紛亂中尋找秩序　香港的出路在何方？

一場突如其來又有着發生必然性的反修例風波，折射出掌握香港權力與財富命脈的中老年精英徹底背離年輕人，拒絕聆聽他們的所思所憂，一味以舊價值觀和舊方法來指點社會未來的主人翁，而沒有好好理解這群成長於網絡世代的年輕人為何憤怒，讓香港社會這場空前的大撕裂，不知何時才能癒合。

「誰不想在家涼冷氣打遊戲？上街好好玩嗎？一點都不好玩。」這是不少上街抗爭示威者的心聲。由去年夏天開始的修例風波，無論學生還是上班族青年，他們的憤怒似乎都在這幾個月爆發出來。當政府首長不斷說要找出問題根源並解決問題時，試問這些作風「離地」的高官們，有否認真誠心地細聽一個個年輕人以至全香港市民的心聲和苦況？

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修例風波延續至今，廣受國際社會注目。這次社會運動的特色之一沒有大台，示威者的行動，諸於集會、眾籌、罷工等等，除了靠網上號召，就是靠在各區的隧道、牆身貼文宣圖。

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「藍黃之爭」亦成為這次風波的焦點之一。不同政見的人如身處於平衝時空之中，在各自「圍爐取暖」的情況下，分歧愈來愈大。在某些存在不同政見的家庭中，甚至有「不提政治」的默契，以免「講起傷感情」。這種分歧亦擴展至消費行為之中，抗爭者提出以「黃色經濟圈」抵抗政見不同的人，多區「黃店」在此情況下大排長龍。到底有何方法，才能令撕裂的社會再次團結起來？

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當政府似乎並無考慮認真與年輕人溝通之際，很多人其實嘗試為香港找尋出路。然而，最能夠解決紛爭的仍然是政府自身，如果政府繼續一意孤行，則孔明再世亦恐怕無法解決香港的困局。

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