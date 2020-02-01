網紅帶動文化熱潮　中國式網絡行銷現無限商機

中國近年電商發展發達，帶來無窮商機之餘，在全民皆網下，也衍生出種種「網紅」現象。大至城市，小至民工，一經網絡加持便即聲價百倍，成為神奇的營銷利器。當網絡宣傳效應不斷上升，如何利用網絡建立形象，打響知名度，怎樣將人氣轉化為龐大收益，便成為網絡行銷不可迴避的一課。而網紅現象，除了催谷了經濟外，對社會文化及價值觀又會帶來什麼影響，同樣需要關注。

從這十年的中國變化看來，這是中國之於全球，路向明顯改變的關鍵十年無論全世界是否接受，它首先建立了中國人（包括海外華人）內聯的中國話語圈、文化世界和對外延伸的經濟體，一個未必各方面都被世界認可、但看來自給自足的中國平行宇宙。

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內地城市化競爭浪潮洶湧逾三十年，由硬性產業發展到城市軟實力及形象包裝，要「打造」各自的城市名片，近一兩年更進入全新階段：網絡造城運動，也可直接稱為「網紅城市潮」。

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「帶貨」這個詞，放在當下中國國情的理解中，已非「過春天」式的水客帶貨過關賣，而是一個結合電商推廣賣貨新形態，甚至影響到中國電商於海外上市的新營銷概念。吹捧者驚訝於通過「帶貨」KOL的網上帶動，竟能即時拉動數以千萬元計的營銷額；不看好者見到以帶貨女王撐起的電商在美國股價插水，前景成疑。

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中國社會正在步入老齡化，長者的生活亦正在悄然改變。如今，長者迎來屬於自己的網絡時代。網紅長者在互聯網世界出現，長者也可和年輕人一樣，勇於接受新事物，變得時尚，甚至擁有自己的文化圈。網紅長者為許多老年人帶來榜樣，多了一種晚年生活的新可能。

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哪吒的故事被搬上銀/熒幕無數次，今年夏天，這個中國傳統神話故事中的形象又一次以動畫片的形式，呈現給觀眾。《哪吒之魔童降世》在中國內地甫一上映，就引起熱烈的口碑和反響。煙燻妝、羊角辮，性格離經叛道的哪吒，撐起的故事卻擁有一個碩大的世界觀和被完全顛覆的神話體系。網友們評價說：「《哪吒》讓人看到了中國動漫的夏天。」

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近年來，中國私人經營性質的民宿很火，隱約有股大城市人退居山林、追逐理想的趨勢。坊間也時興眾籌，在一個較著名的眾籌網「開始吧」中，有極多新民宿項目的計劃可認投。以至到最直接的，周邊朋友家庭，講到內地本土遊，好多都捨酒店而就民宿。中國的民宿，火是一定了，但為什麼會有這熱潮？可持續下去嗎？

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從最早賣豬仔式的勞動力輸出，到海外飛地形成。上世紀到如今，中國人締造了一個新時代的海外出走潮流，影響了甚至擴展至目的地國家的政治、經濟文化層面。

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