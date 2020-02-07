【科技．未來】以鋁罐取代膠樽　飲品巨企的環保出路？

正當「走塑」成為世界潮流，全球最大飲料公司可口可樂（Coca-Cola）在上月舉行的達沃斯世界經濟論壇上卻以消費者仍然喜歡為由，表明不會停止使用即棄塑膠樽，引起環保團體抨擊。事實上，隨着歐盟、美加、中國等先後宣布禁用即棄塑膠，尋找替代材料似乎成為趨勢。近年，一些業者嘗試以鋁罐取代膠樽，餐飲業也開始採用生物塑膠，但以這些物料取代即棄塑膠，是否就可解決塑膠污染問題？

作為全球最大塑膠廢料製造者之一，可口可樂現時每年生產約300萬噸塑膠包裝，相當於每分鐘生產20萬個膠樽。據慈善機構Break Free From Plastic去年的統計，可口可樂被列為全球最大塑膠污染品牌，飲品巨企雀巢（Nestlé）和百事公司（PepsiCo）位列二、三。

可口可樂可持續部門主管Beatriz Perez在世界經濟論壇上表示，公司知道自身必須作為「解決方案的一分子」。可口可樂在2018年初曾承諾，到2030年會回收每個出售的膠樽或鋁罐，而包裝最少會有50％使用回收再造物料。Perez也同意可口可樂應該盡可能在2030年前達到其環保目標，但卻說消費者喜歡膠樽，因為它們輕巧，而且可以重新扭實密封，所以，可口可樂不能直接棄用塑膠，並指此舉會遠離消費者，打擊銷情。

可口可樂公司指消費者喜歡膠樽的輕巧和可扭實密封，故不會直接棄用膠樽。（Getty Images）

消費者偏愛膠樽？

我們是否如可口可樂所說這麼喜歡塑膠？紐約大學可持續商業中心去年發表的研究發現，消費者正「用錢投票」，愈趨希望商業產品可持續再生。研究發現，在包裝上宣稱可持續的產品，市場份額從2013年的14.3%增加至2018年的16.6%，同期銷售額也增加了29%。更重要的是，標榜「可持續」的產品比一般產品增長快5.6倍。在超過九成消費者包裝產品類別中，以可持續招徠的產品比一般產品增長得更快。或如美國環境保護局（EPA）分區局長及Beyond Plastic創辦人Judith Enck所道：「很多消費者都理解減少塑膠污染的迫切需要，可口可樂也知道這一點。」

環保組織A Plastic Planet聯合創辦人Sian Sutherland批評可口可樂迴避責任，認為對方應該帶頭轉用可持續包裝，而不是依賴消費者自覺：「他們是否真的認為大眾樂意見到塑膠滿布海灘和堆填區、殺死海洋生物、分解成出現在我們食物中的微膠粒？」綠色和平高級通訊專員Perry Wheeler也同意：「比起在塑膠污染的議題上展示出領導能力，可口可樂更倚重塑膠及回收，因為塑膠便宜，而回收就可把責任放到我們而非公司身上。可口可樂樂意保留塑膠，因為其商業模式正是圍繞着塑膠而建，而轉型往新方向需要為自己造成的龐大社會和環境影響負全責。」

可口可樂拒絕棄用膠樽而堅持回收再造，環保成效被受環保分子批評。（Getty Images）

其他環保分子就質疑可口可樂回收政策的成效。Break Free From Plastic策劃員Von Hernandez就指出：「他們繼續依賴即棄塑膠包裝，只會令更多塑膠被拋棄，回收再造無法解決這個問題。」綠色和平的美國海洋活動者Kate Melges則批評，可口可樂聲稱消費者離不開膠樽，顯示這間公司在環保議題上是何等脫節：「解決方案是，可口可樂和其他消費品巨企從根本上重新思考如何推廣產品……只要可口可樂等公司持續推銷這神話，說他們的膠樽可以重用又重用，我們就永遠無法解決塑膠污染危機。」

2017年一項刊於《自然進展》（Science Advances）的研究顯示，我們自上世紀五十年代起累計生產的83億噸塑膠中，有63億噸被棄置，當中49億噸不是到了堆填區，就是落入自然環境，最終只有9%回收再造，79%都在堆填區或環境中某處，12%經焚化處理。當中國在去年宣布拒絕回收低質量塑膠後，塑膠廢料何去何從變得更為麻煩。「我們根本無法回收再造這麼大量的塑膠。我們沒有可以處理的設施。」 Hernandez的同事Emma Priestland說，回收再造只是延後了塑膠那無法扭轉的命運：「脫離塑膠才是唯一解決問題的方法。」

