【武漢肺炎】公務員治港神話是這樣幻滅的——搶不到的口罩

「賀一誠可唔可以管治埋香港？」——確保口罩供應穩定、暫停營運賭場兩周、供樓延遲償還本金……面對源於武漢的新型冠狀病毒肺炎（NCP）疫情威脅，澳門新任特首賀一誠果斷採取連串防疫措施，讓毗鄰的香港市民羨慕不已，也讓昔日以優秀著稱的香港政府無地自處。從口罩供應的補給、隔離中心的設立、到人流管制的部署，以林鄭月娥為首的特區政府都因反應遲鈍再度引發民怨，讓整個管治團隊那迷信自由經濟的官僚因循、毫無以人為本的施政原則、缺乏未雨綢繆的前瞻意識等問題暴露無遺，也讓香港人洋洋得意的「公務員治港神話」逐漸幻滅。 （《公務員治港神話是這樣幻滅的》系列一之三）

特區政府採購口罩的策略，難道是，緣份到了，自然有貨？（資料圖片）

隨着新型冠狀病毒疫症的爆發，香港持續七個多月的反修例風波稍見緩和，但市民對特區政府的不滿非但未減，反而因埋怨當局「防疫不力」而升溫。截至周日（2月9日），當全國確診病患已逾3.7萬人，暫有29宗確診個案的香港雖暫未出現大規模社區傳染，但集體已深陷歇斯底里的恐慌，日用品被搶購一空，口罩更是一個難求。

此前一天，特首林鄭月娥見記者時承認採購口罩失利，當局只剩下1,200萬個口罩，僅夠政府部門使用一個月；數天前，她更以採購口罩困難故要謹慎使用為由，勒令官員如非需要不准戴口罩，「就算戴了也要脫下來」。然而，就在一個月前的1月8日，食物及衞生局局長陳肇始明明保證，政府的口罩儲備足夠使用三個月；她當時還說，注意到市民「購買口罩的情況有些緊張」，會檢視整體情況。

「保證」、「注意」、「檢視」的結果是什麼？政府的口罩使用量遠超預期，而市面的口罩供應持續緊缺，各區時刻湧現排隊人潮，售價更是屢創新高——一盒50個的外科口罩，從40多元被炒到400多元；一個防護級別較高的N95口罩也由不足10元被抬價到80至100元。反觀一海之隔的澳門，當局早於1月23日（確診首名NCP患者翌日）推出「保障口罩供應澳門居民計劃」，每人每隔10天可用8元澳幣（折合不足8港元）的成本價格，到56間納入聯網的藥房登記購買10個口罩，藥房每隔15分鐘會在網上更新口罩存量，以穩定民心。

香港不是首次出現口罩短缺，但政府往往毫不作為，盲目相信市場機制會自我調節。（資料圖片／張浩維攝）

相比之下，港府實在遲鈍得匪夷所思，不但未有在疫症蔓延來港之前就盡一切所能補充裝備，即使眼見口罩市場頻頻扭曲失控，當局仍囿於自由經濟的教條，不願主動介入穩定價格或增加供應，反而繼續盲信市場機制會自我調節。

相當諷刺的是，當澳門的賀一誠於2月4日談及口罩採購工作十分困難時，曾經承諾當局會「不惜一切代價」把海外購得的2,000萬個口罩運回澳門；然而，就在同一天，網上瘋傳香港政府在此緊急關頭，仍然沿用「價低者得」的招標方式採購口罩的消息，當局隨後證實這是「補底」而非唯一的做法，遭外界諷刺「難怪買不到口罩」。再者，賀一誠又提到，在面對疫情及口罩供應的問題上，「國家正在打仗」，故重申「澳門應該做好自己」，如非必要都不要向國家提出請求；不過，林鄭月娥卻在首次主持抗疫督導委員會會議前，去信國務院希望確保香港口罩供應，而至今港府已透過港澳辦購入1,700萬個口罩。

一支年年被《世界競爭力年報》評為「施政效率第一」的公務團隊，明明擁有亞洲首屈一指的醫療體系，甚至打過2003年的沙士（SARS）硬仗，但面對NCP，卻連口罩供應也落得如此狼狽。這着實讓人費解，經過十七年前的嚴重公共衞生危機，難道香港政府就沒有汲取教訓嗎？

可惜，原來當局至今尚未建立用以應對重大事故的資源裝備補給制度。SARS一疫，奪走299位港人性命，港府曾經成立「嚴重急性呼吸系統綜合症專家委員會」，包括時任廣州呼吸疾病研究所所長鍾南山、美國國家科學院醫學研究所所長霍寧博、英國皇家醫學院公共衞生學院院長葛菲雪等在內的專家們，更撰寫一份長達253頁、名為《汲取經驗 防患未然》的報告，以檢視醫療體制的缺失，並就此提出加強公共衞生的措施，冀當局接納並切實執行。

沙士過後，在公共衛生政策方面，特區政府究竟吸取了什麼教訓？（資料圖片／張浩維攝）

以「口罩」這種必備的防疫用品為例，當年SARS在港爆發大規模社區傳染期間，本港市面及政府內部都曾出現持續近月的口罩短缺；因此，《報告》提出，當局「應檢討處理疫症的應變能力」，亦須按適當情況加強包括「個人防護裝備」等物資的準備工作。另外，醫管局的《SARS疫症檢討委員會報告書》亦提到，沙士爆發之前，醫管局並沒有就有關裝備作儲備，故建議當局在未來任何時間都維持三個月的供應量。不過，相關討論只局限在「政府儲備」的層面，而沒有涉及「社會儲備」的問題。

至2009年H1N1豬流感擴散至香港時，不論政府或社會，口罩短缺再現；於是，當立法會討論港府的應對工作時，不論建制或泛民議員，都曾促請當局應該統籌全港供應、增加儲備、確保人人有口罩。不過，時任食物及衞生局局長周一嶽卻只沿用醫管局《報告》的建議作答——「我們的供應是足夠的，無論是醫管局或衞生署，他們一共有三個月的存量，可以用上三個月」，無意再儲加強備口罩的策略。

計劃往往趕不上變化，沒有人可以預想如SARS般的大型疫症會這麼快重臨，也沒有人可以預料口罩供應根本追不上激增的口罩需求；但是，當鄰近地區全部嚴陣以待之際，例如澳門介入口罩供應、多地限制口罩出口等等，港府何以視若無睹、坐以待斃？

其實，民建聯、工聯會及民主派朱凱迪等立法會議員都已提出，當局大可立即引用《儲備商品規例》，把「口罩」納入除「食米」之外的「法定儲備商品」，從而規定其最高價格、進口儲量及銷售安排，既嚴防無良商人炒賣，又確保人人有口罩。當局更應該仿效世界各國的石油儲備計劃，與特定商家就口罩等防護用品簽訂遠程訂購協議，甚至設定額外生產場所，以備不時之需。

是他們高高在上慣了，不了解市民面對口罩短缺的恐慌？還是他們迷信市場久了，以為「無形之手」會替他們出手相救？不管是什麼，他們都未能急市民所急，讓「以人為本」變成了一句空喊的口號，也讓公務員的治港神話逐漸幻滅。

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上文節錄自第200期《香港01》周報（2020年2月10日）《好打得過SARS，敵不過武漢肺炎？公務員治港神話是這樣幻滅的》。

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