票比例轉換成席位。

最終民進黨區域立委席次得到48席，不分區立委得到13席，共計61席，佔總席次的54%，達成「完全執政」的目標。而國民黨區域立委席次得到25席，不分區立委得13席，共計38席。此外，由台北市長柯文哲創辦的台灣民眾黨贏得5個不分區立委議席，一躍成為立法院第三大黨，原本的第三勢力時代力量則有3席。資料顯示，2008年，國民黨佔據81個立委議席，民進黨有27席；2012年，國民黨有64席，民進黨40席；2016年，國民黨35席，民進黨68席。

雖然民進黨在本次選舉中得以繼續掌控國會多數，但不分區得票率僅33.98%，若將總統投票率與立委投票率對比，差距達23.16個百分點，兩者票數差距超過300萬票，不分區立委從原本的18席下滑到13席。換言之，民進黨大致上守住了區域選舉，但不分區受挫，與國民黨打平。與此同時，小黨異軍突起。這意味着台灣選民在總統選戰中選擇了蔡英文，但對民進黨有保留。總統票與政黨票的撕裂也顯示台灣民眾期望國會有「抗衡」的聲音存在。

（香港01製圖）

國民黨打爛一手好牌

國國民黨在2018年11月的「九合一選舉」後氣勢如虹，本該乘着勝利之風，於2020年扳回一城，何以把一手好牌打爛？有輿論歸因於香港反修例風波這個無法預料的「外部因素」，然而從整個競選過程來看，國民黨更要命的問題在於徹底誤會了一件事情：2018年選舉它之所以大獲全勝，不是因為政黨認同轉向它，而是因為民進黨執政表現太糟糕。經濟蕭條、執政不利等負面因素促成當時的「最大黨」—「討厭民進黨」，國民黨只是順着這股風潮取得2018年的勝利。

韓國瑜一面給予選民超高期望，一面也承擔了超高風險，期望愈大則失望愈大。（資料圖片）

國民黨本應韜光養晦，盡心盡力服務台灣各縣市選民，然而勝利後國民黨迫不及待想要重奪總統寶座，更不顧一切把2018年大勝之功臣韓國瑜推出來參選總統，結果弄巧反拙。

同樣道理，民進黨取得2020年的勝利，並非由於它在2018年敗選後作出任何黨內改革或施政革新，讓台灣人民眼睛一亮，他們所做的只是趁着反修例風波大力營造「亡國感」，將它加熱到沸騰，讓整個社會把焦點由它的執政失誤轉移到「國家存亡」。可以說，民進黨在這次大選獲勝，是建基於國民黨選舉策略的失敗。

凡事一體兩面，韓國瑜既給予選民超高期望，也承擔了超高風險，期望愈大則失望愈大。韓國瑜上任高雄市長不到一年，便有選總統的聲音勸進，這讓當初一心希望他帶來新市政面貌的高雄市民作何感想？國民黨的錯誤戰略傷害到的不只是韓國瑜的政治誠信，還有國民黨在台灣南部好不容易打開的綠營戰線缺口。不讓韓國瑜夙夜匪懈地耕耘建設高雄，而是硬把這張「最終王牌」推出去，堪稱是國民黨自毀灘頭堡的一步棋。

今屆選舉之前，「芒果乾」（亡國感）盛行於台灣，台灣人—尤其是年輕人，對於對岸、對於失去「民主自由」的可能性，有種莫名的恐懼。（路透社）

對於蔡英文與民進黨在這場選戰中的「際遇」，一個貼切的形容是「頻頻撿到槍」，而民進黨也再次證明它在政治操作上的能力高於對手。相對應的是國民黨暴露了自己與台灣年輕世代嚴重脫節的問題。2018年的選舉，許多台灣人受「韓流」影響，更有感於蔡英文執政下的經濟凋敝而「討厭民進黨」，將票投給國民黨。當時大量年輕人選擇了「經濟」。事過境遷，今屆選舉之前，「芒果乾」（亡國感）盛行於台灣，台灣人—尤其是年輕人，對於對岸、對於失去「民主自由」的可能性，有種莫名的恐懼，姑勿論這種恐懼是否杞人憂天，選舉結果也代表台灣年輕人的價值選擇。

此外，國民黨內權力核心老化，亦是眾所皆知之事，黨務主管、中常委鮮有見到年輕面孔，自然未有年輕之風吹進核心，以帶來質與量的變化，黨內的「黨選代表」更被固定的群體把持。用僵化的思維面對劇變的社會，怎能贏得認同？

