【台灣遊樂場．中】媽媽組成公民團體　各縣市推動改革

上回提到，台灣現時的特色公園遊樂場改革浪潮由台北市和新北市掀起，台北華山大草原遊樂場更是首個「for children, by children」──由小孩參與、為了小孩而建的共融遊樂場試驗計劃，加入了很多鬆散素材讓小朋友玩自然遊戲，也把在地化的特色融入遊樂場當中，設施設計也考慮到孩子的遊戲行為。這樣的遊樂場卻是來得不容易，背後主要由一群媽媽組成的「還我特色公園行動聯盟（特公盟）」推動改變。

承接上文︰【台灣遊樂場．上】會說故事的遊樂場 為何小孩玩礫石木屑?

過去：安撫童心搖籃曲

除了在設計的過程中傾聽孩子的聲音，按孩子的需要、玩樂方式去設計遊樂場外，提倡更多自由遊戲也是特公盟主要的理念。事實上，眼前看到的這座共融遊樂場，是從起初一群媽媽發現自己家附近的一座座磨石滑梯被拆除，經抗議和爭取才有的成果。

2015年，因為不符合國家安全標準法規（CNS），這些磨石滑梯面臨被換上塑膠遊具的命運。雖然，新的遊具由不同組件砌成，但是卻像罐頭食品般一式一樣，媽媽們稱之為「罐頭遊具」。看起來更安全的遊具，不只影響小朋友的遊樂體驗，更限制了孩子的創意與想像。

這群媽媽起初寫陳情書、打1999給公部門（政府機關）發表意見，但未見成效，於是，她們又組織起來，帶着小孩去堵官員抗議。後來公部門與她們開會協調，卻被官員們以涉及專業知識、法規等打發了，未有充足準備的媽媽們當時未知怎麼對抗，後來一眾媽媽白天帶小孩、上班，晚上照顧家庭，一有空檔就各自在不同崗位扮演自己的角色，研究法規、找來幼教專家一起反對罐頭遊具、翻譯外國遊樂場的報道、研究不同遊具對小孩身心健康發展的影響。她們甚至在深夜開會，裝備自己以便跟政府部門作戰。

她們找來了市議員支持行動、聯繫不同領域的專家、發起網上聯署、號召更多人辦記者會。結果，她們的聲音開始壯大起來，她們要求公部門不是只拆除不符合安全規則的遊具，而是納入公民參與的元素，以改善遊樂場設計。因為特公盟和其他團體的推動，才有現在這些特色公園。

新北市的媽媽帶上孩子，跟政府部門陳情抗議，才換來了一座座特色公園遊樂場。（特公盟提供）

「這個事情怎麼可以讓公部門願意改變？重要的是他必須認同這個想法，才有可能做到。但要他們認同，也有步驟跟方法，一開始我們去陳情、抗議，可是之後，我們還要去建議，例如怎麼做，有什麼更好的形式，用合作的方式。」特公盟召集人林亞玫說道。「他們知道國外有在做，我們落後了，是否需要跟上？他們知道做這個事情是很有意義的，因為他們不只是擺一個遊具，遊樂場服務的對象是小孩，是親子，慢慢的也會服務大人，溜索滑梯大人也會去玩。」

要發起改變，必須得到公部門的支持。台北市公共遊樂場的主要負責部門，是台北市政府工務局公園路燈工程管理處（公園處），南港公園管理所股長許耀仁當時有份負責華山大草原遊樂場的設計和工程發包及預算工作。林亞玫笑言，一開始接觸公部門的時候，他們互相在會議上討厭對方，一路走來，也有不少意見爭持和妥協。

林亞玫和許耀仁即使是作為壓力團體代表和公部門的成員，經歷陳情抗議和協商後，成為合作伙伴，一同為孩子的遊樂場提供想法和交流意見。（歐陽翠詩攝）

「在第一層的承辦單位上，擔任了一個很重要的角色，如果我當初不理他們，應該還好，可是我們想去改變，如果只改到合格，放另外一套罐頭遊具進來，會很浪費錢，也達不到效益。後來就想要做很多改變，我們做公部門就像是做服務業，需要常跟民眾交流，需要做改善。再好用的遊具，如果沒有人玩，就是荒廢了。二十年前，我們開始買這些遊具，沒什麼人去用，我們發現一百多個遊樂場也沒有人在用。」許耀仁說道。

