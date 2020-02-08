【台灣遊樂場．下】推衛星公園概念　推動方式不在於快

即使在台灣，不同縣市的區情不同，起步點也不同，彼此也在汲取其他地區的經驗，香港也可以同步借鏡嗎？

承接上文︰【台灣遊樂場．中】媽媽組成公民團體 各縣市推動改革

未來：啟迪童智狂想曲

新北市也是因為一場契機而成功改造遊樂場，看到台北市的特色公園建成了，媽媽們本身也對新北市充滿期待，誰知政府起初只是改用塑膠遊具，當地媽媽們驚覺要變成特色公園不是這麼容易的一回事。抗議過後，在會議達成共識，新北的公園就開始動起來，建設四座示範公園，板橋四維公園就是其中之一。

這裏的設計不像華山採用在地特色，而是創造了一個具意象的「巨獸」主題，趣味性十足。邱筱婷和王筱恬是特公盟新北代表，她們都認為這種主題可以令小朋友有更多想像空間。

「我們發現不管國內或國外，很多公園就是喜歡具象化，蝴蝶就是蝴蝶，毛毛蟲就是毛毛蟲，小孩子的想像力會受局限，會說這張畫我畫不出來。巨獸就是有點跳脫，有比較多的想像空間。比如說我覺得這是巨獸，我覺得哪裏有手哪裏有角。以前我們中國人會說『龍』、『鳳』，我們也沒看過，巨獸是有這樣的意味。」邱筱婷說道。

王筱恬補充說︰「我覺得除了是標誌性之外，也是讓小朋友的遊戲可以更多，他們可把自己融入故事中。我要爬到怪獸的嘴巴上，或者太空堡壘，過程中也可以自己發揮想像力，好像在經歷一場冒險。以前沒有特色公園的時候，沒辦法做到這樣的事情。」

邱筱婷（左）和王筱恬（右）認為帶意象的公園遊樂場可引發更多想像和遊戲故事。（歐陽翠詩攝）

一群媽媽在各個範疇投入參與，她們認為教育民眾和里長，認識遊樂場如何在符合規範之下可以變得有挑戰性，也是重要的一環。本身也是桃園代表的邱筱婷分享，這是桃園現在面對的困難。

「里長要統籌這事情，一個公園蓋好了，有椅子坐，但後來里民就說這邊很空，為什麼沒有健體的設施，可是里長不知道，有安全規範這件事情，遊樂場是有特殊的規範，他就去找公所、議員，爭取經費要滑步機、單桿這些設施。承辦商、議員也不知道這事情，做下去遊樂場就會不合安規，甚至小朋友在遊戲時很容易受傷，現在一直建議，政府在推遊樂場時，也要落實教育，不只是對民眾，他們下面的區公所和里長也要。」她說。

群眾有了要改造遊樂場的意識，加上公部門下決心，就可進行，但需要有策略。在新北市，改造遊樂場由市政府城鄉發展局負責，其企劃建築科科長黃永盛指出，整個新北市29個行政區有多個遊樂場，裏面要改造的太多了，每年30至50個，也要做七至八年以上。

科長黃永盛指整個新北市有多個遊樂場，裏面要改造的太多了，與其說要加快推動，不如說精和多。（歐陽翠詩攝）

黃永盛表示，「我們今年也有統計，所以是分區持續改造，我們還有別的策略，新北的公園也有社區型、區域型、大型，觀念的部份要發展。有些社區型的，就在巷弄內，比如三峽龍學完成之後，社區變得太吵了。板橋中和發展得比較久，比較飽和，公園小小的，但幾步已經有公園在裏面，如果這裏一個滑梯，那裏又一個，就沒那麼有特色了。」

他提倡要發展的是一個衛星的概念，「也許這公園是滑梯為主，另外一個以擺盪為主，那走路沒幾分鐘可以到三個不同的公園，可以有不同的玩法。推動的方式不在於快，而是精和多。」

新北市政府城鄉發展局特色共融遊戲場示範專案承辦陳盈宇指，以新北市來講，已經算是有一定程度的成果，至少公部門在做改造的時候，不會再想也不想就擺罐頭，因為已經有sense了。「但也要看經費、基地夠不夠大，不是每個地方也可以變成特色公園，至少新北現在有了概念，很感謝特公盟媽媽。」他說道。

新北市政府城鄉發展局特色共融遊戲場示範專案承辦陳盈宇指，他是公部門成員，同時也是民眾，即使自己的孩子已經不小了，對於公園不是那麼有興趣，但他小時候也有陪他到公園玩，公園更有特色也是一件好事。（歐陽翠詩攝）

推動改造遊樂場這件事，不管是台北還是新北，也不過是四年的時間。特公盟的媽媽們也認為，仍需借鑑以往的經驗。「對比國外的遊樂場，我們真是剛入門的初學者，改造的過程中可能遇到做下去才發現當初未及考慮的問題，比如靠近附近民居，太吵了，大家不停地去修正。台北和新北也陸續制訂手冊，比如要做一個多大的遊樂場，巷弄距離應該要多少，遊樂場需要更多適合身障兒童的設施，有沒有廁所，距離最近路徑的停車場，路徑有需要爬坡嗎。」邱筱婷說道。

她們這些媽媽跟孩子去玩不同的遊樂場，也會了解在地居民的感受。例如觀察到公園旁是學校，公園建在巷弄裏，滑梯對着民宅，有九座滑梯，背向那側是攀爬架跟沙坑。老人家比較怕吵，一大早就有很多小孩子去玩，原來會很吵。

「公所那邊反饋，原來離民宅很近的時候，滑梯應該要轉向，比較安靜的可以離民宅近一點，比較吵的可以遠一點，溜滑梯因為速度快，小孩子就會尖叫，但爬高爬低不太會尖叫，聲音的傳導也要考慮進去。我們也不會說有遊樂場是一百分的，我們是從零開始一直摸索，公部門和我們把每次不理想的地方記錄下來，希望下一個遊樂場可以更完善。」她續道。

新北市除了改造罐頭遊樂場外，還會在適合的用地建設新的遊樂場，由新北市政府新建工程處負責，也因應不同的地區有在地化的特色。

+ 7 + 6 + 5

台灣的特色遊樂場仍在持續在改造和建設當中。香港，顯然要急起直追了！

上文節錄於第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《台灣遊樂場發展三部曲 寶島媽媽推動特色公園改革浪潮》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。