【科技．未來】生物塑膠與鋁罐　比「走塑」更環保？

正當「走塑」成為世界潮流，全球最大飲料公司可口可樂（Coca-Cola）在上月舉行的達沃斯世界經濟論壇上卻以消費者仍然喜歡為由，表明不會停止使用即棄塑膠樽，引起環保團體抨擊。事實上，隨着歐盟、美加、中國等先後宣布禁用即棄塑膠，尋找替代材料似乎成為趨勢。近年，一些業者嘗試以鋁罐取代膠樽，餐飲業也開始採用生物塑膠，但以這些物料取代即棄塑膠，是否就可解決塑膠污染問題？

承接上文︰【科技．未來】以鋁罐取代膠樽 飲品巨企的環保出路？

生物塑膠是出路？

除了鋁罐，餐飲業和品公司近年也開始採用生物塑膠（bioplastic）代替傳統塑膠。它們不需使用石油作原料，可以從多種可再生資源製成，例如粟米澱粉、甜菜糖、奇異果皮、蝦殼、木漿甚至芒果和海草。它們的功能大致與乙烯基塑膠（vinyl）或PET等常見飲品塑膠相同。聚乳酸（PLA）是最常見的生物塑膠，一般由植物澱粉發酵製成，已廣泛用於膠杯、食品包裝上的透明窗、飲管等。根據貿易組織歐洲生物塑膠（European Bioplastics）的資料，市場上對生物塑膠的需求正在上升，預計2023年全球工業輸出量可達每年262萬噸。

近年一些以植物而非石油製成的生物塑膠，取代即棄塑膠。（Getty Images）

絕大多數可生物降解（biodegradable）和可堆肥（compostable）塑膠都普遍被視為生物塑膠，前者可被微生物分解和轉化成生質、水和二氧化碳，或者在缺氧情況下生成甲烷而非二氧化碳；後者不但能被微生物分解，還可與食物和有機廢料一同轉化為肥料。

然而，生物塑膠要與傳統塑膠競爭，最直接的限制是成本。例如可生物降解的PHB，因生產技術複雜，成本是其他塑膠100倍。加上受低油價的影響，生物塑膠的成本相對一般塑膠來說貴得多。「不論是哪一種可生物降解材質，都無法在成本上競爭。」德國普朗克研究院（Max Planck Institute）化學家Frederik Wurm說。鋁亦面對同樣問題，能源諮詢公司Wood Mackenzie高級研究員Uday Patel指，鋁罐的原材料比相同容量的PET膠樽成本高25%至30%。

生物塑膠製法（香港01製圖）

更重要的問題是，生物塑膠是否真的對環境更好？意大利佛羅倫斯大學環境工程師Federica Ruggero提醒：「有時我們喜歡見到『綠色』這字眼，但我們應該對那種物料保持警覺。在生產鏈上有這些新物料可以替代塑膠是一個好的起點……但考慮這種物料造成的廢料也很重要。」當中一大關鍵在於現時對「生物塑膠」並無一致定義和標準。正如Wurm指出：「生物塑膠基本上是任何大家喜歡稱之為生物塑膠的東西。」如上所述，它既可以是可生物降解而從化石燃料製成，例如用於包裝和藥物的塑膠PCL；也可以是生物基（biobased）但不可降解的，例如可口可樂完全以植物製成的PET膠樽，由於最終成品在化學上與由石油製成的PET相同，所以同樣或需數以百年計才能完全分解。

此外，不明就裏的消費者或會被一般「可堆肥」塑膠的標籤誤導，然而，當中很多實指工業堆肥，只有少數可以家居堆肥。英國普利茅斯大學（University of Plymouth）海洋生物學家Imogen Napper曾為了測試不同膠袋在不同環境的轉變，把氧化式可生物降解（Oxo-degradable）、可生物降解、可堆肥，以及傳統膠袋，分別放置於露天、泥土和模擬海洋環境三年。她在去年發表了研究結果，發現可堆肥膠袋在三個月後於海水中完全消失，在泥土中兩年後仍然完好無缺，但一用來裝貨就「解體」。

My 3-year experiment is out today! This is a biodegradable plastic bag after 3-years in the marine environment, and it can hold a full bag of shopping. Biodegradable/compostable items do not necessarily break down quickly in natural environments like the ocean 🌊 pic.twitter.com/LDucC4NucJ — Dr Imogen Napper (@Imogennapper) April 29, 2019

其他種類的膠袋，包括標籤為可生物降解的，在泥土和海水中三年後仍然完好無缺，甚至仍可裝貨。而在露天環境下，所有膠袋都在九個月內化成微膠粒。Napper解釋：「這不是真的代表它分解成最自然的碳和氫成份，只是變成較小的碎塊。你可以說變得更為麻煩，因為就如用筷子夾朱古力豆般難以清理。」她提醒：「大家需要小心，把它們回收再造、堆肥或置於一般垃圾桶，並不一定會得出它們被銷售時所聲稱的結果。」Ruggero指，這是現時生物塑膠欠缺劃一標準的結果：「很難說生物塑膠在每個環境中都可降解。所以才有這麼多不同的生物降解評核標準。」