即使面對眾多質疑，可口可樂行政總裁James Quincey在去年10月仍強調其公司正往對的方向前進：「我們回收率已達到59%，有9%用回製作自家膠樽之上。」

飲品業以鋁代膠

美國多個地區、加拿大、英國及歐盟都已相繼訂立「走塑」政策，停用即棄塑膠。上月中連全球最大塑膠生產國中國也跟隨頒布《關於進一步加強塑料污染治理的意見》，在2025年前分階段限塑，例如本年內全國餐廳及主要城鎮禁用即棄膠袋和膠飲管；2022年連酒店也不會主動提供即棄塑膠用品。

當即棄塑膠不再，我們可以改用什麼？事實上，可口可樂和一些飲品巨企並非沒有考慮過膠樽以外的器皿。去年6月，百事宣布旗下樽裝水品牌Aquafina會在一些試點推出鋁罐裝，並在另一品牌LIFEWTR引入100%再造膠樽；可口可樂也在同年8月緊隨其後，宣布旗下的Dasani樽裝水會在美國推出鋁罐裝；雀巢則在去年推出了鋁罐裝的S.Pellegrino加味水和Perrier果汁；達能集團（Danone）除了計劃旗下礦泉水品牌Evian在2025年平均會有50%水樽使用回收再造物料，旗下其他樽裝水品牌亦已經開始在英國、波蘭和丹麥等地有限度推出罐裝。

鋁的可回收再造比率比塑膠高，因而被不少飲品廠商視為可取代膠樽的容器。（Getty Images）

飾演《水行俠》（Aquaman）的影星Jason Momoa亦在去年4月宣布與鋁罐生產龍頭波爾公司（Ball Corp）合作，推出名為Mananalu的罐裝水，他在宣傳片中說：「塑膠正在殺死我們的星球。我有一個解決方法，只有一個東西可以真正幫助和拯救我們的星球，只要我們仍回收再造的話，那就是鋁。」

為什麼這些公司視鋁為環保出路？能源諮詢公司Wood Mackenzie高級研究員Uday Patel解釋，回收再造膠樽，「這議題比起一般媒體想你相信的還複雜一點。」他舉例指存放有氣飲品的膠樽其實由好幾層不同聚合物製成：「當你想回收再造，很難分離所有組成聚合物再轉成另一個可用的樽。」而一些食品用的塑膠只可「降級再造」（downcycle），即每次回收再造的品質都會下降。相比之下，鋁可再造的比率較高，一般而言，鋁罐有七成成份可循環再造，按EPA估算是塑膠和玻璃的三倍。據鋁業協會的資料，至今累計生產的鋁有75％仍在使用。

當鋁成為環保新潮，波爾公司正計劃擴張生產力，以應對上升的鋁罐需求。圖為它位於科羅拉多的工廠。（Getty Images）

波爾去年還宣布推出鋁杯，希望與在美國極之普及的Solo紅膠杯打對台，在校園、野餐、運動場館啤酒杯等應用上取而代之。其行政總裁John Hayes表示：「這趨勢發展得太快，我們只是試圖趕上需求。這都是由消費者所推動的。」他透露，每個鋁杯售價約為25美仙，雖然比對手貴約8美仙，但預期年輕消費者仍會因為環保而買：「我們認為，他們願意作那決定，他們知道我們已經污染了這世界，而他們想為此做點什麼。」

波爾公司指，全球的汽水、啤酒和樽裝水即使只有1%由膠樽或玻璃樽轉用罐裝，亦意味着會增加240億個飲品罐。據Patel估算，這會增加鋁需求約31萬噸：「我們在說數以十億計的水樽，所以正有一個潛在復興的鋁罐市場。但可能需要三至四年來看看這是否真正趨勢。」為此，波爾商務及可持續總監Kathleen Pitre透露：「我們正研究好幾個項目以加快進展，以及新的飲品罐生產線。」

飲品以外，鋁的回收再造潛力也獲電子科技公司青睞，例如去年9月，蘋果電腦宣布其新iPad和Apple Watch都會使用100%循環再造鋁。（Getty Images）

電子科技界亦看到用鋁這潮流。蘋果公司（Apple）前年承諾，會以循環再造鋁生產其MacBook Air和Mac mini電腦，又在去年9月的發布會上宣布其新iPad和Apple Watch會使用100%循環再造鋁。蘋果在去年的《環境責任報告》上寫道：「我們正開創一個未來，不再需要從地球挖掘珍貴金屬來製作我們的產品。」

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上文節錄自第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《鋁質、生物塑膠更環保？尋找替代品 不如棄用塑膠》。

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