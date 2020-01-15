【新工會潮．二】由街頭到職場　抗爭新戰線為何生？

組織工會與今次反修例運動中的「去大台」現象是互相排斥的。香港理工大學香港專上學院講師、前「左翼21」召集人李峻嶸想起，去年11月時有學生突然問他明天會不會罷工，他當時只反問一句：「他們」是誰？「如果有事，誰負責？罷工不是做一次便散。雖然常吹到罷工好勁，但像省港大罷工也是失敗收場，它也搞了超過一年。何時罷？為了什麼而罷？要怎樣罷？罷多久？罷工時要做抗議行動嗎？這些都需組織作決定。這五個人罷一天，那五個人說罷半天，是無法發揮集體力量的。」 從前，香港人不甚熱切參與工會，到今天竟因反修例運動而成為一股浪潮。大家都說參加工會有用，但過去香港不是沒有工會，而是工會的身影少有於社會運動出現。新工會可帶來什麼新景象呢？

承接上文︰【新工會潮．一】和你組工會：我們不只是為罷工

（香港01製圖）

對打工仔來說，罷工的問題在於我不知身邊的同事罷不罷。假如有八成同事說會罷，公司不能辭退所有人，如果只得五個罷工，老闆炒你是很合理、合乎邏輯的。沒有一個組織協調，就無法動員到人參與工會。沒組織去數人頭、點人數，最後只會牽涉到飯碗與罷工無效用的問題。 前「左翼21」召集人李峻嶸

在李峻嶸眼中，罷工也好，組工會也好，其實與「黃色經濟圈」性質差不多，都是群眾想為運動找一條新出路，「武鬥了幾個月，去到一個瓶頸位，又多人被捕，大家似乎認為是去了一個難以突破的位置，故要摸索另一個出路，即管看看之後會有什麼效果。」不過，罷工代價大，而對猶豫是否參與罷工的打工仔來說，工會是一個救生圈。「對打工仔來說，罷工的問題在於我不知身邊的同事罷不罷。假如有八成同事說會罷，公司不能辭退所有人，如果只得五個罷工，老闆炒你是很合理、合乎邏輯的。沒有一個組織協調，就無法動員到人參與工會。沒組織去數人頭、點人數，最後只會牽涉到飯碗與罷工無效用的問題。」

這次反修例運動中的幾次罷工，從號召到行動不過是一個星期的事。在李峻嶸眼中，去年8月5日的「三罷」行動因航空界集體罷工而致多個航班停飛，是罷工的效果，但11月11日的「三罷」雖然癱瘓了整個香港，但這種癱瘓不是罷工造成，而是有人塞鐵堵路。此外，後者的參與人數明顯較前者少，為什麼呢？「第一次群眾去做『和你拖』人鏈活動，在google form（表格）登記人數的成本很低。但罷工不同，成本高很多，而且規模要大，一兩個人不上班，平時也會發生，不會對工作產生很大影響。要癱瘓香港整個經濟秩序，需要搞工會來推動罷工。」

李峻嶸表示，罷工成本大、代價高，需要工會負責組織工作。（資料圖片／龔嘉盛攝）

令李峻嶸感矛盾的是，如果工會成立只為了就反修例運動而動員政治性罷工的話，對工會來說未必是好的發展方向，「但如果可以透過五大訴求組織工會，又會發現要壯大自身維持工會運作，只靠五大訴求會有局限。大部份人會期望工會處理職場權益、僱傭關係的問題。」他期望，組織新工會的人能夠在組織工會的摸索過程中，認識到無法迴避勞工議題，「如果純粹用完即棄，或用都未用就棄，這當然是不好的。」

假若工會只是為了動員民眾參與政治性罷工，對工會來說未必是一個好的發展方向。（資料圖片／歐嘉樂攝）

「為什麼工聯會有這麼多人加入？是因為在政府幫不了你的時候，它可以。有人會形容這種幫助是蛇齋餅糭式，但這些是確確實實需要的，（這種幫助）是可以提升你的生活質素，你不能說這是不體面、不正義的事情。」李峻嶸說起歷史，指工會運動在香港十九世紀中至二十世紀初最為蓬勃，因為政府當時沒有提供完整的福利服務，而不少人是從鄉下來港發展，但發現未必能夠照顧到自己，故轉向同鄉會及工會求助。這也正是世界各地工會最初力量那麼強的原因，因為工會在政府還沒構建完整福利網之前填補了這個位置。但在香港，工會運動去到六十年代便開始消失，「你沒有這個意識，便自然不會搞工會，又會自覺不需要找工會，大家便沒有加入工會的積極性。」

在香港，參與工會的人數不少，每四個打工仔便有一個是工會成員。只是，大多數人只是報名交過會費便算，閒時去參與一下聯誼活動，說不上是踴躍參與工會活動。對李峻嶸來說，新工會浪潮或者可以改變這種工會「頹風」，「打工仔也可以是抗爭者的身份，這在認知和文化上有正面進步，覺得組織是需要的，也要繼續爭取支持，試圖將鬥爭帶到職場裏面，追求改善工人權益。如果要在職場組織，你就無可避免要說服與你想法不同的人，這與在網上世界、在同溫層說話是相差很遠的。總有些人可以走前一點、積極點。」

「之前發生過的工業行動，如2007年的『紮鐵罷工』，令工人自此有集體談判權，年年也有一定程度的待遇改善。這是不容易的事，也不是說組了工會便一定可以，但不組便一定不能。」

2007年8月初，紮鐵工人因為不滿加薪幅度而發起近36天的罷工。事緣2003年沙士（SARS）襲港期間，因經濟不穩，工人收入由原來的日薪1,131元削至450元，工時亦由八小時增加至八個半小時。但當2007年經濟轉好時，公司只願加薪50元，工時亦再增加，變成「白做」，工人決定發動罷工，在接近個多月後，雙方達成共識，除加薪至860元外，亦變回八小時工作。

聽過新工會說他們的成立和困難，似乎組工會不難，但日後要如何維持才是一大難題。近月，職工盟接到不少關於新工會的查詢，在香港植根多年的他們，又是怎樣看待工會的存在呢？香港是一個讓工會生根成長的好土壤嗎？

上文節錄於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《抗爭新戰線 由街頭到職場》。

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