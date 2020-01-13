【李察朱維爾：驚世疑案．影評】小人物為公義而戰

「黑警」、「黑記」乃香港近期熱門詞，《李察朱維爾：驚世疑案》講述的正是一個關於黑警、黑記的真人真事。電影英文名為《Richard Jewell》，對於香港觀眾或嫌陌生，故片商加上「驚世疑案」四字。但這並非偵探片，不用以「估兇手」來吸引觀眾，因為單單順着劇情發展，已足夠扣人心弦。筆者所看場次，不少觀眾便受劇情刺激忍不住大喊。 撰文︰李美

李察朱維爾在美國未必家傳戶曉，但肯定是名噪一時的名字。香港觀眾如「一張白紙」般入場，反屬好事，畢竟事先「被劇透」的話，就難對後續發展如斯揪心。

本片之所以令人觸動，正正是因為大家對真相、公義的重視。這齣改編自美國不甚光彩一頁的電影，亦觸及傳媒什麼時候是報道真相，什麼時候是炒作新聞。

本片之所以令人觸動，正正是因為大家對真相、公義的重視。（《李察朱維爾：驚世疑案》劇照）

年近90歲的導演奇連伊士活老而彌堅，前作已常觸及政治題材，本是共和黨員的他雖有鮮明政治取態，但他的作品卻難得地不會向觀眾強加己見，好像《美國狙擊手》、《驅逐》等皆以克制、客觀的手法處理。今次亦一樣，所選事件更早塵埃落定、再無爭議，扎實劇本亦令戲中不同角色極具層次。

總括而言，由劇本、氣氛，到人設、言志，本片俱屬上乘之作。《李察朱維爾：驚世疑案》的「疑案」，實無半點懸疑成份，都圍繞憧憬當差的Richard Jewell（Paul Walter Hauser飾），怎樣在1996年亞特蘭大奧運恐襲現場揭發炸彈，一夜間從保安小卒變成人民英雄，以及後來怎樣反過來遭聯邦密探（FBI）錯誤質疑，認定他是策劃一切沽名釣譽行動的「假英雄」，以致含冤的他無辜受盡「黑警」身心折磨。

年近90歲的導演奇連伊士活（右）的前作已常觸及政治題材，本是共和黨員的他雖有鮮明政治取態，但他的作品卻難得地不會向觀眾強加己見。（《李察朱維爾：驚世疑案》劇照）

劇情緊湊之處，乃觀眾明知Richard Jewell清白，卻不斷目睹他被自己及FBI愈弄愈黑。首先，他本就口舌招尤，常常無視律師友人Watson Bryant（Sam Rockwell飾）的緘默戒條，屢屢被Jon Hamm及Ian Gomez飾演的「黑警」揪出新線索、新破綻。

而且，他亦暗藏不少「黑材料」，既有「過度執法」的濫權前科，又因操練槍法而大量藏槍等。更重要是，FBI利用他對警察的好感，強調這是「警察對警察」的交流，而非「黑警對良民」的交戰，亦成功令他降低防範，過分配合警方進行不利自身的搜證工作。每次Richard Jewell疑點加深，觀眾均為他捏一把汗，同時亦為「黑警」惡行大動肝火—與其說他被「黑警」牽着走，不如說觀眾情緒被編導的黑白交鋒舞高弄低。

電影的劇力推進既見功力，角色設定亦見功架。主角飾演者Paul Walter Hauser雖資歷較淺，卻演出一位清白得來做事有點過火、衝動長舌得來又有點智慧的「警察迷」，其對立平衡的掌握絕對恰到好處。

劇情緊湊之處，乃觀眾明知Richard Jewell清白，卻不斷目睹他被自己及FBI愈弄愈黑。（《李察朱維爾：驚世疑案》劇照）

影后級人馬Kathy Bates飾演他的母親Barbara，前半段縱然戲份不多，但已盡現戲味，來到後段，她在搜屋以至記者會上獨白、與兒子吵架冰釋，更似是度身訂造，助其加冕最佳女配角。至於老戲骨Sam Rockwell的律師定位，也沒過分「神化」到「神探」般運籌帷幄，其最大功能不過是勸誡當事人慎言，以及安排「公關騷」反擊罷了。始終，真正令Richard Jewell洗脫嫌疑的，乃因警方證據不足和通過「測謊機」試驗。

此片稍感不足的是，FBI人員設定似乎過於「黑化」，另外記者Kathy Scruggs（Olivia Wilde飾）亦然。如果在局方發出「不調查通知書」前，加添一幕FBI人員的剖白，便可避免描寫側向極端。反過來，一直揚言自己僅「報道真相」（FBI調查「假英雄」）、卻不知其所為已夠毀掉一家人的記者，她的良心發現則嫌太快而欠缺說服力—事實上，香港過去多宗「假新聞」事後被揭誤傳，也不見得相關謠言製造者和渲染者會自責落淚。

影后級人馬Kathy Bates（中）飾演他的母親Barbara，前半段縱然戲份不多，但已盡現戲味。（《李察朱維爾：驚世疑案》劇照）

何況，真實事件裏的亞特蘭大報章主編，已控訴電影污衊Kathy Scruggs出賣色相換取新聞完全無中生有（她已於2001年逝世）—可見，電影的「抹黑」無疑太過。

《李察朱維爾：驚世疑案》引述歷史案例，說明沒有真憑實據的偏見與報道，如何毀人清譽、毀人一生。沒有真相，就沒有公義。怎樣用好警權、怎樣發揮第四權作用，觀乎美國的經驗，對香港又帶來什麼啟示？

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上文刊登於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《《李察朱維爾：驚世疑案》 小人物為公義而戰》。

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