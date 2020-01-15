【新工會潮．一】和你組工會：我們不只是為罷工

反修訂《逃犯條例》運動踏入第七個月，街頭抗爭陷入膠着狀態，至今超過7,000人被捕，還有眾多受傷個案。在部份抗爭者看來，似乎即使有再多的流血衝突，當權者都依舊站在高台、寸步不讓。於是，在去年11月初，網民發起「和你開工會」，有人認為這是反修例運動的最後一着，既可衝擊現有不健全的選舉制度，又有助日後籌劃政治罷工，以癱瘓社會運作為籌碼，向政府爭取實現「五大訴求」。 從前，香港人不太覺得工會有多重要。最近，不少人聊起開工會，都興致勃勃地說要怎樣發揮工會的最大功能。只是，在這股風潮下誕生的新工會，它們之後能順風起帆嗎？如果工會成立的目的只為了發起「政治罷工」，又能否維持下去？

不少新成立的工會在元旦遊行中派發文宣單張，希望吸引示威者參與工會。（鄭子峰攝）

反抗舊有中環價值

與郭嘉榮（Easy）相約午飯時間碰面，約在他工作地點太古坊附近，四周是高聳入雲、有半透明外牆的商業大廈，大廈與大廈之間有天橋接駁。走在街上，以為自己身處異鄉，因為人和人都以流利外語聊天，與相隔幾條街的舊樓小店形成強烈對比，那處像是自成一角的小社群。

這彷彿是金融界向來給人的印象—他們搵錢至上，他們如高樓般思想離地「萬尺遠」，幾個核心商業區的不夜天，是他們以勞力換取光鮮外表的象徵。然而，去年8月1日晚上，金融界發起在遮打花園集會，參與者男的西裝筆挺，女的拿着名牌皮包，頂着一號風球的細雨，高喊「五大訴求，缺一不可」。

去年八月一日金融界就反修例運動而發起的集會，是過去社會運動未曾出現的場景。（資料圖片／李澤彤攝）

金融人不是這樣政治冷感，他們心中有許多想法，忍住在心不說而已。他們真的不只是對錢有興趣。 香港金融業職工總會主席Easy

Easy是去年9月才成立的香港金融業職工總會（下稱「金總」）主席，眼前的他穿着燙得筆直的西裝，說話不時夾雜幾個英文單詞，是一個合乎外界標準的「金融人」。

Easy說，他也曾日夜顛倒，因為這是金融界的日常，聽過有上司說，香港員工習慣了工時長，如果平日上班不夠時間工作，自然要加班。他最初沒有反抗，每天至少工作12小時，直到看見身邊的澳洲同事「準時六點不見人」，「放工後不接電話」，他問同事為何，同事一副理所當然的樣子答道：「如果我工作有不滿、有困難，會找工會講，由工會負責與公司商討改善的方法。」心中突起疑問：「香港是不是缺少了這樣的工會呢？」他再進一步去問，自己有沒有可能成立一個這樣的工會呢？

Easy認為，工會可以擔當公司與勞工的橋樑，協助雙方達致雙贏。（黃舒慧攝）

他從不認為工會必須站在僱員一方，與公司保持「你死我活」的狀態，認為工會可以擔當公司與勞工的橋樑，可以是一個中立的角色。他說，如果打工仔因做得不開心而想跳槽，會影響公司的運作及士氣；另一方面，公司若要在市場請回擁有同樣水平的人，亦需額外成本，「對於資方來說，少了請人的成本；對於勞方來說，有一個長遠的工作環境，可以放心工作。這是雙贏的局面。」

Easy聽說有機構呼籲員工暫時不要加入任何工會，因為機構認為自己是政府的一部份，故要求員工保持政治中立。這是對工會的另類打壓嗎？「對，如果足夠證據的話，是觸犯了《僱傭條例》第21B條。」這是公司對工會的封殺嗎？「我們是已在職工會登記局登記了的工會，受《僱傭條例》保護，任何會員也能夠享受到職工會的權益。根據法例，他們（公司）是不能不承認的。當然，如果我們的會員人數不夠多，自然欠缺bargaining power（議價能力）。」

公司不能不承認我們的存在。但如果我們人數不夠多，自然欠缺議價能力。 香港金融業職工總會主席Easy

翻查金總的會章，與其他新工會有一個明顯的不同，便是「福利」—疾病、意外、傷殘、患難、失業、分娩及退休的經濟援助、給予有勞資糾紛者的津貼。隨之而來的是非一般的會費，過去，不論是工聯會及職工盟旗下的工會，每年會費水平約為數十至一百元，金總會員則足足要1,200元一年。

Easy承認，金總的會費比起現有其他工會都昂貴，但他堅持這樣做有根有據，「澳洲及德國等國家平均會費是人工的1%，以金融界每月薪金中位數為26,000元，即是正常來說，一個月會費為260元，一年便是3,600元。我希望教育香港人什麼才算正常的工會，如果一個工會的資金不是來自會員，那麼工會到底是為誰發聲呢？這是一個疑問。我們努力堅守，不接受來自其他團體的捐助。」

「在會員沒需要時積穀防饑，有需要時便回饋會員。」在Easy眼中，這才是工會的職能，「工會不是福利會，它的主要職能不是直接向會員提供福利，福利不是完全沒有，但這不該是工會的主要職能。透過與資方就工作條件、待遇等進行談判，才是我們的『正職』。一天我們沒有足夠的會員人數，我們很難做到像國泰工會這樣幫會員爭取合理加薪等；一天我們沒有足夠的錢，便不能進行工業行動，迫使資方達成協議。」

