【國潮電影．二】香港導演前來助陣　國產體育片紛呈

上文談到香港導演，那麼近年來進軍內地的林超賢、陳可辛不得不提。兩位專業香港導演拍攝的專業類大片，則是把主旋律電影調校至另一方向，並且更為切合了「民族自豪感＋迎合潮流＋中國故事＋製作升級」這國潮電影定義。

承接上文：【國潮電影．一】2020湧現史上最強賀歲檔 國潮電影時代來臨

兩位專業香港導演拍攝的專業類大片，則是把主旋律電影調校至另一方向，並且更為切合了「民族自豪感＋迎合潮流＋中國故事＋製作升級」這國潮電影定義。林超賢在當下內地電影圈可說找到了最大的拍攝支持，讓他施展作為一個導演的各種宏大夢想。當香港影迷仍津津樂道並沉醉於他的輕型作品《江湖告急》之時，林超賢已經動用了千軍萬馬、飛機航母去實現一種夢想式的大場面，現在於知名度及認受度上，可能已超過徐克，成為中國觀眾最熟悉並期待的港產導演。

香港導演林超賢的《紅海行動》塑造了中國式英雄。（《紅海行動》劇照）

當一個國家的資源都可動員配合拍攝，這是個如何之大的誘惑？而確實是通過《湄公河行動》的商業成功後，《紅海行動》是加碼說明了激進凌厲的戰爭動作大場面對觀眾的吸引力，並且內含了對中國原生英雄的崇拜。這些片子一方面通過不計成本的政府資源投入（特別是軍方），道出了何謂「製作升級」，另方面以專業的神勇描寫（今次《緊急救援》是在海難中的中方拯救人員），來突出民族自豪感。影片當中的民族自豪感在當下的中國與世界的角力中，可能短時期內不會脫節，可這類動作和場面主導作品的危機卻在於重複的拍攝，只是換了專業的制服所引致的同類題材疲勞。可能《緊急救援》已是這類型的飽和臨界點。

《湄公河行動》的商業成功，讓觀眾產生了對中國英雄的崇拜。（《湄公河行動》劇照）

陳可辛的體育人物題材新作《奪冠》是那麼被看好。這片甚至宣告了下一個風潮的來臨：中國新體育運動電影元年。當然，這個稱號有點危險，試看稱為中國科幻元年的2019，除有《流浪地球》票房的勝利之外，並沒有相應的後續成功作品。但相對於以往的國潮電影，《奪冠》聰明在於，雖然同樣是表現民族自豪感之作，但它不走已顯疲態的動作片或雷聲大雨點小的科幻之路，而另闢體育主題，並相信會很好地吸引動作片和科幻片較難吸納的女性觀眾。

電影以大家熟悉的中國排球名將郎平為主線，找來鞏俐飾演，以2008年她以美國隊教練身份與中國女排對壘作引子，並跟中國隊教練陳忠和的惺惺相惜，再回憶1979年在集訓基地的艱苦訓練以至1981年首奪世界冠軍，1984年洛杉磯奧運摘金的高潮（相信當時無數看電視直播的香港觀眾也印象深刻），以至郎平執教於國家隊的歷程。

《奪冠》甚至宣告了國產體育電影元年。（《奪冠》劇照）

影片有不少訓練情節，猶如當年曾在內地和香港皆熱播的日本劇集《排球女將》一樣，小鹿純子渴望跳至某一高度扣殺，不斷鍛煉，終於有天達成。這類似情景，在《奪冠》中變成對高牆上中國國旗的嚮往。所以說，這片當然是有血有肉的真人事迹，但更多要表達的，可能是一整個國家掙扎向上的願望，那時代被廣泛宣傳的「女排精神」。

國產體育片牽繫家國榮辱

不過，不是每個人都那麼認同。現實裏的教練陳忠和就因為覺得影片醜化了他，一度公開要求刪走相關鏡頭，而人民網也出現負面評論： 「《奪冠》它已遠遠超越電影本身。這樣一部舉國關注、承載民族精神的影片，找個香港商業片來導，這本身就是不顧民族精神的利益驅使。讓鞏俐和黃渤這樣的人，來演正能量滿滿的中國女排功勳教練員郎平和陳忠和，這本身就是對中國女排的褻瀆。」這反映了國潮當道，就算緊跟其風，有時也有其「潛在風險」。

《奪冠》開闢體育主題，表達一整個國家掙扎向上的願望。（《中國女排》劇照）

從演出上看來，鞏俐演郎平，從演技到外形到姿態都入型入格的片段，很早就引起話題（演青年郎平的是郎平的女兒白浪，她也是專業排球員）。加上從千萬當今專業排球員中找到形神俱似的來演女排「三連冠」的黃金一代，集懷舊、光榮、勵志、感召於一身，通過女排崛起的歷史來曲說中國故事，可說既有《我和我的祖國》的緬懷青春與大歷史記憶，又適時趕上了中國重新崛起，足以與全球比拼領先的現實國際關係敘事。

事實上，中國的體育一直和政治走得很近，可以說用舉國力量來選拔及培訓體育專才，並用獎勵去推動，運動員除專業技能外，同時也成為提升國家形象的執行者。如果說女排的起伏還不算是最典型的政治與體育的錯綜關係縮影，那麼，當年的中美乒乓外交就是最直接的一種政治行為。此後，運動與國家形象難以分割，由乒乓球隊員的國籍爭議，到近期游泳運動員孫揚的違禁藥新聞，都反映出它在體育精神、團隊管理、運動員道德等之外的複雜性。

陳可辛還將網球名將李娜的故事搬上熒幕。（資料圖片）

是故，中國人看體育運動，從來就不只是一種如國外運動片的個人向上故事那麼簡單，而是添上一種家國榮辱於其中。只不過，「國潮」把這種潛在文本說得更自然，愛國片不再硬繃繃地說教，不再只有面譜化的角色或流水帳式劇情，而是套上通俗娛樂包裝、更有人情味的情節，在製作上有所提升，形成一種新時代的主旋律。

值得留意的是，除了《奪冠》外，陳可辛正在拍製中的還有《李娜》，而坊間亦將有《中國乒乓》的出現，以及傳聞吳京也在籌備一部體育相關電影。

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【國潮電影．三】動漫電影體現中國價值 第五代導演仍然活躍

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上文節錄於第198期《香港01》周報（2020年1月20日）《2020內地賀歲片預覽：國潮電影時代來臨》，標題為編輯重擬。

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