「我真係好開心，交了一個很滿意的稿。」莊梅岩坐下，撥了撥頭髮，輕鬆地說。2019年於她而言，是忙碌的一年。有了BB，與六四舞台做了《5月35日》，年底再交出新劇《我們最快樂》，中間伴隨着香港社會的烽煙四起，心情久久不能平靜。有一次，她甚至跟創作團隊說寫不出劇本來，不是因為懶，而是不覺得現在寫的東西很重要。 撰文：伍麗薇

《我們最快樂》講述同性戀者的愛情，將於今年香港藝術節公演。這是一個她很有興趣去探索、卻因為社會事件而看得很輕的故事，但在交出第一稿、演員圍讀之後，她又覺得它有在大是大非下存在的理由。一直挑戰不同的題材，政治的，禁忌的，暗黑的，只要香港還有自由，她便會繼續寫。

訪問時，莊梅岩多次說，自由很重要，如果沒有創作自由，她寧願去7-11掃地。她是一個不按牌理出牌的編劇，喜歡寫自己想寫的。她寫過關於無國界醫生的《留守太平間》，講宗教、性騷擾的《法吻》，探討新聞自由的《野豬》，還有關於「六四」的《5月35日》。她也寫較為輕鬆的題材，譬如青春勵志劇《奮青樂與路》。她不喜歡重複自己，也不想為了討好觀眾而被迫創作。

莊梅岩不喜歡重複自己，也不想為了討好觀眾而被迫創作。（黃寶瑩攝）

《我們最快樂》是她很想寫的題材，但一直找不到切入點，「不只是政治上的考慮，而是有沒有市場，會否累人蝕錢。」直到藝術節找上她，加上導演是她很想合作的黃龍斌，多年前在寫《法吻》時接觸過的一個同志躍上心頭，她覺得是時候寫寫他們的故事。

事情是這樣的，這個全家都是基督徒的同志，在發現自己的性取向與一般人不一樣後很焦慮，很刻意去做許多男性喜歡做的事，譬如追女仔。他壓抑着性取向，但原始的性慾令他感到罪惡，直到有一次他無法克制，與陌生人發生一夜情，沒想到對方竟趁機打劫。當他被人打、被搜袋的時候，沒有很生氣，神彷彿借這件事跟他說，人有性慾或不同的性取向並沒有錯，你應該去追尋愛情或找一個愛你的人，而不是性慾先行。

《我們最快樂》由游學修、劉俊謙與張錦程主演。（《我們最快樂》劇照）

「我身邊有很多同志朋友，但我未聽過一個這麼震撼的故事。」即使是認識多年、已公開出櫃的朋友，他們也從沒聊過一路走來的歷程及痛苦的事，「突然覺得兩個相愛的人在一起，並且得到全世界的祝福，這件事並不理所當然。」她不想很硬地去講要平權、要爭取同性婚姻合法化，反而想講相愛的人，如何在愛情、慾望、猜疑中掙扎，描繪那些親密卻不可告人、千絲萬縷的關係。

我們最快樂，我們並不快樂。快樂只是一種麻醉狀態，是表面的，是虛偽的，是一種假象。原來不專注於一種追求不到的政治制度，不去想這件事反而比較快樂。「我們在電視電影裏看到很多同志角色，你或許不需要猜哪個哪個是同性戀者，但當知道他背後的故事、他與家人的關係或他們相愛卻沒有合法的婚姻權利時，你會發現，原來不是那麼快樂。你我都是人，為什麼我們很容易帶伴侶見家人，他們卻有那麼多考慮？這就是假象與虛偽，好似好平等，好似大家同樣快樂，當你想真一些，不是這樣的。」代入了同志的角色，她不禁為他們抱不平。

莊梅岩是個直來直往的人，遇上不公平的事，有人會默不作聲，她卻忍不住氣，總要說出來。鮮明的個性見諸於作品中，有時，也為她帶來麻煩。繼續閱讀：編寫六四舞台劇被內地人騷擾 莊梅岩：感受到「白色恐怖」

上文節錄於第197期《香港01》周報（2020年1月13日）《專訪劇作家莊梅岩 在不快樂的時代寫快樂的故事》。

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