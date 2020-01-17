【新工會潮．三】幫你組工會：法律保障不全　要靠團結才成事

在個多小時的訪問中，職工盟總幹事蒙兆達的枱頭電話響個不停，由查詢如何籌組工會到如何撰寫工會會章，再到如何招募、遊說人加入。根據「二百萬三罷聯合陣線」的資料，自去年反修例運動爆發至今年1月2日，已有15個新工會正式成立，25個正在籌備中，新公會的總會員人數達6,283人。 社會形容新工會成立是一個浪潮。不論新工會成立以後對爭取「五大訴求」有何實質幫助，在蒙兆達眼中，「打工仔」身份終於被掛上香港人身上，「勞工」身份悄悄在人的心裏生根。

蒙兆達所在的職工盟一直處理不少新工會的查詢與合作。他看到新工會中大部份都是教育程度較高、較專業、白領的行業—這群人過去絕少出現在工會中，也未必會把自己與「勞工」兩個字聯想到一起。「香港人以為勞工便是藍領、是基層、是工廠工人。談起工會時，這批人以為與自己無關。是大家（在這場運動中）對於勞工作為抗爭的主體意識變強了。」

不少港人以為勞工僅指藍領、基層人員，認為工會與自己無關。（鄭子峰攝）

港人為何抗拒工會？

過去聯想到工會，免不了蛇齋餅糭，也免不了一年一度的春茗聚餐。工會彷彿是個飲飲食食的組織，並用來聯誼，只有當工人與僱主出現糾紛，工會最原來、最基本的職能才出現—成為僱主與勞方的橋樑，商討一個對雙方最好的解決方法。現在的人一般視工會為福利場所及「救火隊」，「（工人）遇到即時的危機會搵工會，待火頭被撲熄後，覺得危機消失了，便不再留在工會。周而復始，火頭現在熄了，下一次老闆又剝削，火又再燃起，變成一個循環。」蒙兆達說。

同事加入工會，知道人數多也不等於老闆會承認（工會），而（工會）爭取到什麼？我加入了工會會否成為老闆的眼中釘？ 蒙兆達

他明白，港人對工會的抗拒不是無緣無故，個人主義盛行與制度缺陷是他們對工會不特別熱衷的主要原因。「香港是新自由主義主導的社會，很多專業人士、中產覺得工會與自己無關，思維比較個人主義傾向，很多時遇到問題會透過個人方式去解決，有能力就找過另一份工，沒有的話便唯有接受，跟自己說是：『不過是搵食而已。』」這種觀念在一眾「打工仔」的心中植根，所以在遇到勞工權益問題時，很少會想到要找工會處理，也絕少會想到和其他人聯合起來對抗資方。

有人說，既有工會不能代表他們的聲音，僱主也只是選擇性與某些工會代表談判。蒙兆達輕嘆了一句：「現實制度的缺陷是，成立工會後，無論人數多少，老闆有自由選擇是否承認你這個工會。」背後所言是香港法例所缺乏的勞工三權中其中一權：「集體談判權」。他解釋，在其他國家，只要該工會會員人數佔勞工數量51%以上，僱主必須承認其工會地位，「僱主更改僱傭條件前要諮詢工會；你想加人工，自己搵老闆，未必獲理睬，如果改以工會為單位去爭取，牙力會大很多。」

「失去組織工會的最大動機，是因為不能成立有議價能力的工會，老闆隨時可以做些令你無法抵禦的侵權行為，參與了工會活動也沒有與僱主談判的機會。」制度缺陷導致工會失了一大「尖矛」，而政府一直對勞資關係奉行不干預政策，一有工業糾紛便主張勞資雙方透過對話解決問題，從殖民地政府直到現在的特區政府，這種思維根深柢固，讓本已權力不平等的勞資關係進一步向資方傾斜。

蒙兆達直言，個人主義盛行與制度缺憾，導致香港人不太熱衷參與工會活動。（羅君豪攝）

蒙兆達期望，新工會能好好把握這個浪潮，把對政制民主的追求扣連到職場上的民主參與，「如果是老闆話晒事，自己無尊嚴地過活，這不是真正的民主。香港社會要追求在生活上不同領域，如學校、職場也有民主，達至長遠的social democracy（社會民主）。」他表示，「外國民主運動的發展與工人階級有很重要的關係，某程度上與階級之間的張力不可分割。由最初只是一班貴族壟斷政治權力，到商界、中產興起，工人階級仍然不能投票，再到之後教育水平高的工人階級也可投票。」

這種政制設計令社會資源傾斜，令社會上的利益分配向有權勢人士傾斜。之後工人便透過組織工會推動民主，不論入息、教育水平，人人也擁有投票權，所以整個民主推進與工人階級要改善自己的生活、保障自己獲得公平的資源分配是不可分割的。 蒙兆達

團結才有議價能力

一個人的力量很小，然而聚沙成塔，一個接一個，還是有一點希望能成為天秤中傾斜的一方，蒙兆達說：「一個工人很難與資方討價還價，但團結起來便有議價能力。在一個（勞資權力）如此強弱懸殊的情況下，個體工人更容易被壓低應有的薪酬。」

罷工也如是，按今天的香港法例，任何罷工必須先得僱主同意，「法例上，工會活動只能在工作時間以外進行，如果要在工作時間內進行，要得到僱主的同意。搞罷工本來便是要放下手上工作，怎可能是在工作時間以外呢？放工後才罷工是自相矛盾，也沒有僱主會同意（罷工）吧！」蒙兆達說。

罷工的權利雖確實寫在《基本法》之內，卻沒有法律的保障。像是2018年九巴女車長葉蔚琳發起「野貓式罷工」後遭公司停職，但礙於公眾輿論普遍同情車長，九巴迅速把她復職，事件也就告一段落。蒙兆達說，「當公司看到僱員罷工得到社會支持，會顧及其經營效益及聲譽。過去的罷工行動之所以沒有被秋後算帳，不是因為法律保障，而是團結力量。」

上文節錄於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《幫你組工會：發揮集體力量》。

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