從現時台北市政府部門的取態，以及推動全台改造運動下，各縣市陸續建成特色遊樂場，媽媽們的爭取已有可見的成果。可是，公民參與也並不容易，不少媽媽連家中的小孩也自顧不暇，而且不同縣市負責的政府部門因應各地的風土文化和管理方法，對於改造遊樂場的看法不一。

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從新北市、基隆市的媽媽代表那邊聽來，故事有點大同小異，跟政府部門陳情、抗議、找來議員、跟里長解說，一切都需要從頭經歷，特色遊樂場得來不易。台北市動起來了，要全台灣動起來，仍然毫不簡單。有的地方因為遊樂空間較少，所以爸媽更為用力爭取；有的地方因政府部門以此當作政績，故此大力推動；有的地方當局還是不聞不問，就需要有人出來抗議。各地方政府的單位管理不同公園，並非中央統籌，故各地互不相管。因此，特公盟也成立了不同的地方社團，組成了「空軍」和「陸軍」，前者透過大眾媒體和Facebook粉絲頁改變社會風氣，後者邀請當地的媽媽去拜訪遊說地方議員，讓比較年輕、有小孩或有進步價值觀的議員在議會內質詢，讓更多人加入推動兒童遊戲權。

王佳琪是特公盟的粉絲頁/社群總監，角色就是幫忙成立地方社團、令社團活絡起來。「教他們怎麼開始，分享各式資訊，如分享各地已經蓋好的公園，汲取前人經驗。或是他們丟一些問題出來，比如問哪些磨石滑梯不錯。也會教他們怎麼跟政府溝通，怎樣找議員遊說，怎樣跟里長交流……」王佳琪是在職媽媽，不像林亞玫她們可抽身參與會議、與官員會面，但她仍不遺餘力在背後築起不同橋樑。

王佳琪是特公盟的粉絲頁/社群總監，不遺餘力在背後築起不同橋樑。數年前不少磨石滑梯遭拆卸，近年不少特色公園嘗試在符合安全標準的情況下保留磨石滑梯。（歐陽翠詩攝）

他們跟媒體聯合做一些議題、專題報道，或是在粉絲頁發文，有的時候會告訴家長，在成長過程中體適能的重要性，公園怎麼能幫助大家注重身體的發展；有的題目是針對政府過去的不作為，造成遊戲空間的衰落。

「配合不同媒體的定位，比如政治性的我們會講政府的問題；跟親子雜誌就會講兒童健康發展的問題；旅遊雜誌就推介兒童遊樂場。我們還上過時尚雜誌《美麗佳人》（Marie Claire），講女性如何在社會上散發潛能、如何參與社會運動。」王佳琪說。

他們明白到無法要求每個爸媽都很大程度投入公民參與運動，所以會設計一些功課給粉絲玩，讓更多人可以一同投入這場遊樂場改造浪潮中。比如放寒暑假，向家長徵求外國遊樂場的照片。

王佳琪分享，「他們去國外就很高興，不管哪一個遊樂場都比台灣好，日本也好，新加坡、歐洲、澳紐，什麼城市都沒關係。我們常常用這樣的方法，告訴大家我們的遊樂場真的很糟糕。人生病也要有病悉感，家長覺得遊樂場都是這樣，里長更沒有想像力，看到別的公園也這樣，我的也這樣就好了，卻沒有看看外面的世界。我們要讓大家知道台灣的遊樂場這樣子是不正常的。」

此外，家長合力收集新北市各區的遊樂場照片，完成了遊樂場的普查，統計每個公園有多少遊具，有什麼樣的遊具。「這樣互動性就會更大，他們就會關注，也會把訊息發布在地方社團，讓多些人知道我們，讓更多人參與。每個人的生活條件不同，有些人有時間有力氣，經濟能力也允許，有些人可能沒辦法，也想出一份心力，這是用不同方法去引導他的力量出來。」

他們尋遍世界各地不同地方的遊樂場，發現只有香港跟台灣差不多落後，沒什麼特色遊樂場。然而，屯門共融遊樂場的起步其實不比台灣慢，現時除了「雙北」有數十座特色遊樂場已陸續建成，其他縣市也開始有特色遊樂場，香港卻仍只聞樓梯響，也未見有策略。

即使在台灣，不同縣市的區情不同，起步點也不同，彼此也在汲取其他地區的經驗，香港也可以同步借鏡嗎？詳看︰【台灣遊樂場．下】推衛星公園概念 推動方式不在於快

上文節錄於第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《台灣遊樂場發展三部曲 寶島媽媽推動特色公園改革浪潮》。

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