先認識才懂珍惜　走訪香港的人、事、物

撰文：特約撰稿人
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香港不斷追求經濟發展，舊區重建，城市外觀無異更趨輝煌，只是城裏人生活卻也變得更加壓抑空虛，消遣娛樂漸漸被侷限在千篇一律的商場內。可幸我城還有一批街頭藝術家、文學家、電影工作者等等，在有限的公共空間與發展自由中努力尋求精神生活的平衡，以各類塗鴉、表演、電影作品、著作等，在市井之中增添生氣和色彩，讓活在這座冰冷城市中的庶民，可以得到心靈的喘息和慰藉。
香港文藝界工作者，以手中生花妙筆，為香港人創作出一部又一部膾炙人口的著作、電影。或許她或他都沒有想過自己的作品會長留人心，但願他日有更多人毋忘初心，為香港人打造更多經典。
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香港人眼中，塗鴉與街頭表演可能並不算藝術，甚至帶有負面形象。不過，無論是「九龍皇帝」曾灶財還是一眾街頭藝術家；又或者外國街頭表演者和曾經的西洋菜街大媽，他們也曾為城市增添一點生氣和故事。
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土地問題一直是香港最愛關注的議題之一，很多基層市民日盼夜盼的願望，無非就是「上樓」獲分發公屋。然而，對比往時，現在新建的公屋總感覺缺乏些什麼：是人情味？還是別出心裁的設計？另外，發展與保育在香港竟像天生的仇人，總是對立。當地少人多總成為市民無法安居、古蹟無法立足的理由，我們是否應該反思香港一直以來的發展方式是否正確？
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