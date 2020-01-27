農曆新年做乜好？　人逼人不如書接書

香港社會紛亂未止，又爆發武漢肺炎，這個新春假期，最安全的消遣，莫過於留在家中，喝口茶，看看書，讓逾半年的社會衝突積聚的緊張情緒，得以紓緩修復，好好思索個人以至社會，如何才能重新出發。

獨立書店本身帶有一種個性，甚至盛載着一個意念、一種生活態度，辦書店的人背後都有各自的故事，書店更培養了社群，反映了港人在知識層面的交流、對思想碰撞和沉澱的追求、閱讀的深度與廣度，以及社會環境的轉變。

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近年繪本出版愈來愈盛行。十多年前，香港書展試辦國際文化村，參展機構引入當地的繪本、童書；幾年後，本地書商開始從台灣引入作品；近年書商趨向將繪本包裝成教科書，家長一看便知如何利用書本教導小朋友。香港繪本文化創辦人高佩聰認為，「繪本的有趣之處在於，我們在說故事的時候，才能彰顯其生命力」。著名兒童文學作家何紫亦曾說，沒有兒童文學的童年，不算是完整的童年。對小朋友來說，翻開書本，不只為了學習知識，也可為了尋找樂趣。

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書能結緣，書能改寫生命，書能連繫不同出身、年紀的人。憑藉一本書，大家走在一起，以書本點亮另一個生命。文學無價？抑或文學「冇價」呢？翻書一族心儀文學書籍，愛書之人也為文學、文化組成讀書會。有人在網上平台交換閱讀心得，有人則定期聚餐一起讀小說，也有一群學者組成星級陣容的文學沙龍。

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回看這些年來，香港的書市都流行哪些書，而它們跟當時的社會風氣有什麼關係。原來曾經的科幻熱潮，正源於人類首次登陸月球。

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