運輸業可罷不罷？

在反修例運動中，港鐵站屢屢成為被攻擊的對象。示威者的不滿，一方面源於港鐵多次在遊行前後關閉附近的車站，另一方面是認為港鐵在「7．21」元朗站白衣人襲擊事件及「8．31」太子站事件中處理失當，因而把港鐵稱為「黨鐵」。就在此際，本身是軌道技工的吳景祥走出來，與其他港鐵員工成立了工會「港鐵新動力」，希望緩和公司與市民之間的關係。

自八月起，港鐵多次成為示威者破壞的目標。（資料圖片／張浩維攝）

港鐵本來已有八個工會，主要以不同黨派劃分，他們籌組新工會，是因為對舊有工會的某些做法不滿。特別是在今次反修例運動中，工會只針對示威者打爛了多少塊玻璃而發聲，卻沒有對與乘客安全有關的「7．21」及「8．31」事件等作任何聲明。

針對「7．21」事件，翌日港鐵發表聲明，稱「初步調查發現，當時車長只留意到列車車門受阻，加上車上的緊急掣被啟動，列車因而未能離開車站，車長當時沒有察覺有暴力發生」。在吳景祥看來，公司短短幾句話便把責任推卸在當時的女車長身上，「高層把波（責任）卸予車長，但舊有工會一直沒有澄清。」

不只發聲明的問題，舊工會還忽視員工的訴求。吳景祥表示，工會最近收集了員工問卷，有人關注加薪問題，有人關注放假問題，「員工加班不是多了錢，而是儲多了鐘。多了鐘可以換假期，但什麼時候可放？公司說『得閒』便讓你放假，然而，什麼叫『得閒』？又像是資深和資淺的同事，做十年與新進來做一年的工資只差一百多元。這些議題纏繞同事多年，但工會一直沒有聽，只是在每年7月加薪時，（公司與工會）搞一場『大龍鳳』，像是幫同事爭取了很好的加薪，但其實同事是不滿的。」

又像是資深和資淺的同事，做十年與新進來做一年的工資只差一百多元。這些議題纏繞同事多年，但（既有）工會一直沒有聽。 港鐵新動力副主席吳景祥

法國因退休金制度改革觸發大型罷工，其中運輸業界的參與成功令交通接近停擺狀態。對工會是否支持罷工，吳景祥的回答有點像另一新工會「醫管局員工陣線」，他們同樣不排斥「罷工」，但選擇把決定權交給會員。他明白港鐵如果出現大規模罷工，會對整個城市的交通造成莫大影響，但擔心若貿然呼籲會員參與罷工，只會令公司有「秋後算帳」的藉口。

兩個新工會的代表均異口同聲地表示，工會的最大依靠是團結，Easy特別指出，團結一致是工會籌備罷工的談判本錢，「政治罷工不被香港法例所保護，法律保護的是因勞資糾紛而起的罷工。所以只能靠團結，要有足夠多人參與，如四成人。公司不可能把這四成人全部裁走，因為不可能在市場上請回這麼多人。」

新工會共同面對的「大山」

去年8月5日，網民發起「三罷」行動，算是反修例運動迄今最成功的一次，香港職工盟主席吳敏兒推算，那次行動有35萬人參與，當中航空業界有逾3,000人罷工，導致至少200多班航班取消，可說是航空業界罷工的「一大勝利」，只是因為全港有多處堵路及嚴重警民衝突，才未獲太多關注。但其後，航空業成為首個「被清算」的行業。

8月5日，網民發起三罷，航空界參與人數估計達3,000人，多班航班取消或延遲。（資料圖片／龔嘉盛攝）

去年8月9日，中國民航局向國泰航空發出重大航空安全風險警示，指所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊行動及有「過激行為」的人員，必須立即停飛內地航班；時任港龍工會空勤人員協會主席施安娜9月時疑因個人社交平台的言論被公司解僱，還有數十位機師、空中服務員、地勤等有同一遭遇。

《基本法》列明香港居民享有言論自由，但這個「自由」有一道隱形的界線，沒人知道界線什麼時候會出現，什麼時候會消失，於是，有人主動噤聲，明哲保身。《基本法》也列明了所有打工仔都享有參與工會的權利與自由，但這個「權利」被「白色恐怖」籠罩，有人連報名加入工會也不敢。

Easy和吳景祥也面對同樣的情況：有想加入的人擔心資料會外洩，故此卻步。吳景祥說起擺放街站招收會員的好處，「因為網上報名，要他們拍下職員證，他們怕會『留底』被洩露，但在街站報名則不用，我們看一看職員證，確認身份便可。」明明加入工會是《基本法》所保障的自由，是合法的，但打工仔總是擔心被秋後算帳。

為網上報名，要他們拍下職員證，他們怕會『留底』被洩露，但在街站報名則不用，我們看一看職員證，確認身份便可。 吳景祥

屬建制陣營的勞工政黨工聯會會長吳秋北抨擊新工會未必想為「打工仔女」爭取權益，成立只是為了辦「三罷」這類政治性罷工鋪路。但聽Easy說起對工會的理解，他們看來不像盲頭烏蠅，似是「新丁」卻又不是，對《職工會條例》背得滾瓜爛熟，對外國工會史琅琅上口；聽吳景祥說起對工會對未來想像，也是有計有劃，深明同事對公司的不滿。

過去，香港人對參與工會不甚熱切，為何到了今天成為一種浪潮？請看：【新工會潮．二】由街頭到職場 抗爭新戰線為何生？

上文節錄於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《抗爭新戰線 由街頭到職場》。

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