【首相失憶了．影評】久違的政治喜劇　呈現日本政治生態

《首相失憶了》是一齣政治喜劇。有人或問：政治可以作為喜劇嗎？事實上，近年香港政治氣候差無可差，以致一眾港產政治片都充斥負面氛圍，就連棟篤笑代表「子華神」都慨嘆，今日香港已令自己「笑不出」—究竟，政治喜劇是否在港再無生存土壤？ 撰文︰李美

過去，香港絕對不乏政治喜劇。《表姐，妳好嘢！》固然是齣笑盡陸港矛盾的經典，該系列還上映了四集之多；此外，《國產凌凌漆》更直接諷刺中共黨內腐敗問題。至於內地，也出產了《我不是藥神》這齣諷刺時弊喜劇，即使題材嚴肅、牽連人命，但也做到淚中含笑。然而，近年香港由《空手道》到《逆流大叔》等隱含政治味道的電影，不僅幽默不再，更只見「失敗浪漫主義」—結果都是失敗的，即使過程帶點浪漫；另外，不論批判社會不公的《淪落人》、《黃金花》，抑或暗諷香港前世今生的《三夫》，當然還有不能不談的《十年》，凡此種種皆籠罩着令人窒息的強烈悲觀情緒，而即將上映的金像獎大熱《金都》、《麥路人》、《墮胎師》等等亦然。反之，港產喜劇彷彿只剩胡鬧的賀歲片，政治片基本與笑絕緣，或者都淪為政治悲劇。

《首相失憶了》提醒大家，儘管政治環境惡劣，政治喜劇可能還有市場。（《首相失憶了》劇照）

「苦中作樂」四字，是否已從港人字典中剔除？《首相失憶了》提醒大家，儘管政治環境惡劣，政治喜劇可能還有市場。雖然，《首相失憶了》刻意將時間點拉遠到日本第127任首相，比現屆足足遲了近30屆，擅拍喜劇的導演三谷幸喜還強調「這非政治諷刺劇，而是政治狂想曲」；不過，戲中不少內容，只要熟悉日本時事及政治，實不難將當地的人與事對號入座。

換言之，電影肯定觸及日人之「痛」，挑起當地人民的政治反感、厭惡、憎恨，惟本片在日本高踞票房榜首位三周之長，就連時任首相安倍晉三都應邀入場，足證本片做到左右逢源、不傷和氣。對港人而言，本片賣點未必是日本政治生態，而是讓大家重溫久違了的政治喜劇，以及反思香港還能否容納政治喜劇。

《首相失憶了》講述一名民望低至2.3%的首相意外失憶，因此良心發現，將過去所作壞事撥亂反正，甚至將其他政壇壞人打倒。（《首相失憶了》劇照）

《首相失憶了》講述一名民望低至2.3%的首相意外失憶，並因此良心發現，重新做好人，將過去所作壞事撥亂反正，甚至將其他政壇壞人打倒。以上情節，正如導演所言，絕對是政治狂想，甚而是瘋狂理想。不是嗎？首相黑田啓介（中井貴一飾）能夠痛改前非，乃是懂得易地而處，忘記自己首相身份，轉而從小市民角度出發；問題是權力使人腐敗，加上日本自身問題多多，要扭轉政治生態談何容易？例如諷刺安倍晉三上調消費稅，一旦收回又怎處理日本債務問題？又如日美關係及貿易保護主義方面，難道日本強硬起來就能令特朗普退讓？如果換作希拉里，或是換為片中的日裔女總統蘇珊（木村佳乃飾）則有可能。至於要對付原型取自小澤一郎、在戲內權傾政壇的鶴丸（草刈正雄飾），同樣也非想像中容易。

的確，本片許多政治內容均嫌兒戲，也莫說日本這個大男人社會，黑田會輕易放過出軌的妻子聰子（石田百合子飾）與自己秘書井坂（藤岡靛飾），而井坂及番場（小池榮子飾）兩位秘書更有權力過大、猶如太監權臣之嫌。

本片重點，乃是如何將上述骯髒的政治議題，進行喜劇化的消毒除臭工作，以致日本觀眾都易於接受、繼而捧腹大笑。（《首相失憶了》劇照）

本片重點，乃是如何將上述骯髒的政治議題，進行喜劇化的消毒除臭工作，以致日本觀眾都易於接受、繼而捧腹大笑。試想像，倘是港產政治片，上述劇情將如何展開？必須強調，日本的政治環境未必比香港好，即使當地實行民主普選，亦不代表民眾滿意政府施政。最明顯例子，莫如在安倍晉三之前，過去五名首相都甚「短命」，當了一兩年便要下台。而且，一如戲中首相之子篤彥（濱田龍臣飾）希望子承父業，日本政治家實也多涉大族，譬如安倍本身的外祖父和外叔公均曾任首相，他的父親安倍晉太郎亦是前外相，反映當地血統壟斷政治大位問題不輕。也就是說，日本人同樣充斥政治無力感，但為何當地可容納政治喜劇，香港卻似乎此路不通？

對港人而言，《首相失憶了》多少略嫌本土化，不熟日本政治生態或難有共鳴；不過，電影對我們的啟示，卻不限於片中內容，而是更高層次的表達手法與片種。

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上文刊登於第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《《首相失憶了》久違的政治喜劇》，網上標題為編輯重擬。

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