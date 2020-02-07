【改造遊樂場】木框築小屋 竹筒運木珠 自由遊戲 孩童創小天地

簡單的物資到了他們的手上，可以變成不同的東西，因為他們都是小孩子。若然用大人的目光去看待，很多爸爸媽媽也許記不起遊戲的重要性，忘了原來他們就是在玩樂中長大。 踏上本來空無一物的大片草地，車軚、木框、水管、竹筒、木板都一一被攤放在地上，遊戲工作員和義工仍未動身準備好，在對面屋邨大樓居住的幾個小男孩看到了物資，問準了媽媽，一個箭步飛奔下來公園，嚷着要砌小屋，要砌滑梯，馬上便動起手來，這時距離實際活動開始時間仍有約半小時。

陽光刺熱地灑在眾人身上，有媽媽提議建一間小屋避暑，半瞇着眼睛的小朋友本來互不相識，此時一同叫「好」，大家圍起來，數個小男生小女生已拿起了木框，旁邊的小男孩迎着堆起來的魔術貼跑去，大家有了共同目標，一起把木框定位，拿起魔術貼固定形狀，陸續加入的小朋友也愈來愈多。

青衣東北公園本來已有兒童遊樂場，但此刻在草地上跑着跳着的小朋友，遠比那邊遊樂設施多，小朋友在公園裏喜歡玩的遊戲，不一定只有遊樂設施。兒童在哪裏成長，哪裏就該有遊戲—這是推動兒童遊戲權的志願機構智樂的宗旨。

智樂在香港賽馬會慈善信託基金支持下，在2016年8月成立「賽馬會智樂好玩社區同盟」，目標是把自由遊戲的概念帶到十八區的公園，希望小朋友從住所下樓就可以開心地玩，放學經過公園就可以參與，家長和小朋友可以凝聚起來，現時他們已經開展了四個地區。公園可以很有趣，小朋友可以玩的空間，遠不只遊樂場；小朋友玩遊戲的方法，也可以超出我們的想像。什麼樣的遊戲，才能令小朋友玩得開心？

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小朋友們期待着小屋建好後可以進去躲太陽。「我都想砌啊！」「太鬆唔得㗎喎！」「要再大啲啊！」沒有一個發號施令者，大家七嘴八舌地搭着話。長方體差不多成形了，男孩甲拿來一塊大黑布平鋪在上面，女孩乙在那邊幫忙把布扯直，男孩丙再把晾衣夾沿着木框邊緣一個個夾實。女孩丁見狀，在對面也拿起衣夾，皺着眉頭，端詳着夾子與夾子之間的距離，感覺不太對勁，夾好了一個，又再左右移動起來，夾好了整整齊齊的一排十多個，滿足地笑了笑，往後面的水床跑去。

這時長方體的小屋已成形了，五六個小朋友鑽進裏面，再跑來跑去，把在家家酒區的塑膠小鴨子、平底鍋、雞蛋等一一運進小屋內招待客人，卻拒絕讓大人走進去。男孩丙再在木框外加上木板，門也有了，大家就安心在屋內做飯、聊天，把布幕拉下來。

那邊廂的透明水床上，兩個只有一兩歲的幼童安靜坐着，眼睛凝望着水床面，拍打着它，感受着水床微微的顫動；男孩甲跑過來橫躺着，開始全身用力地上下晃動，感受着在波浪上浮浮沉沉；兩個五六歲的女孩也興奮走來，一起站着跳動，看誰站得穩。幼童終於嘗試跳起來，雙腳沒着地，一個屁股坐下來，傻傻地笑……他們到底在玩什麼？大人也許問不出來，那是他們的開心小天地。

社區結盟 小孩親身參與改造

「香港很多家長不太認識什麼是遊戲，有些以為遊戲等於遊戲中學習，等同參加興趣班，但其實真正的遊戲是，你看到小朋友真正地、自發地參與其中，並改造它，一起去設計不同東西去玩。其實遊戲是屬於小朋友的，不是我們成人去想他們應玩什麼，於是參加不同的班，這些是我們覺得重要，希望可以給予小朋友的。」王見好是智樂兒童遊樂協會總幹事，也是兩個孩子的母親，她希望社會和家長明白什麼是遊戲。

起初智樂辦了很多大型活動，「歷險遊樂日」、「玩玩遊戲街」、「遊戲萬歲日」，都是在容易聚集人群的地方，像是中環遮打道、西九文化區空地等，用不同的簡單物資，變來變去，讓小朋友創出自己的玩法。「不一定是很貴的玩具或是很美的遊戲設施，小朋友也可以玩得很開心。」