換言之，不論可生物降解還是可堆肥的塑膠，是否更環保，取決於它是否身處適合降解或堆肥的條件。例如PLA只會在工業堆肥的理想溫度中分解，若落入海洋，構成的生物問題就與傳統塑膠無異。英國下議院環境食物及農村事務專責委員會主席Neil Parish因而警告：「基於對塑膠的強烈反感，食物和飲品包裝上有愈來愈多其他替代物料。我們擔心這種行動背後並沒有適當考慮更深遠的環境影響……可堆肥塑膠已被引入，卻缺乏適當設施，以及消費者對管理可堆肥廢料的理解。」倫敦大學學院（UCL）材料科學家Mark Miodownik則憂慮沒有真正對症下藥：「令我擔心的是，這不是真正的解決方案，只是把一個聚合物換了另一個。」

雖然論可回收再造比率，鋁罐高於膠樽，但生產新的鋁罐比新膠樽有更高碳排放。（Getty Images）

走塑仍是王道

鋁罐也不一定比膠樽環保。從鋁土礦（bauxite）挖掘到成功製造出鋁會對環境造成嚴重破壞，且相比製造塑膠需要更多能量。要挖掘高達五噸鋁土礦才可取得一噸鋁；把鋁從鋁土分離的化學過程更會遺下一種有毒紅泥；製鋁也會產生溫室氣體全氟碳化合物（PFCs）。而且，製造新鋁所需能量是製造新塑膠的兩倍。據路透社整理數據，最污染的情況下，生產一個330毫升的鋁罐會排放1,300克二氧化碳，而常見以PET製成的相同容量膠樽則排放330克。

不過，再造鋁可節省製造新鋁90%能量。故要符合環保原則，必須確保投資到再造鋁而非新鋁。現時仍然不清楚百事會用全新還是再造鋁罐；可口可樂一名發言人對科技媒體The Verge說，公司的鋁製包裝「將由70%回收再造成份製成」。

非牟利顧問組織Carbon Trust碳足迹總監Martin Barrow提醒：「鋁業可以利用（可不斷回收再造）這特性，產品可以不斷再造，他們是正確的。但第一級生產的鋁使用大量電力，也會排放溫室氣體。」百事可持續總監Simon Lowden也同意：「這肯定是複雜的情況。你要想想運輸、次級包裝、在店舖內的放置時間，所有因素要一併考慮。」可口可樂北美環境、可持續、安全與技術資訊副主席Bruce Karas坦言：「當我們看一個物料，要考慮所有方面，碳足迹、消費者喜好、能量、用水。固然有些東西不太理想，但如果它有五個優點和一個缺點，我們需要作出抉擇。從來都不可能那麼潔淨。」

有學者擔心，以鋁代膠可能反而增加鋁礦挖掘，更不環保，就如歷史上用煤的情況。（Getty Images）

加拿大紐芬蘭紀念大學（Memorial University of Newfoundland）教授Josh Lepawsky則警告，以鋁代膠另一危險之處在於有可能出現「傑逢斯悖論」（Jevons paradox）現象—經濟學家、「邊際效用理論之父」傑逢斯（William Jevons）在十九世紀發現，當煤碳作為能源的使用效率增加，會導致人們使用更多的煤，而非減少。同樣情況也可能在鋁罐愈趨普及時出現，最終反而增加鋁廢料和鋁土礦挖掘。因此，若想以鋁代膠，為拯救地球出一分力，前提是必須以循環再造的產品取代新製的鋁或塑膠。

意大利膠袋生產商Novamont也有類似預測。該公司去年推出了以澱粉製成的可堆肥膠袋Mater-Bi，雖然自行測試的報告聲稱，在海水中四個月至一年內可完全生物降解，且沒有殘餘毒素，但其產品生態及環境通訊總監Francesco Degli Innocenti對英國廣播公司（BBC）表示，公司沒有打算以此為銷售賣點，因為擔心會變相鼓勵丟棄廢物，測試只屬保險措施：「不會作為商業賣點，因為大家真的會誤解它的意義。」

Novamont雖然推出了可堆肥膠袋Mater-Bi，但擔心以此為銷售賣點會令消費者誤解，變相鼓勵丟棄廢物。（Mater-Bi）

當然，這並不是說這些塑膠替代品一無是處，更不應因為它們有這些限制而像可口可樂般把使用塑膠合理化。真正恰當的做法是，不應寄望它們或者某種新的替代物料能夠成為塑膠污染的「靈丹妙藥」，而應該像相關專家Wurm和Ruggero所主張，從改變消費文化着手，減少塑膠消耗，這比尋找塑膠替代品更為重要。英國下議院一個委員會去年9月發表有關食物及飲品塑膠包裝的報告，就建議政府應更專注於減少使用塑膠，而非以其他物料取代：「減用遠比回收再造重要，現在必須從根本上轉型，脫離所有即棄包裝，不論是塑膠還是其他物料。」

Miodownik也認同更根本的解決方法是促使商業公司重新思考，如何令產品從一開始就不需要塑膠包裝。他批評：「絕大多數公司正在做的其實是，不想重新設計它們的系統，只是用一種物料取代另一種，然後就是其他人要處理的問題了。這是一場災難。」除了鼓勵商業公司生產更多可再造的包裝之外，Miodownik還認為，人們可從自身出發，盡可能減少和重用塑膠：「每當你因為一個不可再造的包裝而選擇不買那件產品，你就作出了改變。」

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上文節錄自第199期《香港01》周報（2020年2月3日）《鋁質、生物塑膠更環保？尋找替代品 不如棄用塑膠》。

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