蔡英文最大挑戰還是治理

縱觀台灣選舉，安全、經濟、意識形態、價值觀四個要素在選戰過程中交織，左右着選票走向。在此次選舉中，以「亡國感」為代表的意識形態成為蔡英文勝選的主要因素，但一如過往四年台灣人曾以選票對其施政表達不滿，未來四年裏，治理問題才是她最大挑戰。

自台灣於2002年開放直接投資後，台灣對中國大陸投資佔比一直都保持在六成以上，馬英九執政時期宣布對大陸投資部份解禁，2010年更衝到最高的84%。隨着蔡英文上任，對大陸投資的佔比逐年減少。直到中美貿易戰來襲，根據台灣經濟部資料，2018年台灣對中國大陸投資佔比37%，2019年1月到8月更降到36%，創下十九年以來新低。即使如此，從2019年1月至10月的進出口貿易情況來看，台灣對大陸進出口總額佔比達到30.8%，而「新南向政策」18國則僅有18.4%，這顯示了儘管蔡英文上任後力推「新南向政策」，但進出口主要對象短時間內仍脫離不了大陸。

民進黨若不主動掃雷，焉能保障下一次選舉不再面臨2018年「綠地變藍天」的窘困？ （AP）

經濟無法擺脫大陸的同時，蔡英文更大的挑戰在於價值觀，能否將「公平」、更注重分配的理念注入台灣社會。台灣從威權進入民主，絕對是政治上的巨大進步，但如何在民主制度下避免政黨政客與資本勾結，互相圖利影響到經濟，對台灣來說也絕對是一個挑戰。在新的時空背景下，蔡英文無法迴避的責任是重思政府的功能與角色，在政治上固然可以靠炒作「亡國感」換取「辣台妹」光環，但要真正使得台灣社會持續發展，其經濟官僚體系更需有「救亡圖存」的發展意志和願景，在擬定政策時，以整體的、長期的社會發展為目標。

無論是經濟還是價值觀，背後的核心詞就是「治理」。「能否治理好台灣？怎樣治理台灣？」沒有回答好這個「答卷」是2018年蔡英文和民進黨大敗的原因。這次大選，「亡國感」壓過「治理」，但是無法取代「治理」。民進黨若不主動掃雷，焉能保障下一次選舉不再面臨2018年「綠地變藍天」的窘困？

蔡英文喊話 國台辦強硬回應

連任成功當晚，蔡英文即舉行記者會公開回應兩岸關係，言辭激烈地對大陸喊話，提出在「和平、對等、民主、對話」基礎上重啟良性互動：「和平，就是對岸必須放棄對台灣的武力威脅；對等，就是雙方都互不否認彼此存在的事實；民主，就是台灣的前途要由2,300萬人決定；對話，就是雙方能坐下來談未來關係的發展，而不是台灣人民用選票所拒絕的『一國兩制』。」

對於選舉結果，中國國台辦和外交部分別回應，表述基本一致，延續中共最高領導人習近平一年前在《告台灣同胞書》發表四十周年大會上的基調，稱「我們堅持『和平統一、一國兩制』基本方針，堅持一個中國原則，堅決維護國家主權和領土完整，堅決反對任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑，堅決增進台灣同胞利益福祉。」相比之下，四年前蔡英文首次當選，其時國台辦給出三句話：第一，給予馬英九在位八年以正面評價，呼籲新政府上台要「倍加珍惜」當下局面；第二，表明大陸對台方針立場，即反對任何形式的分裂活動，維護國家主權和領土完整；第三，對蔡英文政府敞開大門，只要承認「一國」，大陸願意談。

連任成功當晚，蔡英文即舉行記者會公開回應兩岸關係，提出在「和平、對等、民主、對話」基礎上重啟良性互動。（資料圖片）

內地媒體的回應也對蔡英文充滿警惕。《環球時報》上周六晚刊發社評稱，蔡英文連任將增加台海局勢的不確定性，選舉結果有可能形成對蔡英文走激進路線的鼓舞，從而加劇在兩岸問題上的極端思維。該報「奉勸蔡英文和民進黨當局悠着點，不要在兩岸問題上執迷於主觀臆斷，進一步走火入魔」。新華社則發表評論文章稱，西方外部政治勢力公然介入台灣選舉，這場台灣地區內部的選舉很大程度上受到外部暗黑力量的操控。

尤其是《反滲透法》在台灣已成法律，兩岸關係不斷進入螺旋下行的通道，如果《環球時報》、新華社的評論真的代表了北京的聲音，未來北京和台北的態度都將更加強硬。無論如何，這次大選的結果都提醒北京，應該重新考慮要如何面對台灣政治的變化。

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上文刊登於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《蔡英文大勝265萬票背後 台灣大選透露什麼訊息？》。

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