「最多人來那次有約二萬人，在西九辦的『遊戲萬歲日』，地鐵和交通近乎癱瘓，人太多。到後來警察也來問我們這邊什麼事，發現原來那只是『遊戲日』。」那對他們來說是很深刻的體驗，因為家長告知，小朋友很需要這些遊戲。「於是我們去想，如果一年只辦一兩次大型活動，其實不能完全滿足家長和小朋友的需要。如果要令香港小朋友真的可以玩，應該要去他們居住的社區，因為小朋友要去中環、西九，要家長帶他去，要放假才能去，但小朋友每天也需要玩，應該在社區內讓他們玩樂，所以我們想十八區，最好區區有遊戲。」

不同的小朋友喜歡的遊戲方法未必一樣，但都有遊戲需求。（黃寶瑩攝）

他們持續地在四個地區舉辦「社區同盟」，其中荔枝角公園已找到地區團體接手，他們希望和更多的地區組織「結盟」，到最後推廣到十八區去。每區每月兩次的遊戲日，不算很頻密，卻已在一些小朋友心中留下深刻的記憶。這些遊戲日有遊戲工作員在背後準備、配合和協助小朋友玩，這些哥哥姐姐也被小朋友們記住了。

遊戲工作員受過專業的訓練，小朋友在玩的時候何時需要介入、如何設置及改變場地等也是學問，他們可以令小朋友玩得更充實，玩得更開心和安全。「遊戲工作員會看整個場，也會觀察這區的小朋友喜歡玩什麼，以及切合不同家長小朋友的玩法。」

單純地玩 濕着身滴着水回家

擔任遊戲工作員八年的張詠詩（Christy）記得有一位媽媽說過，她的小朋友每天從家中的窗望下來，看看他們是否在，一見到了他們，就會馬上跟家人說，他要下來玩。「他也很記得他在公園玩過什麼，一講起青衣東北公園，他未必會馬上想起滑梯、鞦韆，但他會想起玩波波、玩樹葉、玩木珠，小朋友往往印象深刻，常常會期待。我們夏天會玩水，小朋友玩到全身濕透，家長也不介意，因為近民居，孩子上去換件衣服就行，小朋友濕着身滴着水回家，也很有趣。之前去過一些公園，一到放學，小學生中學生穿着校服來玩，有小朋友一邊咬着麵包一邊玩。」她說道。

在這些遊戲日，他們帶來的物資會因應不同地區小朋友的特性和天氣等因素轉變，竹筒可以用來運木珠、木梯加上木板變成小滑梯、習泳棒變成劍讓小朋友追逐、波波池中放入了收集起來的樹葉讓小朋友尋寶、夏天時還開水喉玩水……

現時的家長可能有很多期望，覺得不可以單純地讓小朋友玩太長時間，王見好就是想他們知道，小朋友玩就是單純地玩。「當家長放手，會看到很多很美的畫面，也會看到很多好處。有些家長很amazed，原來小朋友很能幹，原來小朋友可以做到這些事情。平時他們看不到的，現時他們觀察到，原來小朋友可以這麼專注，原本可以這樣和別人合作，他們會見到小朋友的解難能力。這間屋建不出來，但小朋友仍很努力去想辦法。」

小朋友在玩的過程中可以學習到很多與人相處的技巧。（高仲明攝）

家長放手 因為看到孩子改變

她希望推動自由遊戲，因為她相信在小朋友的學習過程當中，大人的教導是一部份，孩子的自主性也是很重要的另一部份。「他們的自主性如何能出來？家長叫他們讀書溫習，很不容易，如果叫他們玩，他們可以很忙很忙地玩。他們會走動，會運用到大小肌肉；他要完成一件事，就要合作。A君和B君要合作，A想這樣，B不想，那就要商討。有說小朋友三分鐘熱度，如果那件事是他喜歡的，他就可以玩很久，專注力就在這裏。自由遊戲當中，你可提升他的素質。家長知道原來提供這些機會，在成長當中需要建立的能力和主動性，就在這裏出現了。」

小朋友在這個場地真的可以玩上一整個下午還捨不得走。「有時候物資不夠，他們也會爭，他們要想方法做他們想做的事情，這裏人人也是皇帝。在家中小朋友是皇帝，個個也是皇帝就是平民了。」

王見好相信，愈來愈多家長看到這些畫面，就會愈來愈放手，因為看到孩子的改變。

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上文節錄自第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《 木框築建小屋 竹筒運送木珠 水床彈跳浮沉 草地自由遊戲 孩童自創小天地》。

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